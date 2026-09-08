ההתרעה שהעביר לפי הדיווח נשיא איחוד האמירויות לראש הממשלה בנימין נתניהו , כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, מצטרפת לשורה ארוכה של התרעות שהגיעו לדרג המדיני והביטחוני בחודשים ובשנים שקדמו למתקפה. לפי הפרסום ב"הארץ", מוחמד בן זאיד התריע בפני נתניהו כי הגיע אליו מידע בדוק שלפיו יחיא סינוואר מתכנן פעולה גדולה נגד ישראל. השיחה נמשכה כ-45 דקות, אך לפי הפרסום, ההתרעה לא הובאה בפני ראשי מערכת הביטחון.

גלריה ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: שלו שלום )

החשיפה מצטרפת למסמך "חומת יריחו", להתרעות אגף המודיעין ולדברי ראש שב"כ לשעבר רונן בר וראש האופוזיציה יאיר לפיד, כולם חודשים או אף שנים לפני מתקפת חמאס. אלא שלמרות הצטברות ההתרעות, ב-7 באוקטובר התממש התרחיש הקיצוני ביותר.

חומת יריחו - ותוכניות הפלישה שנדחו פעמיים

באביב 2022 התקבלה בצה"ל תוכנית "חומת יריחו" , שמהווה מסמך קריטי שהתריע מפני המתקפה והגיע לידיהם של בכירי מערכת הביטחון. מדובר במסמך המלווה במצגת שבנוי על ידיעה מודיעינית מפורטת - ומתאר מדויק למדי את מתקפת חמאס שהתממשה ב-7 באוקטובר. ב-ynet אף נחשף כי בדיון סודי במטכ"ל ב-27 ביולי 2022, בראשות ראש חטיבת המבצעים דאז תא"ל ירון פינקלמן, שהיה ביום המתקפה מפקד פיקוד הדרום, הנחו להיערך למלחמה עם חמאס על פי "חומת יריחו" - אך דבר לא נעשה.

באותו דיון הסיק פינקלמן כי חמאס יצליח להפתיע רק על ידי הונאת ביצוע תרגיל או בעקבות הערכה מוטעית, שלפיה הוא מעלה כוננות לקראת תקיפה ישראלית. עוד נחשף ב-ynet בנובמבר האחרון כי בשעות שלפני פלישת חמאס, אלוף פינקלמן נפל בעצמו קורבן לאותם תרגילי הונאה שמפניהם הוא עצמו הזהיר בתפקידו הקודם - והעלה בחיתוך מצב טלפוני בשעה 03:00 לפנות בוקר את אותן שתי סברות מסוכנות בדיון על העלאת הכוננות בחמאס.

בחמאס תכננו להפעיל את אותה תוכנית פלישה בחגי תשרי ב-2022 ובליל הסדר ב-2023, בזמן שהרמטכ"ל הרצי הלוי בחר להתארח במוצב כיסופים ולישון שם - ומבלי שידעו זאת . בסוף חמאס התחרט כדי להשלים את כשירות כוח הנוחבה. הלוי שמע בעצמו על "חומת יריחו" רק שבועיים אחרי פרוץ המלחמה , למרות שבעשור שלפני כן כיהן כראש אמ"ן, כאלוף פיקוד דרום וכסגן הרמטכ"ל. לפי התחקיר, הסיבה שחיזבאללה לא הצטרף ללחימה הייתה כנראה אי-הבנה בינו לבין חמאס בתיאום המוקדם, שנערך ביולי 2023.

הסיכום של פינקלמן מאותה ישיבה קבע: "בבסיסה, תוכנית 'חומת יריחו' מסמלת מעבר למאמץ התקפי רחב היקף בשטח ישראל, כחלק מהפקת הלקחים בחמאס מאירועים קודמים". הוא אמר שאם הרעיונות האלה ימומשו ולו באופן חלקי, יש "פוטנציאל נזק משמעותי". לפי אותו סיכום, נתן ראש חטיבת המבצעים משקל ראוי לתוכנית והבין כי חמאס מבצע שינוי אסטרטגי.

"הפתעה תהיה רק על ידי הונאה או הערכה מוטעית". פריצת הגדר ב-7 באוקטובר

באורח מבריק, פינקלמן ניתח היטב כי "בהיעדר אלמנט ההפתעה, תוחלת ההצלחה של התוכנית נמוכה מאוד". הוא מנה צעדים לביצוע: "להיערך לתוכנית כתרחיש אפשרי במסגרת לחימה", ולבדוק מול פקודות לעת חירום כדי לבחון אם יש מענה נדרש. בפרט, ציין פינקלמן, צריך לבחון איך להתמודד עם אירוע של פשיטה המונית לישראל "בתרחיש של לחימה בשתי זירות במקביל".

היחלשות "ארבעת הרגליים"

ביולי 2023, כשלושה חודשים לפני המתקפה, אגף המודיעין הזהיר את נתניהו, באופן ישיר ואישי כמה פעמים, מפני "ההשלכות הביטחוניות החמורות החדשות שנוצרו בחודשים האחרונים" . במכתב צוין שהאויבים מזהים הזדמנות היסטורית לשנות את המצב האסטרטגי באזור, בעקבות המשבר הענק בישראל שכמותו הם לא ראו בעבר.

בכירי אגף המודיעין הזהירו כי הפגיעה היא לא רק מיידית, אלא עלולה להיות בעלת השלכות ארוכות טווח. לפי הניתוח של צה"ל, אויבים כמו איראן וחיזבאללה מחלקים את ההרתעה הישראלית לארבע רגליים, וכולן נחלשו: עוצמתו של צה"ל, הברית עם האמריקנים, כלכלה חזקה ולכידות פנימית גבוהה.

כבר אז, המשבר המדיני מול האמריקנים נתפס בעיני אמ"ן כחמור ביותר, וככזה שישפיע לטווח הארוך. לגבי כשירות הצבא, באגף המודיעין זיהו שהאיראנים וחיזבאללה עוקבים מקרוב אחרי המשבר במערך המילואים והפגיעה במערכים החיוניים של הצבא. קיץ 2023 בישראל, כפי שהאויב ראה זאת לשיטת אמ"ן, היה נקודת חולשה היסטורית. אם עד אז דיברו על פגיעה "טקטית" בהרתעה - במודיעין הוטרדו מכך שבפעם ההיא חל כרסום משמעותי בהרתעה הבסיסית.

אמ"ן הזהיר את נתניהו מ"השלכות ביטחוניות חמורות". הרס בקיבוץ בארי ( צילום: גדי קבלו )

גם ראש שב"כ לשעבר רונן בר אמר לראש הממשלה ב-24 ביולי 2023, כשלושה חודשים לפני המתקפה, ערב ההצבעה בכנסת על עילת הסבירות , כי "אני מוסר לך כאן היום התרעה למלחמה. לא יודע לתת יום ושעה מדויקים. אך זו ההתרעה". העמדה של בר הייתה ברורה - אויבינו רואים חולשה. צריך לשדר לאזור הסכמה לאומית רחבה, כדי למנוע את האפשרות למלחמה. בר קיבל את אישורו וברכתו של נתניהו להיפגש עם ראש האופוזיציה, והוא אמר לו את אותו הדבר. יש לציין כי חרף ההתרעות הכלליות, גם מערכת הביטחון נחשפה במערומיה בבוקר 7 באוקטובר.

"נאום האזהרה" של לפיד

לפי פרסום "הארץ" מהיום, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר התקשר כאמור נשיא איחוד האמירויות לנתניהו. בפיו הייתה התרעה מפורשת: הגיע אליי מידע בדוק שסינוואר מתכנן פעולה גדולה נגד ישראל, עליכם להתכונן לאירוע אימתני. השיחה נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע, אך הסתיר את ההתרעה החמורה מראשי מערכת הביטחון.

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לתחקיר כי מדובר ב"שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה". ראש שב"כ לשעבר רונן בר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסרו כי לא עודכנו בדבר ההתרעה שמסר נשיא איחוד האמירויות.

כשבועיים לפני מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר, נשא ראש האופוזיציה יאיר לפיד את "נאום האזהרה", שבו הזהיר את אזרחי ישראל כי "אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים ורב-זירתי". הוא אמר אז כי "האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק מהסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. כל ראשי מערכת הביטחון - צה"ל, שב"כ משטרה, גופי המודיעין - מזהירים את הממשלה ואת הקבינט מהתלקחות אלימה, אבל בן גביר וסמוטריץ' מתעלמים פעם אחר פעם מהמלצת גורמי הביטחון לפעול באופן זהיר ואחראי".

התריע על כוונות סינוואר. מוחמד בן זאיד ( צילום: AP )

בריאיון שהעניק בהמשך ל-ynet סיפר לפיד כי הוא מסר את הדברים "על סמך מידע מודיעיני", וכי מי שדווקא "הניע" את התהליך להעביר את הדברים לציבור היה ראש הממשלה נתניהו. "הייתי בתדרוך ביטחוני של יו"ר האופוזיציה אצל ראש הממשלה, והמידע ששמעתי החריד אותי", אמר לפיד באותו ריאיון. "כשיש לך את המידע הבסיסי ברמת ראש הממשלה, אז אתה יודע גם איפה לחפש. ואז הייתי שלוש או ארבע פעמים בוועדת החוץ והביטחון לקרוא את החומרים המודיעיניים. הכול היה בחומר, כל ההתרעות".

האזהרה המצרית - והאדישות בישראל

לפי מקור מצרי בכיר, שלושה ימים לפני מתקפת הפתע של חמאס לשטח ישראל , פנה שר המודיעין המצרי, גנרל עבאס כאמל, והעביר מסר ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני", שעומד להתרחש מכיוון עזה. כך נחשף ב-ynet, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.

בהמשך לסערה שהוביל הפרסום, ועל אף הכחשה מפורשת מצד נתניהו, מסר המקור המצרי כי "אנחנו לא מכחישים ולא סוטים אפילו בסנטימטר מהדברים שאמרנו למספר כלי תקשורת בינלאומיים, בהם ידיעות אחרונות הישראלי". גם יו"ר ועדת החוץ בבית הנבחרים האמריקני, הצהיר כי האזהרה המצרית אכן עברה.

הגורם במודיעין המצרי אמר ל-ynet כי כאמל "נדהם מהאדישות" שהפגינו בישראל. מקורות במצרים טענו כי התגובה לשר המודיעין המצרי הייתה שצה"ל וכוחות הביטחון "שקועים" בהתמודדות עם הערים ביהודה ושומרון שמהן מופעל טרור נגד ישראל. לטענת המקור, בכירים ישראלים הבהירו לקולגות שלהם כי "המצב בעזה, ובמיוחד לאורך הגבול, נמצא בשליטה".

התריע מפני "משהו אימתני" - שלושה ימים לפני הטבח. עבאס כאמל ( צילום: AP )

מאוחר יותר, בעקבות ההכחשה מצד נתניהו, הדגיש המקור המצרי כי "אנחנו לא מכחישים ולא סוטים אפילו בסנטימטר מהדברים. מצרים ראתה לנכון להתריע בפני ישראל על חומרת המצב מול עזה". הגורם הבהיר כי הוא מדבר על דו שיח חשאי שמתנהל כבר תקופה ארוכה "בין לשכת שר המודיעין המצרי ללשכת ראש הממשלה נתניהו".

המקור הדגיש: "כאשר השיחה התקיימה הובהר לנו בצד המצרי שישראל, מסיבותיה, מעדיפה להתמקד בגדה המערבית והוסבר לנו שה'עיניים' של ישראל לאורך הרצועה, פקוחות ומדווחות כל הזמן. הניסיון מראה שזה לא עבד. אני מזהיר - שאף אחד לא ינסה להפוך את שר המודיעין המצרי למרגל או סוכן ישראלי. כוונתו היתה - ועדיין - לקדם הסדר בין עזה לישראל".

"דיווחו על התחממות - נתניהו נראה משועמם"

באוגוסט 2024 העיד לפיד ב"וועדת החקירה האזרחית" לאסון 7 באוקטובר, שהוקמה בין היתר על ידי הורים שכולים והורי חטופים. "זה לא נכון שהמערכת המדינית לא קיבלה התרעה על 7 באוקטובר - במשך חודשים הם קיבלו ולא עשו דבר", אמר אז. לדבריו, "עד אמצע 2023 ארגוני הטרור ידעו שהם לא יכולים, אך מאז היו יותר ויותר קולות שאמרו שהם אומרים שהם יכולים. היו קולות כאלו גם בישראל - אני הייתי אחד הקולות האלו. אני רוצה להפריך את העובדה שאומרים שלא עודכנו, אני עודכנתי בהתרעות".

"קיבלו התרעות ולא עשו כלום". יאיר לפיד ( צילום: מוטי קמחי )

עוד אמר לפיד אז, כי ב-21 באוגוסט 2023 היה בעדכון ביטחוני אצל נתניהו , שאותו ניהל אלוף אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי לראש הממשלה אז. "הוא דיווח לי על התחממות בכל הגזרות - איראנים, לבנון, ארגוני הטרור בעזה", אמר. "דיווח שכל אלה מזהים בצד הישראלי חולשה, קרע פנימי, מתחים ואובדן כשירות בצבא ובנוסף משבר שהולך ומתהווה מול האמריקנים. אני חשבתי שמדובר במידע יוצא דופן בחריפותו ובנחרצות שלו. ראש הממשלה נראה משועמם ואדיש, ולא העיר על זה דבר. הם ידעו שיש סיכון ביטחוני בהתנהלות שלהם. הקבינט ידע, נתניהו ידע, מערכת הביטחון הזהירה".

בחודש מאי 2024 צה"ל אישר בתשובה רשמית לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת "הצלחה", כי ראש הממשלה נתניהו קיבל ארבעה מכתבי התרעה שונים מאגף המודיעין של צה"ל בחודשים שבין מרץ ליולי 2023. במכתבים עצמם, הוזהר נתניהו מהיחלשות ההרתעה הישראלית בעקבות הפגיעה האנושה בלכידות החברתית בישראל.