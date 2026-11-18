בציוץ של ואנס אחרי התבוסה הוא טען כי הסיבה המרכזית להפסד הצורם של הרפובליקנים היא המלחמה באיראן. הוא הצביע גם על היחסים של ארצות הברית עם ישראל כאחד מהגורמים המרכזיים בבריחת המצביעים לעבר המפלגה הדמוקרטית, מסקנה שהגיע אליה אחרי שיחות עם סוקרים. טראמפ עצמו התייחס לכך זמן לא רב לאחר מכן,

אמר כי ואנס צדק