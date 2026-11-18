נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגלה תסכול כלפי סגנו ג'יי די ואנס בשל הביקורת של האחרון על המלחמה נגד איראן. כך דווח הערב (רביעי) ב"ניו יורק טיימס". המתיחות מגיעה בנקודת זמן קריטית עבור סגן הנשיא, ששוקל אם להתמודד לנשיאות ב-2028.
על פי "ניו יורק טיימס", במהלך השבועיים האחרונים, גבר תסכולו של טראמפ מהאופן שבו הציג סגן הנשיא את הערכתו לגבי הסיבות לכישלון בבחירות האמצע. על פי גורמים המכירים את דבריו של הנשיא, הוא התלונן בפני עוזרים ובעלי ברית כי ואנס היה צריך להדגיש במפורש שהנשיא קיבל את ההחלטה הנכונה כשיצא למלחמה נגד איראן.
במקביל, כך דווח ב"טיימס", טראמפ החל לשבח יותר ויותר בשיחות פרטיות את מזכיר המדינה מרקו רוביו, ולרמוז כי הוא עשוי להיות המועמד המוביל במרוץ הבא לנשיאות. רוביו, בניגוד לואנס, אמר שוב ושוב שההחלטה של הנשיא לתקוף את איראן הייתה חיונית לביטחון הלאומי של המדינה - ולא הטיל בה ספק, כמו שמשתמע מדבריו של ואנס.
דוגמה לאכזבה של טראמפ מסגנו הייתה כשאמר בתחילת החודש כי סגנו היה צריך "לומר אמירה אחת נוספת", כלומר להבהיר את הפוסט החריג שצייץ אחרי ההפסד הצורם של הרפובליקנים בבחירות לקונגרס.
ב-CNN דווח בסוף השבוע כי ואנס שקל ברצינות שלא להתמודד לנשיאות ב-2028, לאחר הכישלון בבחירות האמצע. בדיווח נאמר כי ואנס טרם קיבל החלטה, אך בשיחות עם כ-12 בעלי ברית ויועצים, הוא התלבט בין שאיפותיו הפוליטיות לנוכח התפרקות קואליציית ה-MAGA לבין הדרישות של חיי המשפחה שלו.
בציוץ של ואנס אחרי התבוסה הוא טען כי הסיבה המרכזית להפסד הצורם של הרפובליקנים היא המלחמה באיראן. הוא הצביע גם על היחסים של ארצות הברית עם ישראל כאחד מהגורמים המרכזיים בבריחת המצביעים לעבר המפלגה הדמוקרטית, מסקנה שהגיע אליה אחרי שיחות עם סוקרים. טראמפ עצמו התייחס לכך זמן לא רב לאחר מכן, אמר כי ואנס צדק, אבל טען שהמלחמה "הייתה שווה את זה".
באשר להשלכות של אותה מלחמה, המצב במצר הורמוז מוסיף להיות מתוח, כשעל הפרק האפשרות לחידוש האש בין וושינגטון וטהרן, ייתכן גם שבמעורבות ישראל. לפי גורמים המעורים בפרטים, טראמפ נתון בימים אלו ללחצים כבדים, ובסביבתו גישות סותרות באשר לדרך הפעולה הרצויה מול משטר האייתוללות, שממשיך לשגר איומים כלפי ארה"ב וישראל וטוען כי ההפסד הרפובליקני בבחירות האמצע הוא לכשעצמו ניצחון איראני מובהק.
בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, מבקר כעת בישראל במה שנחשב לביקור קריטי באשר לאפשרות של חידוש הלחימה, ובנימין נתניהו - שמכהן כעת כראש ממשלת מעבר - יקיים היום דיון ביטחוני בנושא איראן.