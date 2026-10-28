נזכיר כי המבצע בחברון נמשך למרות הישגים מבצעיים מוגבלים עד כה. אלפי פלסטינים עזבו את בתיהם במסגרת הפעילות, ובצה"ל הועלו גם קשיים משפטיים הנוגעים להשארת תושבים מחוץ לבתיהם לאורך זמן, במיוחד לנוכח היקף אמצעי הלחימה שאותרו עד כה. כפי שפורסם, בדיון שהתקיים בין צמרת צה"ל לדרג המדיני

התגלעה מחלוקת בנוגע לנחיצות המשך המבצע