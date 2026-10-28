צה"ל מרחיב את פעילותו ביהודה ושומרון. במקביל למבצע המתנהל בחברון שבדרום הגזרה פתח הצבא במבצע ממוקד לסיכול טרור בשומרון, שכלל פעילות בשמונה כפרים ובעיר שכם. שני המבצעים מתנהלים תחת פיקודן של שתי אוגדות שונות. אוגדה 98 בגזרת יהודה ואוגדת איו"ש בשומרון. לפי ההערכות בצה"ל, המבצע בשומרון צפוי להיות ממוקד וקצר יחסית, בניגוד לפעילות בחברון, שמתמשכת ומעוררת מחלוקת בין הדרג הצבאי לדרג המדיני.
במהלך 72 השעות האחרונות פעלו כוחות צה"ל במרחב חטיבת שומרון כחלק מהמבצע. הבוקר הם הרסו את בתיהם של המחבלים זכריה מוחמד עבד דאוד ואבראהים עבד אלכרים עבד דאוד בכפר ביתא. לפי צה"ל, השניים ביצעו במהלך 2024 ו-2025 שלושה פיגועים באמצעות מטעני נפץ, שבשניים מהם נפצעו אנשי כוחות הביטחון. במקביל, בכפר יאציד עצרו לוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת שב"כ, מחבל החשוד בסחר במטענים ובאמצעי לחימה ובהעברתם לחוליית טרור. לוחמי ימ"ס איו"ש עצרו בכפר מבוקש נוסף שעל פי החשד עסק בייצור מטענים ונשק, בסחר באמצעי לחימה ובתכנון פיגוע.
במסגרת המבצע הרסו כוחות הביטחון גם 12 אנדרטאות של מחבלים, שלפי צה"ל קשורות לפיגועים ולהסתה לטרור. בצבא ציינו כי הפעילות נגד הסתה מתבצעת באופן שוטף ובהתאם לתוכניות עבודה שאושרו מראש. נוסף על כך, הכוחות סרקו כ-300 איתורים, עצרו שמונה מבוקשים ואיתרו והחרימו אמצעי לחימה.
במקביל למבצע בשומרון נמשכת הפעילות בחברון, שם נמצאים כוחות אוגדה 98 בעקבות הפיגוע הקשה ביום שישי שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. במהלך הסריקות בעיר איתרו והחרימו הכוחות אמצעי לחימה וציוד. בנוסף, מסתערבי מג"ב איו"ש, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, פעלו הלילה בכמה כפרים בגזרת חטיבת יהודה ועצרו שישה מבוקשים, בהם פעילי חמאס, החשודים במעורבות בפעילות טרור, בתכנון פיגועים ובקידום פעילות טרור.
נזכיר כי המבצע בחברון נמשך למרות הישגים מבצעיים מוגבלים עד כה. אלפי פלסטינים עזבו את בתיהם במסגרת הפעילות, ובצה"ל הועלו גם קשיים משפטיים הנוגעים להשארת תושבים מחוץ לבתיהם לאורך זמן, במיוחד לנוכח היקף אמצעי הלחימה שאותרו עד כה. כפי שפורסם, בדיון שהתקיים בין צמרת צה"ל לדרג המדיני התגלעה מחלוקת בנוגע לנחיצות המשך המבצע. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סבר כי יש לבחון את סיומו, בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ דרשו להמשיך בפעילות, בין היתר בשל שיקולי הרתעה והצורך לאתר את אמצעי הלחימה ששימשו את המחבלים. עמדת הדרג המדיני התקבלה והמבצע נמשך. עיקר המאמץ של פיקוד המרכז הוא למנוע את התפשטות פיגועי הבודדים והחוליות המקומיות ועושים בשל כך פעולות רבות.
מבצע נוסף - הפעם בתוך הצבא
לצד שתי הפעולות המבצעיות נערך צה"ל למהלך נוסף, הפעם בתוך שורות הצבא: מבצע להשבת אמצעי לחימה וציוד צבאי שהוצאו מצה"ל והוחזקו בידי חיילים בשירות סדיר ובמילואים. בין 1 ל-12 בנובמבר יקיים אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה מבצע להחזרת ציוד צבאי, שבמסגרתו ייפתחו כ-65 תחנות ומוקדי איסוף בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ. במסגרת המהלך יוכלו חיילים ומילואימניקים להשיב ציוד שהוציאו במהלך שירותם, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתו, החזקתו או נשיאתו שלא כדין. בין הפריטים שניתן יהיה להחזיר: כלי נשק, אמצעי ראיית לילה, ציוד תקשוב, מדים, אפודים קרמיים, קסדות, וסטים, ציוד רפואי ופריטי ציוד צבאי נוספים.
לפי גורמים בצה"ל, היוזמה נולדה בין היתר מתוך צורך שעלה מהשטח. חיילי מילואים רבים מחזיקים ברשותם ציוד צבאי שנצבר במהלך תקופות השירות, ומתבקשים להחזירו לצבא. המבצע נועד לאפשר את השבת הציוד באופן פשוט, ללא הליכים פליליים וללא צורך בהזדהות, ולרכז מחדש אמצעי לחימה וציוד שנמצאים מחוץ למערכת הצבאית. כך, במקביל להרחבת הפעילות המבצעית ביהודה ושומרון ולמאמץ לסכל פיגועים, צה"ל מבקש לטפל גם בסוגיית אמצעי הלחימה והציוד שנותרו בידי חיילים לאחר שירותם - מהלך שנועד להחזירם לשליטת הצבא.