סמל יובל שי סוילם (20), שנפל ביום שישי ב פיגוע הירי בצומת יהודה סמוך לחברון, מובא היום (ראשון) למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון. יובל, לוחם בגדוד ארי (775) של חטיבת החילוץ בפיקוד העורף, נהרג לצד סמ"ר רון יונתן רויטמן (23) מאשקלון, ששירת כמפקד כיתה באותו הגדוד ו הובא למנוחות מוקדם יותר היום .

מסע ההלוויה של סמל יובל שי סוילם ז"ל ( צילום: רועי רובינשטיין )





גלריה סמל יובל שי סוילם ז"ל ( צילום: מתוך אתר צה"ל )

תיעוד ממסע הלוויה ( צילום: עיריית הוד השרון )





יובל היה הבכור מבין שלושת ילדיהם של אמנון וסיון, ואחיהם הגדול של שירה ואיתמר. בני משפחתו וחבריו תיארו אותו כצעיר נעים הליכות, שקט ואהוב, שתמיד ביקש לעזור לאחרים.

‏מפקד פלוגת "איתן", סרן אור, ספד לחייל שלו שנהרג בפיגוע: "מחבלים הגיעו לשם והכוח סיכל את הפיגוע. יובל היה חייל בולט ואנרגטי. הוא ניהל קרב לחימה מול המחבלים תוך השבת אש ומנע פיגוע גדול ומשמעותי, ונפל בלחימה הירואית בקרב. יובל היה אדם שתמיד אפשר היה לפנות אליו".

"היו לו חלומות, נשארנו עם כאב וגעגוע"

הוריו של יובל, אמנון וסיון, ספדו לו בכאב. האב ביקש להודות למי שהגיע ללוות את בנו בדרכו האחרונה ואמר: "הילד שלנו רק בן 20. היו לו הרבה חלומות, חשבנו שיהיה לו עוד הרבה זמן, רצינו לראות אותו בונה חיים ונשארנו עם הגעגוע והכאב. עם מה שלא נזכה בו. הוא נפטר בפרשת 'לך לך' והלך למקום גבוה וטוב וכולם היו רוצים להגיע כמוך, הגעת לשיא השיאים. אבל אני מבקש מהמדינה, מגופי הביטחון - הבית שלנו התפרק, אנחנו לא חיים, לקחו לנו את הנשמות. יובל רצה להציל את החבר שלו, הוא נפגע והיה לו מעצור בנשק. אנחנו לא נוותר ורוצים לדעת איך הגענו למצב הזה".

האב השכול קרא לגרש את משפחות המחבלים: "לא נשכח ולא נשתוק ונקווה שהממשלה והרשות השופטת ייקחו את זה בחשבון, המחבלים ריסקו כמה משפחות ולקחו לנו את הכול. כמו שריסקו לנו את המשפחות אני מבקש שהמדינה תעיף אותם מהארץ עד סוף השבעה. אם המדינה לא תעשה את העבודה אנחנו ניקח את הדברים בידיים. הצבא היה צריך להיערך, ואם המדינה לא תעשה את זה אנחנו ניקח את החוק לידיים - זו הצוואה שלי ליובל".

הלווייתו של סמל יובל שי סוילם ז"ל ( צילום: יריב כץ )

( צילום: יריב כץ )

( צילום: רועי רובינשטיין )

( צילום: יריב כץ )

( צילום: יריב כץ )

אחותו של יובל, שירה, פנתה לאחיה: "רק אני ואתה יודעים את שפת הסודות שהייתה בינינו. אל תדאג, המחבלים לא יכתימו את מה שהיית בשבילי". אחריה ספדה בת הדודה לינוי: "אתה רק בן 20, לא הספקת כלום, לא טיול, לא להתחתן. נרצחת באכזריות על ידי בן עוולה, תפעלת מעצור בנשק וברגע אחד כדור פגע בך ואתה לא פה יותר. יובל היה ילד של נתינה, רגיש ומצחיק, אח טוב שתמיד שומר על האחים שלו. ילד קסם שנרצח בדם קר ולא יחזור יותר. שום דבר לא ימלא פה את החור. אנחנו מקווים שלא פחדת או סבלת, תשלח לנו כוחות ותנוח גיבור שלנו".

בן הדודה של יובל, בן, ספד בכאב: "דמיינתי שאדבר עליך רק בחתונה שלך, לא במצב הזה. הוא לקח פיקוד ומנע פגיעה באזרחים. הוא עשה דברים מעבר לכישוריו ועשה הכול למען שמירת עם ישראל. לפני הגיוס הוא אמר לי שהוא רוצה ללכת הכי רחוק בצבא, כי הוא ידע שאין לנו מישהו אחר שישמור עלינו. כנראה הגעת למקום שרצית, לפלוגה של העומק. יובל שי הוא עמוד התווך של המשפחה".

( צילום: יריב כץ )

פעילות כוחות צה"ל לאיטום בתי המחבלים מהפיגוע בחברון ( צילום: דובר צה"ל )





ראש העיר אמיר כוכבי היה האחרון שעלה לשאת דברים, אחרי שגם השר איתמר בן גביר השתתף בהלוויה וספד ליובל. כוכבי אמר: "שקעתי בתוך העיניים שלך, עיניים של נשמה טובה. מיום שישי אני שומע עליך, על הילד המקסים שהיית. הילד שדאג מקרוב ומרחוק לאמא וסבתא, שהיה עושה הבדלה עם אבא אמנון ושומר על קשר עם המטפלת מהילדות. אתה לא רק ילד, לא רק חייל, אתה גיבור שהציל חיים. בשנים האחרונות ידענו יותר מדי כאב. מי ייתן ונדע לשים סוף למעגל השכול והכאב".

הפיגוע התרחש ביום שישי סמוך לשעה 07:10 בבוקר, כששני מחבלים פלסטינים הגיעו ברכב לצומת יהודה, סמוך לחברון, ירדו ממנו ופתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל במקום. בחילופי האש נהרגו יובל ורון, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו. ההיתקלות נמשכה יותר מ-20 דקות, עד שכוחות נוספים שהגיעו לזירה איגפו את המחבלים וחיסלו אותם.

ברכבם של המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת, ובמערכת הביטחון מעריכים כי השניים היו בדרכם לבצע פיגוע גדול נגד אזרחים, וכי פעולת הלוחמים מנעה פגיעה קשה אף יותר. בעקבות הפיגוע פתח צה"ל במבצע נרחב באזור חברון. יובל ורון הם שני הנופלים הראשונים של גדוד ארי, שהוקם בשנה האחרונה.