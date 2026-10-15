בימים האחרונים העלתה ישראל כוננות במסגרת האפשרות להסלמה. 12 ימים לפני הבחירות לכנסת, ופחות משלושה שבועות לפני בחירות האמצע בארה"ב, הדעה הרווחת בישראל היא שלא תהיה תקיפה ישראלית או אמריקנית באיראן לפני שתי מערכות הבחירות. הסיבה: הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייקחו סיכון לפני הבחירות.
החשש של נתניהו הוא שמערכה צבאית נגד איראן בימים שנותרו עד הבחירות, עלולה לפגוע בסיכויי הליכוד להישאר בשלטון. האפשרות לתקיפה עלתה בשיחה בין נתניהו לטראמפ בשבוע שעבר, ולמרות ההערכות שלא תהיה תקיפה לפני הבחירות, בישראל סבורים שהסבירות לכך בכל זאת גבוהה יחסית.
בישראל חוששים שאיראן והמורדים החות'ים בתימן יגררו את ישראל לתקיפה בגלל פעולה שלהם, בחתימה נמוכה או באמצעות הפעלת הפרוקסי (שלוחי איראן במזרח התיכון).
לצד זאת, יש חשש גם למיסקלקולציה (הערכה מוטעית), תרחיש שבו כל צד יחשוב שהצד השני נערך לתקוף, וינסה להקדים את הצד האחר. ישראל העבירה מסר לוושינגטון שלפיו אם האיראנים "יעשו טעות" כזאת, הם יחטפו מכה קשה מאוד - אפילו חסרת תקדים, זאת למרות שבמהלך המלחמה ישראל וארה"ב תקפו אלפי מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.
לכן, במערכת הביטחון הישראלית יש דריכות גבוהה ונערכים גם לתרחישים של מתקפת פתע איראנית, של חיזבאללה וגם של החות'ים. גורמים ביטחוניים ציינו כבר אתמול שכמו בעבר, הכול תלוי במה שיחליט טראמפ, וכי ללא הסכמה של הנשיא האמריקני ישראל לא תוכל לתקוף את איראן. על פניו, נראה שטראמפ לא קיבל החלטה וממשיך להתלבט. גורמים שמעורים בפרטים טענו שהנשיא עצר לפחות שתי תקיפות ישראליות בקיץ, שהתבססו על מידע ישראלי שלפיו טהרן משקמת את תכנית הגרעין שלה.
מוקדם יותר, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז, שבמהלכה אמר למפקדים כי "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה". לאחרונה הרמטכ"ל אמר בשיחות עם צמרת הממשל והצבא האמריקני שהסלמה מול איראן עלולה להביא לדחיית הבחירות בארץ. מי שעוד התייחס למצב המתוח הוא שגריר ישראל באו"ם דני דנון, שאמר היום בהצהרה לפני דיון במועצת הבטחון כי "העביר מסר ישיר" לאיראן ולחיזבאללה: "אל תנסו לנצל את תקופת הבחירות בישראל - מי שיעז לתקוף אותנו יספוג מכה הרסנית".
אתמול העריך גורם ביטחוני בישראל ש"יש הבנה שבלי מהלך קרקעי של האמריקנים אין שום סיכוי למשהו אחר וחדש. ולעשות עוד מאותו דבר לפני הבחירות באמריקה - יביא לטראמפ אסון פוליטי". שלשום איים טראמפ בתקיפה קשה נוספת באיראן, ואמר בעצרת בחירות באלסקה: "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו". מנגד, בשבוע שעבר הצהיר טראמפ שלא יתקוף שוב באיראן לפני בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר.