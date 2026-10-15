החשש של נתניהו הוא שמערכה צבאית נגד איראן בימים שנותרו עד הבחירות, עלולה לפגוע בסיכויי הליכוד להישאר בשלטון. האפשרות לתקיפה עלתה בשיחה בין נתניהו לטראמפ בשבוע שעבר, ולמרות ההערכות שלא תהיה תקיפה לפני הבחירות, בישראל סבורים שהסבירות לכך בכל זאת גבוהה יחסית.

החשש של נתניהו הוא שמערכה צבאית נגד איראן בימים שנותרו עד הבחירות, עלולה לפגוע בסיכויי הליכוד להישאר בשלטון. האפשרות לתקיפה עלתה בשיחה בין נתניהו לטראמפ בשבוע שעבר, ולמרות ההערכות שלא תהיה תקיפה לפני הבחירות, בישראל סבורים שהסבירות לכך בכל זאת גבוהה יחסית.

החשש של נתניהו הוא שמערכה צבאית נגד איראן בימים שנותרו עד הבחירות, עלולה לפגוע בסיכויי הליכוד להישאר בשלטון. האפשרות לתקיפה עלתה בשיחה בין נתניהו לטראמפ בשבוע שעבר, ולמרות ההערכות שלא תהיה תקיפה לפני הבחירות, בישראל סבורים שהסבירות לכך בכל זאת גבוהה יחסית.

בישראל חוששים שאיראן והמורדים החות'ים בתימן יגררו את ישראל לתקיפה בגלל פעולה שלהם, בחתימה נמוכה או באמצעות הפעלת הפרוקסי (שלוחי איראן במזרח התיכון).

בישראל חוששים שאיראן והמורדים החות'ים בתימן יגררו את ישראל לתקיפה בגלל פעולה שלהם, בחתימה נמוכה או באמצעות הפעלת הפרוקסי (שלוחי איראן במזרח התיכון).

בישראל חוששים שאיראן והמורדים החות'ים בתימן יגררו את ישראל לתקיפה בגלל פעולה שלהם, בחתימה נמוכה או באמצעות הפעלת הפרוקסי (שלוחי איראן במזרח התיכון).

לצד זאת, יש חשש גם למיסקלקולציה (הערכה מוטעית), תרחיש שבו כל צד יחשוב שהצד השני נערך לתקוף, וינסה להקדים את הצד האחר. ישראל העבירה מסר לוושינגטון שלפיו אם האיראנים "יעשו טעות" כזאת, הם יחטפו מכה קשה מאוד - אפילו חסרת תקדים, זאת למרות שבמהלך המלחמה ישראל וארה"ב תקפו אלפי מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.

לצד זאת, יש חשש גם למיסקלקולציה (הערכה מוטעית), תרחיש שבו כל צד יחשוב שהצד השני נערך לתקוף, וינסה להקדים את הצד האחר. ישראל העבירה מסר לוושינגטון שלפיו אם האיראנים "יעשו טעות" כזאת, הם יחטפו מכה קשה מאוד - אפילו חסרת תקדים, זאת למרות שבמהלך המלחמה ישראל וארה"ב תקפו אלפי מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.

לצד זאת, יש חשש גם למיסקלקולציה (הערכה מוטעית), תרחיש שבו כל צד יחשוב שהצד השני נערך לתקוף, וינסה להקדים את הצד האחר. ישראל העבירה מסר לוושינגטון שלפיו אם האיראנים "יעשו טעות" כזאת, הם יחטפו מכה קשה מאוד - אפילו חסרת תקדים, זאת למרות שבמהלך המלחמה ישראל וארה"ב תקפו אלפי מטרות של הרפובליקה האיסלאמית.