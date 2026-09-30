צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי, שהיה אחד מהמנטרלים של הטייס של פליי דובאי, סיפר בצהריים (רביעי) כי הצליחו לנטרל את הטייס באמצעות אוזניות. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרה שמסר כי בשיחה עם אחד הנוסעים הישראלים, סיפר לו כי "בדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".

הצהרתו של נתניהו ( צילום: איתי בית-און/ לע״מ )





מנס, אחד משלושת הנוסעים שלדבריו השתלטו על התוקף במטוס, סיפר לחדשות 13 כי הם קשרו את הטייס באמצעות כבלי אוזניות המולטימדיה שחולקו בטיסה. לדבריו, הנוסעים החלו להבין כי דבר מה לא כשורה בטיסה כאשר אשתו הלכה לשירותים עם בתם ושמעה עימותים מתא הטייס. מנס אמר כי "זה אירוע מטלטל בכל קנה מידה. אני עם המשפחה פה, ילדות קטנות. זה אירוע טראומטי לכולם.

"הבת הקטנה שלי הייתה בשירותים ואשתי ליוותה אותה ושמעה צעקות ורעשים מוזרים מתא הטייס". מנס אמר כי אשתו פנתה לאיש צוות בנוגע למתרחש בתא הטייס, ומאוחר יותר התברר כי היה מדובר בטייס המשנה. "הוא פתח את הדלת והתחיל מאבק עם הדוקר. אנחנו ישר קפצנו, הוצאנו אותו החוצה, טייס נכנס לתא וטייס נוסף הצטרף לאחר מכן. היה הרבה דם, המטוס צלל במהירות כמו שרואים בסרטים סרטי אימה, צרחות. אירוע קשה עד שהטייס ייצב את המטוס".

מנס תיאר את הניסיון של הטייס לרסק את המטוס: "איבדנו זוויות, הוא ניסה ממש לייצר הטסה לכיוון הקרקע ואנשים עפו וצרחות. בהמשך קשרנו אותו ונטרלנו אותו, זה לקח אלימות פיזית לא מעטה. זה איש חזק, הוא כנראה על אדרנלין. רופא ואחות שהיו בטיסה ייצבו את הטייס שהיה דקור בכל חלקי גופו".

הוא ציין כי הטייס שנדקר פתח את דלת תא הטייס, וכך אפשר לנוסעים לנטרל את תוקפו. בהמשך צוות אוויר נוסף שהיה בטיסה השתלט על המטוס. על חשש הישראלים לעלות על טיסת פליי דובאי החלופית שתשיב אותם לארץ אמר: "הגיוני שחוששים לטוס עם אותה חברה אחרי שחוו חוויה כל כך טראומטית, אבל דיברנו עם גורמים ביטחוניים בישראל שהרגיעו אותנו שהיה בסדר. באופן אישי בדקתי את הטייסים שאחד אוסטרלי ואחד אוקראיני, לוודא שלא עשו לנו איזה אקספרימנטים, וזהו, מקווה שננחת בבטחה".

גלריה הנוסעים הישראלים וצוות המטוס משתלטים על הטייס של פליי דובאי

הכנף האחורית השבורה של מטוס פליי דובאי ( צילום: לפי סעיף 27א' )

נתניהו אמר בהצהרתו כי "במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים, הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".

עוד אמר נתניהו כי "צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב אותו. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים, ואנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים ואת השבתם הבטוחה ארצה".

במקביל, שר הביטחון ישראל כ״ץ הצהיר כי "האירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי". הוא מסר כי "ניסיון הפיגוע סוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת: לרסק את המטוס על כל נוסעיו".

"השתלטנו על המחבלים"

בתיעוד שפורסם מוקדם יותר ברשתות החברתיות נראה אחד מהישראלים שסייע בהשתלטות הדרמטית כשהוא מדמם בפניו, ומספר על מצב הנוסעים: "אנחנו נמצאים במהלך חטיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה", אמר. "כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו נוחתים בטאבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר ולא ידוע. כל המטוס, כולם בריאים ושלמים פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה".

"אנחנו צריכים עזרה" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





בכלכליסט פורסם כי צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי, היה על מטוס פליי דובאי שנחת בסעודיה והיה מעורב בנטרול טייס המשנה. מנס אמר כלכליסט כשהוא נסער: "זה אירוע טראומטי ברמות מטורפות. אשתי עמדה ליד תא הטייס כי הבת שלי הייתה בשירותים. פתאום היא שמעה צעקות, צרחות ורעש מתא הטייס. היא אומרת לטייס שהיה בחוץ 'קורה משהו, תיכנס, תיכנס'".

"הוא פתח, ואז קפצנו שלושה. נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו", הוסיף מנס. "טייס המשנה העומאני דקר את השני וניסה לרסק את המטוס, לרסק אותו. היה מאבק ביניהם. נכנס טייס נוסף, השתלטנו על המחבל, הטייס הנוסף לקח את הפיקוד. הוא הזעיק עזרה ואני ועוד שניים נכנסנו לתא הטייס והשתלטנו על המחבל. אני מלא דם. זה היה מטורף". מנס סיפר כי הטייס הרזרבי שנחלץ לעזרה הוא אזרח איי פיג'י, הטייס הנדקר מהודו והטייס הדוקר מעומאן.