שלוש מארבע מפלגות גוש השינוי כבר סיכמו על הסכמים קואליציוניים, אבל הכרזה על ממשלה עדיין רחוקה. בזמן שיו"ר ישר גדי איזנקוט פועל להקמת ממשלת שינוי בתמיכת יהדות התורה ורע"מ, יו"ר ביחד נפתלי בנט פועל בציר מקביל להקמת ממשלת אחדות - והמחלוקת הזו הובילה גם להחלטתו של בנט לדחות פגישת משא ומתן עם איזנקוט ליום ראשון. אז מהם המכשולים שנותרו לפני שאיזנקוט יוכל לומר "עלה בידי"?
הנתיב המרכזי שבו נע איזנקוט הוא ממשלה שכוללת את 48 חברי גוש השינוי, לצד ח"כים ביהדות התורה - אבל לא ברור אם כולם. המפלגה החרדית תחל בשבוע הבא במשא ומתן רשמי עם איזנקוט. הדמוקרטים הצטרפו לישראל ביתנו וסיכמו על הסכם קואליציוני שייצא לפועל אם אכן תוקם ממשלה כזו, ובו יקבלו ארבעה תיקים - אבל לא את תיק המשפטים שבו חשקו. לפי המסתמן, יאיר גולן יהיה השר לביטחון הפנים, נעמה לזימי שרת העבודה והרווחה, אפרת רייטן שרת התקשורת וגלעד קריב שר התרבות והספורט.
אך נפתלי בנט עדיין לא נתן אור ירוק, והוא שב ואמר כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא "מהפכת המשרתים" ופתרון בהול למילואימניקים. במפלגתו אמרו כי הוא דחה את הפגישה לאחר שלא הוצג בפניו מתווה גיוס חרדים. בנט אמנם לא שלל היום לחלוטין ממשלת מיעוט וכינה זאת "חלופה פחות טובה", אבל הוא עדיין מכוון לממשלת אחדות, כשאיזנקוט ראשון ברוטציה. בניסיון לקדם זאת - וכפי שנחשף ב-ynet - הוא אף נפגש עם השר לשעבר רון דרמר, שמכונה "מחזיק תיק בנט בליכוד".
אבל הדמוקרטים וישראל ביתנו כבר הבהירו שלא יהיו חלק מממשלה עם נתניהו, וגם מבחינה מספרית זו אופציה בעייתית - אם בנט מכוון לממשלת אחדות בלי חרדים, בניסיון לקדם את אותה "מהפכת משרתים". ללא החרדים, ואם גם משה פייגלין ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר לא יצטרפו - יש רק 60 חברים פוטנציאליים בממשלת אחדות כזו, פחות מהמספר הנדרש. בנוסף, נתניהו עצמו לא הצהיר עד כה פעם אחת כי יסכים להיות שני ברוטציה.
יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף אמנם אמר היום כי יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן "ביקש סליחה" מהחרדים, אבל הסכמים עם יהדות התורה עוד אין. ליברמן עצמו, שבממשלת שינוי יהיה שר הביטחון, הזהיר את איזנקוט מ"תרגיל" של נתניהו ולפיו הוא יסכים להיות שני ברוטציה.
המוקש המרכזי מבחינת יהדות התורה הוא כמובן חוק הגיוס, או הפטור מגיוס, והאפשרות שהמתווה של איזנקוט - שלפי ביחד טרם הוצג בפני בנט - יאושר על ידי הרבנים, ויעמוד במקביל במבחן בג"ץ. הרב משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה בן ה-90 וממנהיגי הזרם הליטאי, שב היום ממסע התרמה עבור עולם הישיבות בארצות הברית, ונפגש עם הרב דוב לנדו בן ה-96 - שהרכיב את רשימת דגל התורה לכנסת.
לאחר אותה פגישה בין הרבנים לנדו והירש, הוחלט כי חברי צוות המו"מ של יהדות התורה - יעקב אשר, יצחק גולדקנופף, יצחק פינדרוס ומאיר פרוש - ייפגשו ביום ראשון בבוקר עם עו"ד בועז בן צור המייצג אותם, לקראת תחילת השיחות הרשמיות עם איזנקוט.
גם רע"מ לא בכיס של איזנקוט. יו"ר המפלגה מנסור עבאס נפגש עם יאיר לפיד ואמר לו כי על גוש השינוי לא לבנות על הימנעות רע"מ. עבאס אמר כי או שרע"מ תצביע בעד הקמת ממשלה בתמורה למילוי דרישותיה - או שתצביע נגדה.
הדרישות הבולטות של עבאס הן מאבק בפשיעה בחברה הערבית; העברת תקציבים לחברה הערבית - המשך תוכניות החומש, והשקעה ברשויות המקומיות, חינוך, תעסוקה, תשתיות ודיור; דרישות הנוגעות לנגב ולחברה הבדואית, ובהן הסדרת יישובים בדואיים, ועצירת הרס הבתים; וגם השתתפות בממשלה - עבאס מעוניין שרע"מ תהיה חלק מהקואליציה, ולא רק רשת ביטחון מבחוץ.
מי שבכל מקרה לא תהיה חלק מהממשלה היא הרשימה המשותפת. אבל גם ליו"ר שלה, יוסף ג'בארין, יש דרישות מגוש השינוי, שבונה על כך שהמפלגה לא תצביע נגד הקמת ממשלה שכזו. לדברי ג'בארין, "הסוגיות הבוערות בחברה הערבית דחופות כל כך, שאין שום סיבה שממשלה שתקום לא תתחייב לטפל בהן: מיגור הפשיעה, הפסקת הריסות הבתים, מאבק בהסתה ובגזענות, תוכנית פיתוח רב-שנתית שתכלול השקעה בחינוך, בתשתיות ובבריאות, וקידום פתרונות דיור ותעסוקה לצעירים. האם הדרישות האלה קיצוניות? אלה זכויות בסיסיות שמגיעות לכל אזרח ואזרחית במדינה, והן מגיעות לציבור הערבי אחרי שנים של אפליה, הדרה והסתה".