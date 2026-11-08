יו"ר ישר! גדי איזנקוט לא מתכנן להשביע ממשלה, גם אם יצליח להרכיב אותה, עד החלפת יו"ר הכנסת. החלפת היו"ר מתוכננת לשבוע הבא, ולכן מתכנן איזנקוט - שיקבל היום את המנדט - להמתין עם ההשבעה בכל אופן.
מהרגע שבו המועמד שמחזיק במנדט מודיע לנשיא כי עלה בידו להרכיב ממשלה, יש ליו"ר הכנסת שבוע לקבוע את ישיבת ההשבעה. הוא יכול לקבוע אותה ביום למחרת, אבל גם לדחות אותה ליום האחרון. אם יו"ר הכנסת הנוכחי אמיר אוחנה יישאר בתפקיד, הוא יוכל לנצל את המצב כדי לדחות את ההשבעה ולהפעיל לחץ על הח"כים שבליכוד רואים כמי שיכולים לסכל את המהלך.
בגוש איזנקוט כבר הגישו לאוחנה דרישה לקיים את ההצבעה על החלפתו ביום שלישי הקרוב, יום השבעת הכנסת. אוחנה השיב כי ככל שיוגשו לו 61 חתימות הוא יקיים את ההצבעה תוך שבוע, כלומר בשבוע הבא.
גדי איזנקוט צפוי להיפגש עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, על רקע המחלוקת שהתעוררה בעקבות הודעתו של האחרון על נכונותו לבחון הקמת ממשלה בהשתתפות המפלגות החרדיות, במקום להסתמך על תמיכת הסיעות הערביות. הפגישה צפויה להיות משמעותית במיוחד לנוכח הצורך לשמור על תיאום בין ראשי גוש השינוי, לאחר שהמהלך של ליברמן ערער את המתווה שאיזנקוט ביקש לקדם.
במקביל, איזנקוט צפוי להיפגש גם עם יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, כדי לתאם עמדות ולבחון כיצד ניתן להתקדם להקמת הממשלה. בנט כבר הודיע כי מפלגתו תמליץ על איזנקוט להרכבת הממשלה, ואף הביע נכונות לפעול במהירות כדי לקדם ממשלת שינוי. עם זאת, השאלה המרכזית שתעמוד על הפרק היא אם בנט יתמוך בפתיחת הדלת בפני המפלגות החרדיות, ומה יהיו התנאים לכך, בעיקר בכל הנוגע לחוק הגיוס.