, גם אם יצליח להרכיב אותה, עד החלפת יו"ר הכנסת. החלפת היו"ר מתוכננת לשבוע הבא, ולכן מתכנן איזנקוט - שיקבל היום את המנדט -

, גם אם יצליח להרכיב אותה, עד החלפת יו"ר הכנסת. החלפת היו"ר מתוכננת לשבוע הבא, ולכן מתכנן איזנקוט - שיקבל היום את המנדט -