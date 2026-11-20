סנצ'ס, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית, היה מצדו מאופק יותר בעימות, והודה כי ממשלתו עשתה "טעויות" – אבל גם הגן על פועלו, ובין היתר טען שהתייצבותו נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ,

נגד המלחמה באיראן

ונגד מה שכינה שוב "רצח העם בעזה" – הפכה את ספרד ל"מגדלור" בקהילה הבינלאומית, והזהיר מממשלה בראשות פייחו, שלפי הסקרים יוכל להקים כזו רק אם יחבור למפלגת הימין הקיצוני "ווקס". "השאלה שהייתי רוצה לשאול את האזרחים היא הבאה: איזה טוב הביאו לעולם מנהיגי הימין הקיצוני? כשהם שולטים לבדם או כשהם שולטים יחד עם הימין המסורתי. האם טראמפ הביא משהו טוב לעולם? לארצות הברית? האם מיליי הביא משהו טוב לארגנטינה? לעולם? האם בולסונרו הביא משהו טוב כששלט בברזיל? ובכן, את מה שאנחנו לא רוצים עבור העולם, אל לנו לרצות עבור המדינה שלנו", אמר סנצ'ס, שהוא ותומכיו שאבו עידוד מניצחונות השמאל האחרונים

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