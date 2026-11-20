ראש ממשלת השמאל של ספרד פדרו סנצ'ס ומנהיג האופוזיציה מהימין אלברטו נונייס פייחו ערכו אמש (חמישי) עימות טלוויזיוני שבוע ויומיים לפני הבחירות במדינה, בחירות שבהן חוזים הסקרים הפסד לסנצ'ס, מהמנהיגים האנטי-ישראליים הבולטים ביותר באירופה, אחרי שמונה שנות שלטון.
בעימות אמש היה מנהיג "מפלגת העם" (PP) מהימין-מרכז פייחו לוחמני במיוחד, ותקף שוב ושוב את סנצ'ס – על פרשיות השחיתות שבהן הסתבכו אשתו ומקורביו, על ניהול קלוקל לטענתו של הכלכלה והמדינה בצל משבר הדיור ושני אסונות הרכבת הקטלניים שפקדו השנה את ספרד, ובעיקר על משבר ההגירה שהגיע לשיאו ביולי עם פריצה המונית של רבבות מהגרים ממרוקו למובלעת סאוטה שבצפון אפריקה, כשבימים האחרונים יש דיווחים על המוני מהגרים שנוחתים בסירות באיים הקנריים שבאוקיינוס האטלנטי.
סנצ'ס, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית, היה מצדו מאופק יותר בעימות, והודה כי ממשלתו עשתה "טעויות" – אבל גם הגן על פועלו, ובין היתר טען שהתייצבותו נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נגד המלחמה באיראן ונגד מה שכינה שוב "רצח העם בעזה" – הפכה את ספרד ל"מגדלור" בקהילה הבינלאומית, והזהיר מממשלה בראשות פייחו, שלפי הסקרים יוכל להקים כזו רק אם יחבור למפלגת הימין הקיצוני "ווקס". "השאלה שהייתי רוצה לשאול את האזרחים היא הבאה: איזה טוב הביאו לעולם מנהיגי הימין הקיצוני? כשהם שולטים לבדם או כשהם שולטים יחד עם הימין המסורתי. האם טראמפ הביא משהו טוב לעולם? לארצות הברית? האם מיליי הביא משהו טוב לארגנטינה? לעולם? האם בולסונרו הביא משהו טוב כששלט בברזיל? ובכן, את מה שאנחנו לא רוצים עבור העולם, אל לנו לרצות עבור המדינה שלנו", אמר סנצ'ס, שהוא ותומכיו שאבו עידוד מניצחונות השמאל האחרונים בברזיל ובבחירות האמצע בארה"ב.
סנצ'ס, נזכיר, הכריז בחודש שעבר על בחירות בזק שייערכו ב-29 בנובמבר אחרי שממשלת המיעוט שלו קרסה בעקבות משבר הדיור והמחאה הציבורית שפרצה בגלל גירוש קשישה מהדירה שבה גרה 70 שנה במדריד. הבחירות בספרד היו אמורות להיערך רק באמצע השנה הבאה, אבל סנצ'ס הקדים אותן כשהפרלמנט דחה צווים שממשלתו ביקשה לאשר בניסיון להגן על שוכרי דירות. החלטתו נתפסה כניסיון למנף את המחאה ולהחזיר אליו בוחרים שהתאכזבו מפרשיות השחיתות בסביבתו וממשבר ההגירה בסאוטה, באמצעות ההבטחה לדיון הוגן יותר – ובמקביל להביך את מנהיג האופוזיציה פייחו, שמתנגד להתערבות ממשלתית בענף הדיור (הם קוראים לפתור את המשבר בו עם האצת קצב הבנייה של דירות חדשות).
ההימור של סנצ'ס נתפס כמסוכן, והוא ספג מאז כמה מכות שעשויות לפגוע בסיכוייו לשמור על כיסאו – בראשן אסון התנגשות הרכבות המהירות בסוף החודש שעבר באזור טולדו, שבו נספו 69 בני אדם, שהסיט מחדש את סדר היום הציבורי להתנהלות ממשלתו. האסון הגיע אחרי ש-46 בני אדם נהרגו בינואר בהתנגשות רכבות מהירות באותו קו בדיוק, בענף שעד כה ספרד ראתה בו גאווה לאומית. במקביל גם מגעים לאיחוד בין כמה מפלגות שמאל כשלו, באופן שעשוי לפצל את קולות המחנה ולפגוע בייצוגו בפרלמנט.
לפי ממוצע הסקרים של אתר "פוליטיקו", מפלגת העם של פייחו צפויה לנצח עם 31% מהקולות, ותוכל להרכיב קואליציה עם מפלגת ווקס שתקבל 19%. המפלגה הסוציאליסטית של סנצ'ס מקבלת בממוצע הסקרים 28%. חשוב לזכור שבספרד, כמו בישראל, ראש הממשלה הוא לא בהכרח מי שזוכה במספר הקולות הגדול ביותר – אלא מי שמצליח להשיג רוב בבית התחתון של הפרלמנט, המונה שם 350 מושבים. גם בבחירות ביולי 2023 הגיעה מפלגת העם בהובלת פייחו למקום הראשון, אבל היו חסרים לה ארבעה קולות בלבד להשגת הרוב הדרוש, ולאחר מכן הצליח סנצ'ס, הידוע כשועל קרבות פוליטי, להקים ממשלת מיעוט שנשענה על קולותיהן של מפלגות קטנות מהאופוזיציה. הפרשנים נזהרים מהתבססות רבה מדי על הסקרים, וחלקם מדגישים שהם נוטים להמעיט במידה מסוימת מעוצמת התמיכה בסנצ'ס, וכי הוא עוד עשוי להפתיע.
כך או כך, לבחירות בסוף החודש מגיע ראש ממשלת השמאל כ"אנדרדוג", ובעימות אמש השמיע טון פייסני כשהודה שממשלתו לא הייתה מושלמת. "עשיתי טעויות", הוא אמר, בעימות היחיד שיתקיים בינו לבין פייחו. "אבל אני גם מודע לחלוטין לכך שתמיד ניהלנו את המדינה בכיוון הנכון. למרות כל הקשיים, ספרד מציגה כיום הישגים כלכליים, חברתיים וסביבתיים שלא נראו בה זה עשרות שנים", הוא טען, והזכיר בין היתר נתוני צמיחה כלכלית טובים ביחס לשאר אירופה. פייחו, שקטע שוב ושוב את דברי סנצ'ס בעימות, השיב שלנתונים כאלו אין משמעות כשבפועל לדבריו הממשלה "מחצה את מעמד הביניים" ו"סחטה" את הספרדים עם מיסים. "ייתכן שהכלכלה הספרדית מציגה נתוני צמיחה, אבל עבור משפחות רבות החיים נותרים מאבק מתמשך – מאמץ של ממש – רק כדי להצליח לגמור את החודש", אמר.
במהלך העימות מנה מנהיג הימין שמות של מקורבים לראש הממשלה שנגדם הוגשו כתבי אישום או שהורשעו. "הם עסקו בשחיתות אפילו במהלך המגפה (הקורונה). ארגנתם אורגיות בזמן המגפה, ומכרתם או קניתם מסכות פנים תמורת עמלות", הטיח פייחו בסנצ'ס. לא ברור בדיוק למה הוא מכוון בטענה ל"אורגיות", אבל סנצ'ס עצמו לא עומד בפני טענות שכאלו וייתכן שפייחו רומז לפרשת שחיתות שנחשפה ב-2023 ושבה נטען כי חואן ברנרדו פואנטס קורבלו, חבר פרלמנט מהמפלגה הסוציאליסטית, היה חבר ברשת שחיברה בין פוליטיקאים ואנשי עסקים, במפגשים שכללו לעיתים בילויים בבתי בושת. בדבריו על "מסכות תמורת עמלות" הוא רומז כנראה לחוסה לואיס אבלוס, שהיה שר התחבורה ויד ימינו של סנצ'ס, והשנה הורשע ונשלח למאסר ממושך בעקבות פרשת שוחד הנוגעת לרכש מסכות במהלך משבר הקורונה. בתקשורת הספרדית היו גם דיווחים על מפגשים ומסיבות פרטיות שארגנו אבלוס ויועצו, וכללו נערות ליווי בזמן שהציבור הרחב היה נתון תחת סגרים והגבלות תנועה.
פייחו אף טען כי תחת ממשלתו של סנצ'ס נעשה תשלום לזונות "מכספי ציבור", ואמר שזהו דבר ש"אף ממשלה בספרד לא עשתה". לדבריו, "הממשלה שלך עשתה כל מיני מעשים מלוכלכים. כל זה היה חרפה מוחלטת. תחשוב על דבר אחד: אילו הייתי במקומך, הייתי מתבייש. הכרת את כל האנשים המושחתים ומינית אותם לתפקידיהם". פייחו הוסיף כי "ספרד ראויה לראש ממשלה מכובד, ופדרו סנצ'ס אינו כזה". סנצ'ס מצדו התנצל על פרשיות השחיתות וביקש "סליחה" מהציבור על מעשי מקורביו – אך הדגיש כי סילק ממפלגת השלטון את מי שסרח וטען שבממשלה כיום מכהנים "אנשים נקיים". הוא הוסיף ש"לא יקבל הטפות מוסר" ממה שהוא כינה "המפלגה המושחתת ביותר בספרד".
"אנחנו יכולים לעשות אפילו טוב יותר, משום שנביא צדק חברתי רב יותר, שירותים ציבוריים חזקים יותר ושגשוג רב יותר – ואולי גם קצת יותר תקווה מזו שמציעה הברית של פייחו עם אבסקל (מנהיג הימין הקיצוני)", אמר סנצ'ס, שגם הגן על מדיניות ההגירה הפתוחה שלו, המנוגדת לזו של רוב מדינות אירופה ושבמסגרתה קידם השנה תוכנית חסרת תקדים להסדרת מעמדם של מיליון מהגרים בלתי-חוקיים. סנצ'ס טוען כי המהגרים קריטיים לצמיחה הכלכלית של ספרד, אבל יריביו מהימין מאשימים שבכך הוא עודד הגירה המונית למדינה שפוגעת במרקם החברתי והתרבותי שלה, מחמירה את מצוקת הדיור ופוגעת בתחושת הביטחון של האזרחים. לטענתם מדיניותו הייתה זו שהובילה להסתערות חסרת התקדים על מובלעת סאוטה בחודש יולי, שבמהלכה פרצו אליה 70,000 אלף מהגרים, אם כי רובם גורשו חזרה למרוקו.
"כשמדובר בהגירה, אתה מהווה בעיה עבור אירופה", אמר לו פייחו. "האם אתה מבין שאלפים על גבי אלפים של בני אדם מתו בגלל חוסר האחריות שלך?", הטיח בו, בהתייחסות למהגרים שמצאו את מותם בדרך לאירופה – רבים מהם בניסיון להגיע מאפריקה לאיים הקנריים השייכים לספרד ושוכנים באוקיינוס האטלנטי. מדובר באחד מנתיבי ההגירה הקטלניים בעולם, ולאחרונה נרשם בו זינוק דרמטי במספר המהגרים העוברים בו: ביום שלישי האחרון, רגע לפני הבחירות, נחשף כי רק בחצי הראשון של חודש נובמבר הגיעו לאיים הקנריים יותר מ-11,000 מהגרים – כמות המשתווה ליותר ממחצית מכלל המהגרים שהגיעו לאיים בשנת 2025, כ-18,000. בסך הכול מתחילת השנה הגיעו לאיים יותר מ-24,000. פייחו הבטיח הקשחה של מדיניות ההגירה והגבולות, אבל סנצ'ס האשים אותו ב"תיוג שלילי" של המהגרים, שאותם תיאר כ"הזדמנות גדולה" עבור ספרד.
כאמור, גם סוגיית היחס לישראל עלתה בעקיפין בעימות. סנצ'ס ידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, ומאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר ויציאתה של ישראל למלחמה בעזה, בלבנון ובאיראן הוא אחד ממבקריה החריפים ביותר. הוא מרבה להאשים אותה ברצח עם, משבח ניתוק קשרים איתה גם בזירות התרבותית והספורטיבית, ורותם את ממשלתו לצעדים משפטיים ומסחריים נגדה. בעימות אמש הוא התגאה בעמדותיו האנטי-ישראליות: "ספרד זרחה כמגדלור. היא עשתה זאת ב'לא למלחמה' באוקראינה, וכמובן גם באיראן, בהוקעת רצח העם שביצע ראש הממשלה נתניהו באוכלוסייה הפלסטינית בעזה, בהכרה במדינת פלסטין, ב'לא' לטראמפ ולנאט"ו על 5% מתקציב הביטחון (כוונתו לדרישת טראמפ להגדלת תקציב הביטחון של חברות נאט"ו, שאותה דחה סנצ'ס במחיר עימות עם הנשיא האמריקני), משום שאנחנו שמים דגש על 7% מהתמ"ג לבריאות, 5% לחינוך או 1% למדיניות דיור". פייחו, הנחשב לתומך ישראל, אמר מנגד כי סנצ'ס מציב דגש גדול מדי על מדיניות חוץ – ופחות מדי על טיפול במצבם של הספרדים. "פחות טראמפ, ויותר רכבות", הוא עקץ.