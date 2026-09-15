יותר מ-1.2 מיליארד שקל נתרמו לצה"ל מאז מתקפת 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה על ידי הציבור הישראלי ויהודי התפוצות. כך עולה מנתוני האגודה למען החייל שנמסרו ל-ynet. באגודה אומרים כי מדובר בסכום חסר תקדים שהועבר לטובת רווחת המשרתים, רכישת ציוד, שיפור תשתיות וסיוע לחיילים ולבני משפחותיהם.
האגודה למען החייל היא העמותה המורשית להעביר תרומות לצה"ל, ומלחמת "חרבות ברזל" היא המלחמה הראשונה שבה היא פועלת במתכונתה הנוכחית, לאחר האיחוד ב-2016 בין האגודה לבין קרן לב"י. בשלב זה לא נמסרו ל-ynet נתונים מקבילים על היקף התרומות בשנים שקדמו למלחמה, ובהן 2021 ו-2022, ולכן לא ניתן לקבוע בכמה גדל היקף התרומות לעומת שנות שגרה.
לפי פילוח הנתונים, 134 מיליון שקל נתרמו לסיוע ולרכישת ציוד בתחילת המלחמה, ו-64 מיליון שקל שימשו לרכישת תווי סיוע למשרתים. 227 מיליון שקל הוקצו להשקעה בתשתיות בבסיסים ובמוצבים, ויותר מ-197 מיליון שקל הושקעו באבזור מחנות צה"ל. עוד עולה מהנתונים כי 104 מיליון שקל שימשו לרכישת 160 אמבולנסים, עשרות אלפי ערכות חורף, מוצרי היגיינה והלבשה תחתונה ללוחמות וללוחמים בחזית. בנוסף נתרמו על ידי חברות 645 "לבנות רענון" עבור המשרתים.
התרומות שימשו גם למטרות שאינן ציוד ותשתיות: יותר מ-4,000 חיילים בודדים הוטסו לביקורים אצל בני משפחותיהם בחו"ל, ומומן סיוע ליותר מ-14 אלף בני משפחות שכולות שהשתתפו במחזורי נופש. לצד זאת, כספי התרומות סייעו במימון מרכז חוסן ייעודי לטיפול בפוסט-טראומה.
היקף התרומות העצום מקבל משמעות נוספת על רקע החוסרים שעליהם התריעו לוחמים כבר מראשית המלחמה. יומיים בלבד אחרי מתקפת 7 באוקטובר, ב-9 באוקטובר 2023, פורסם ב-ynet כי הרשתות החברתיות התמלאו בפניות של משפחות משרתי מילואים שביקשו תרומות של ציוד לחימה בסיסי - בין היתר אפודים קרמיים, קסדות, ברכיות וציוד נוסף. לצד זאת התבקשו גם תרומות של אוכל יבש, בגדים חמים, פנסי ראש ומוצרי היגיינה.
מאז הצטברו עדויות נוספות של לוחמים ומשרתי מילואים שסיפרו כי נאלצו להשלים ציוד באמצעות תרומות - ולעיתים אף מכיסם הפרטי. רק היום סיפר צ', לוחם מילואים באוגדת דוד שהתייצב לאימון לפני תעסוקה מבצעית, כי הוא וחבריו ממשיכים לגייס תרומות לציוד. "ארגנו לעצמנו את המדים, הנעליים, הקסדות. הכול הגיע מתרומות שאנחנו אוספים, ואנחנו ממשיכים להתרים כדי שיהיו לנו כוונות תקינות לנשקים, או להחליף ציוד מבצעי ישן ברמה נמוכה. אנחנו לא פלנגות", אמר.
גם ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ חשפה מקרים שבהם משרתי מילואים נאלצו לאלתר פתרונות בעצמם ובהסתמך על תרומות. בגזרה הצפונית גייסו לוחמים כספים לרכישת רשתות שנועדו לספק הגנה מרחפנים, ובמקרים אחרים פנו לרשויות מקומיות ולחקלאים כדי לקבל רשתות משערי כדורגל וממטעי בננות. "זה הכול מתרומות של אנשים פרטיים", סיפר רס"ן במיל' ת', שסיים סבב של שלושה חודשים בגזרה הצפונית.
התרומות - בצל הקרב על עשרות המיליארדים
הנתונים מתפרסמים גם בצל החרפת העימות בין משרד האוצר למשרד הביטחון סביב תקציב מערכת הביטחון. פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד אמש הסתיימה ללא הסכמות, ובאוצר טוענים כי אין בשלב זה צורך בהעברת כספים נוספים - וכי 15 מיליארד שקל שכבר אושרו בממשלה תקועים בוועדת הכספים של הכנסת. מנגד, במערכת הביטחון מזהירים מפני פגיעה ביכולת לקדם עסקאות ורכש חיוניים.
תקציב הביטחון עומד כיום על 143 מיליארד שקל, והגדלתו ל-158 מיליארד כבר אושרה בממשלה אך טרם הושלמה בכנסת. מערכת הביטחון דורשת כעת להגדיל את התקציב ל-183 מיליארד שקל. באוצר טוענים כי "יש למערכת הביטחון את כל הכספים הדרושים לפעילות הדחופה", ומאשימים את משרד הביטחון בניהול כושל וחוסר שקיפות. במערכת הביטחון מציגים תמונה שונה ומתריעים מפני השלכות של עיכוב התקציבים.
בתוך המחלוקת הזו, נתוני התרומות ממחישים את ההיקף שבו התגייס הציבור בארץ ובתפוצות לטובת המשרתים - ובמקביל את העובדה שלאורך כמעט שלוש שנות לחימה יחידות וחיילים בשטח המשיכו במקרים שונים להסתמך גם על כספי תרומות לצורך השלמת חוסרים בציוד, בתשתיות ובתנאי השירות.
בתוך כך, הערב מתקיים אירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל בהשתתפות בכירי צה"ל, הנהלת האגודה, בכירי המשק הישראלי ותורמים מרכזיים מהארץ ומהעולם. "התרומות והשותפות העמוקה עם התורמים וצה"ל אפשרו לאגודה למען החייל להמשיך ולהרחיב את פעילותה לאורך תקופת המלחמה, לצד העשייה השוטפת לאורך כל השנה למען רווחתם של חיילי וחיילות צה"ל", מסרה אל"מ (במיל') שרי נחמיאס, מנכ"לית קרן האגודה למען החייל.