ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרי הליכוד ממשיכים לקרוא ל"אחדות" , אבל מאחורי הקלעים החלום לבלום הקמת ממשלה אחרת באמצעות שותפות עם הגוש השני הולך ומתרחק. מאז ש הואצו המגעים עם המפלגות החרדיות , ועלה החשש בסביבת נתניהו מפירוק בלוק הימין וממעבר של החרדים לשותפות עם הגוש השני, אין כמעט יום שבו הליכוד לא מפרסם סרטון או הודעה כתובה עם מסר הנוגע ל"אחדות".

גלריה ( צילום: shutterstock, REUTERS/Ronen Zvulun, AP Photo/Ariel Schalit )

בהיעדר ברירה אחרת, נתניהו מסתכל על השנתיים הקרובות בלבד, אלה שחופפות לכהונתו הנותרת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומנסה להבטיח לעצמו לפחות את התקופה הזו במסגרת הסכם אחדות.

במקביל למאמצים לקדם אחדות, נתניהו ממשיך לפעול גם מול המפלגות החרדיות בניסיון למנוע את הצטרפותן לגוש השני. אתמול נפגש ראש הממשלה עם יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, וניסה לשכנע אותו שלא לחבור ליו"ר ישר! גדי איזנקוט. אלא שאשר לא התחייב בפני נתניהו לדבר, ולא השיב בחיוב או בשלילה. הוא, מצדו, ממשיך לבחון את כל האפשרויות העומדות על הפרק.

במפלגתו של איזנקוט מזהים את הקמפיין הציבורי של הליכוד, שנועד לכאורה לשדר פיוס וממלכתיות, והחליטו לנקוט אותו קו. צוות המשא ומתן של איזנקוט אף תיאם פגישה עם נציג מטעם הליכוד. בליכוד אמנם טרם הוקם צוות משא ומתן רשמי, אולם הוחלט לשתף פעולה עם המהלך. מי שאמור היה להגיע לפגישה עם רונן מנליס, נציגו של איזנקוט, הוא לא אחר מאשר עו"ד מיכאל ראבילו , מקורבו של נתניהו, שרק לפני שבוע הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה , לאחר שבליכוד קידמו אותו בכל הכוח לתפקיד.

יעקב אשר. לא נתן תשובה לנתניהו ( צילום: יובל חן )

נדמה שגם בישר! וגם בליכוד מבינים שהסיכויים לאחדות קטנים, אולם ממשיכים לשחק את המשחק, לפחות למראית עין, כדי לשפר את עמדתם בעיני הציבור. ככל שהאירועים מתפתחים, גם אצל איזנקוט וגם אצל יו"ר ביחד נפתלי בנט מצטמצמת הנכונות לבחון את המהלך.

זה החל במה שנתפס בגוש השינוי כהטלת דופי בתוצאות הבחירות, ונמשך באופן חריף יותר הערב ב נאומו של נתניהו , שאותו כינו חברי הגוש "הזוי ומפלג". בעקבות הדברים הודיע איזנקוט כי הוא מבטל את הפגישה שנקבעה , ובנט מיהר להבהיר אחרי נאום נתניהו כי כך לא בונים אחדות. בנט אף התפרץ באופן חריג במהלך נאומו של ראש הממשלה, והאשים אותו בכך שאינו מקים ועדת חקירה ממלכתית ואינו מטפל בפרשת יועציו שעבדו עם קטאר.

בנט צועק לעבר נתניהו על ועדת חקירה ממלכתית במהלך נאומו ( צילום: ערוץ הכנסת )





אבל לא מדובר רק בחוסר האמון ובדם הרע ששוררים בין האישים, אלא גם בהבנה שכמעט בלתי אפשרי יהיה לרבע את המעגל בכמה סוגיות משמעותיות שעומדות על הפרק. הראשונה היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שמעוררת מחלוקת עמוקה בין הליכוד לישר!, ונראה כי איש מהצדדים אינו מתכוון להתפשר בנושא.

לכך מצטרפות סוגיות המינויים הבכירים, ובהן מינוי יועץ משפטי לממשלה, מבקר מדינה ופרקליט מדינה, וכן ההכרעה על זהותם של שני שרים משמעותיים במיוחד מבחינת נתניהו: שר המשפטים ושר התקשורת. במסגרת ממשלת אחדות, ככל הנראה ייאלץ נתניהו להתפשר גם על התיקים האלה. כך או כך, הפגישה שתוכננה בין הצדדים בוטלה בכעס, והשיחות בין היועצים אינן מתקדמות לשום מקום – ואולי אפילו להפך.

אחדות לאומית רחבה?

יום אחרי שנחשף כי מקורבו נתן אשל פנה ליו"ר רע"מ מנסור עבאס לפני הבחירות ואחריהן, הקדיש נתניהו את נאומו באירוע צילום מסורתי של ראשי הסיעות בכנסת - ביום השבעתה למתקפה נגד המפלגות הערביות. נתניהו, שקרא להקים "ממשלת אחדות לאומית", תקף את המשא ומתן של גוש השינוי עם רע"מ, שפרטיו נחשפו ב-ynet.

"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.

סרטון ה"אחדות", יום שני ( צילום: דוברות רה"מ )





לאחר מכן, השמיע שוב נתניהו את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

יש לציין כי כשנתניהו מדבר על אחדות, אין הכוונה לזניחת הגוש שהוא עומד בראשו. אלא רק להצטרפות כוחות נוספים תחת הנהגתו. רק אתמול פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".