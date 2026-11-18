הפגיעות במכליות במצר הורמוז נמשכות, גם האיומים של בכירי איראן והתקיפות הממוקדות של צבא ארצות הברית באזור - אבל אלו לא ההתפתחויות היחידות בימים האחרונים בזירה האיראנית. אחרי תקופה ארוכה, טהרן שבה לתקוף את שכנותיה. יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים נמצאים במזרח התיכון. וגם מישראל מועברים מסרים מאיימים, בין היתר בדמות תרגילים צבאיים. כך נראית ההסלמה שעברה עד כה ברובה מתחת לרדאר - ואלו ההתפתחויות שמרמזות כי אין לשלול עימות מחודש.
התקיפות האיראניות
מספטמבר ועד לפני שבוע לא תקפו האיראנים אף מדינה שכנה. אבל אז הם הודיעו שתקפו מטרות אמריקניות בבחריין, ומאז היו עוד שלוש תקיפות כטב"מים שכאלה, כולל הלילה. אמש הם תקפו, לראשונה זה חודשים, גם בכוויית. צבא ארצות הברית אמנם אמר כי אף איש צוות אמריקני לא נפגע באותן תקיפות, אבל השיגורים עצמם היו למעשה חציית קו.
בינתיים, נמשכו הפגיעות במכליות בהורמוז. הערב דיווח הצבא האיראני על שריפות שפרצו בשלוש מכליות, "הפועלות באופן לא חוקי", כלשונם. במקביל, האמריקנים חידשו את התקיפות באזור, כשרק אתמול תקפו אתר שיגור טילים של משמרות המהפכה באי קשם. בינתיים, תקיפות אלה ממוקדות - אבל בשיחות שערך ראש המוסד רומן גופמן בשבוע שעבר הוא ניסה לקדם תקיפות משותפות לארצות הברית וישראל, ומסיביות בהרבה.
הקיפאון הדיפלומטי, והביקורת של טראמפ על סגנו
האיראנים שבו לתקוף, בזמן של קיפאון כמעט מוחלט במסלול הדיפלומטי. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמנם שלח מכתב לראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי, ואף ניסה לקדם איתו פגישה ולמעשה להפוך למנהל המשא ומתן - אבל בפוסט פומבי שפרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא כתב כי הורה לוואנס לזנוח את הנושא האיראני, ולהתמקד בענייני פנים. הערב כבר דווח כי טראמפ מתוסכל מוואנס על רקע הביקורת שלו על המלחמה באיראן. עם זאת, וזו השורה התחתונה, טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לחידוש המלחמה.
ריכוז הכוחות האמריקניים
בתחילת השבוע הגיעה למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית של צבא ארצות הברית, תיאודור רוזוולט. עם הגעתה, פרוס באזור כוח חריג בהיקפו - יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים. לפי נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי, שנותחו לפני הגעת נושאת המטוסים השלישית, באזור פרוסות 13 משחתות, וסיירת ובסיס הים המשלחתי "מיגל קית'". בסך הכול מדובר בכ-17 כלי שיט אמריקניים. 11 מהמשחתות והסיירת נמצאות בים הערבי, בעוד שתי משחתות נוספות פרוסות בים סוף.
הביקור הקריטי של מפקד סנטקום
מי שמחפש אינדיקציות שחידוש המלחמה עם איראן מתקרב יכול למצוא אותן בביקורו בישראל של מפקד סנטקום בראד קופר ובפגישותיו עם הרמטכ"ל, שלאחת מהן הצטרף גם ראש המוסד גופמן. אם להשוות לעבר, זה הביקור הכי חשוב בתיאום הרגיש והאינטימי בין צה"ל לצבא האמריקני. התכנונים האלה לא מעידים שזה יקרה, אבל בלי זה אי אפשר לחדש את המלחמה.
המסר בתרגיל התדלוק האווירי
כמסר ברור לאיראן, הודיע הערב צה"ל כי השבוע התקיים בשמי יוון תרגיל אימון משותף לחילות האוויר של ישראל ויוון, במסגרתו תרגלו הצוותים טיסה מבצעית ותדלוק אווירי של מטוסי קרב לטווחים ארוכים. התרגיל נמשך כמה שעות, ובמהלכו חברו מטוסי הקרב למטוסי התדלוק ותודלקו באוויר כדי להמשיך במשימותיהם. בתרגיל השתתפה טייסת 120, שמשימתה העיקרית היא תדלוק אווירי לטיסות ארוכות טווח - יכולת המהווה מרכיב מרכזי ב״זרוע הארוכה״ של ישראל. "חיל האוויר פועל לחיזוק מוכנותו בכל טווחי הזמן ובכל טווח פעולה - מהגבולות הקרובים ועד למרחבי העומק", הוסיפו בצה"ל.
הדיונים בישראל
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שממשלתו היא כעת ממשלת מעבר, הוזהר על ידי יו"ר ישר! גדי איזנקוט לאחר שזה קיבל את המנדט, כי עליו "לגלות איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים". לאחר אותה אזהרה נועד נתניהו עם איזנקוט, אבל במקביל גופמן היה בארצות הברית, ונפגש שם בין היתר עם ראש ה-CIA. הערב, לאחר שנועד עם יו"ר ביחד נפתלי בנט במה שהוגדר על ידי השניים כ"עדכון ביטחוני", קיים נתניהו דיון ביטחוני בנושא איראן.
הבכירים האמריקנים שמאוימים
בשבוע שעבר דווח כי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט נאלץ לעזוב את ביתו ולעבור להתגורר בבסיס צבאי, בעקבות איומים מצד איראן על חייו. בסנט הוא אחד ממובילי קמפיין הלחץ הכלכלי על איראן, מה שהפך אותו לאחד מבכירי הממשל הכי מאוימים מצד איראן. הוא אינו הבכיר הראשון בממשל טראמפ שעוזב את ביתו הפרטי ועובר להתגורר בדיור צבאי או במגורים מאובטחים אחרים, על רקע חששות ביטחוניים. קדמו לו מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת'.
הדיווח על מזימת איראן ל"פצצה מלוכלכת"
השבוע דווח ב-CNN כי איראן מגבשת תוכניות לפגוע בבכירים בממשל טראמפ באמצעות פיצוץ "פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי, או באמצעות שימוש בנשק כימי בוושינגטון. לפי הדיווח, המודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. גורמי מודיעין הדגישו כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי - אבל עצם הפרסום עשוי למעשה להיות הכנה לתקיפה אפשרית, אולי דווקא של ארצות הברית.
פורסם לראשונה: 23:16, 18.11.26