הפגיעות במכליות במצר הורמוז נמשכות, גם האיומים של בכירי איראן והתקיפות הממוקדות של צבא ארצות הברית באזור - אבל אלו לא ההתפתחויות היחידות בימים האחרונים בזירה האיראנית.

אחרי תקופה ארוכה, טהרן שבה לתקוף את שכנותיה. יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים נמצאים במזרח התיכון. וגם מישראל מועברים מסרים מאיימים, בין היתר בדמות תרגילים צבאיים. כך נראית ההסלמה שעברה עד כה ברובה מתחת לרדאר - ואלו ההתפתחויות שמרמזות כי אין לשלול עימות מחודש.