דכדוך בפרקליטות המדינה מאז ההכרזה הדרמטית של השופטים במשפט נתניהו . לצוות הבכיר שהגיע אתמול לבית המשפט המחוזי היה ברור שהשופטים ינסו לקדם קיצור של המשפט ויבקשו לשקול שוב את סעיף השוחד ב תיק 4000 . היה ברור גם שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה תאמר שהיא תשקול את בקשתם.

במקסימום חזו אנשי התביעה שאולי תהיה התנצחות עם צוות ההגנה של בנימין נתניהו, אבל איש לא ציפה לבליץ משפטי שכזה מצד השופטים שכלל מעין פסיקת ביניים חד-משמעית, שלמעשה הפילה שני שליש מהאישומים .

גלריה ייאוש הוא לא תוכנית עבודה. גלי בהרב מיארה ( צילום: אורן בן חקון )

בהרב-מיארה, לא נרתעת מעימותים. גם בימים הקשים ביותר, כשהקואליציה של בנימין נתניהו יזמה מלחמה נגד התביעה הכללית, נגד בית המשפט העליון, נגד השב"כ תחת רונן בר והחלישה את המשטרה, מילאה בהרב-מיארה את סובביה ואת אנשי הייעוץ ואת הפרקליטים בתקווה וברוח לחימה, והודיעה שייאוש אינו תוכנית עבודה.

אבל אתמול נפל דבר ובהרב-מיארה תידרש בתוך ימים מספר לבשר לבית המשפט המחוזי מה עמדת התביעה באשר להמשך ניהול המשפט. כאן נדרשת תגובה מעשית ולא תגובה שפירושה - לא. אלא שמעל עתיד תיק נתניהו מדאיגה את בהרב-מיארה השאלה מה יהיה מעתה ואילך עם כל תיקי השחיתות במדינה. גם היום, כשיש הטוענים שהמשטרה נפלה, תלויה התביעה הכללית והפרקליטות באגף החקירות של המשטרה בראשות בועז בלט. האגף הזה סבל מהתנכלויות חוזרות ונשנות, בין היתר בדמות עצירת מינויים.

בהרב-מיארה רתומה כל הזמן לשמר את כוחו של בלט. ההתפתחות אתמול במשפט נתניהו עלולה לשדר לחוקר המשטרה הבודד ולממונים עליו רפיון ידיים במלחמה בשחיתות שלטונית. הערות השופטים עלולות גם הן לתת רוח גבית לניסיונות הפוליטיזציה של מערכות החוק, כמו חוק מח"ש או מינוי תובע מיוחד על ידי שר משפטים פוליטי.

מאמינה באישומים. בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

וכאן חוזרים למשפט נתניהו. גם היום בהרב-מיארה מאמינה באישומים כמות שהם. לא בכדי היא לא שעתה לרמזים ולדברי השופטים עד כה על אודות סעיף השוחד בתיק 4000. גורמים בכירים במשרד המשפטים קיטרו כל העת שהשופטים רכים מדי כלפי תעלולי נתניהו והדחיות שלו, ולמעשה מעניקים לו פרס. לכן, תשובתה הלא נאמרת של בהרב-מיארה להערות השופטים הייתה ש"אנחנו מאמינים בתיק וממשיכים כרגיל".

מנגד, גורמים המצויים בעבודת הפרקליטות אומרים שקשה לבהרב-מיארה לספוג ביקורת וזיכויים, ובעקבות זאת להפיק לקחים.