בריטניה הודיעה בצהריים (יום שלישי) כי תרחיב משמעותית את היקף הסיוע שלה לסעודיה, ותשלח אליה מטוסי קרב מדגם "יורופייטר טייפון" למשימות הגנה אל מול מתקפות הטילים והכטב"מים הנמשכות של המורדים החות'ים בתימן. שר ההגנה הבריטי ווס סטריטינג הודיע כי חיל האוויר המלכותי "יבצע פעולות יירוט אוויריות בשמי סעודיה, ויסייע להגן על הערים, האוכלוסייה והתשתיות הקריטיות שלה מפני המתקפות החות'יות". הוא הדגיש כי המטוסים הבריטיים לא יתקפו יעדים חות'יים בתימן.

בריטניה כבר הודיעה בחודש שעבר על צעד סיוע צנוע הרבה יותר, שבמסגרתו שלחה מטוס תדלוק צבאי על מנת לסייע למטוסי הקרב הסעודיים הנלחמים בחות'ים, אבל מאז המלחמה בינם לבין ריאד רק הסלימה, ובשבועות האחרונים המורדים בתימן הצליחו להסב נזק משמעותי לסעודיה עם פגיעות קטלניות בכמה מוקדים, בפרט בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, שנפגע כמה וכמה פעמים ובקשה ביותר מהן התפוצץ טיל חות'י בטרמינל שם וגרם למותם של 13 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-300.

גלריה מטוס "יורופייטר טייפון" של חיל האוויר המלכותי הבריטי ( צילום: Richard Whitcombe / Shutterstock.com )

השיגורים הבלתי-פוסקים פוגעים בכלכלת סעודיה, ומאיימים על "חזון 2030" של יורש העצר הסעודי והשליט בפועל מוחמד בן סלמאן, התוכנית הכלכלית שנועדה לגוון את המשק הסעודי ואת עמודי התווך הכלכליים של המדינה. הפגיעות החות'יות מהוות עבור ריאד השפלה של ממש, ואמש היא נאלצה לדחות כינוס כלכלי מרכזי שאמור היה להיערך בשבוע הבא, וכעת ייערך במועד שטרם הוכרז ב-2027. "ועידת יוזמת ההשקעות העתידיות" (FII), שבמסגרתה אמורים היו להתכנס בריאד בכירי עולם הפיננסים, האנרגיה והפוליטיקה, נועדה לסייע במיצובה של סעודיה כמרכז עסקי בינלאומי וכדי למשוך הון זר.

סעודיה, שממשיכה מצדה להפציץ את החות'ים כדי לסייע למבצע הקרקעי שמנהלים נגדם בתימן כוחות הממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, חותרת כעת לגבש סיוע בינלאומי אל מול הפגיעות החות'יות, וגם צרפת הודיעה לאחרונה כי תשלח לה מערכות הגנה. גם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הבטיח לסייע, אבל בצל איומי נקמה שהשמיעו החות'ים, אתמול נדחתה לשבוע הבא הצבעה שתוכננה בפרלמנט בקהיר על אישור שליחת כוחות מצריים לסעודיה.

שר ההגנה הבריטי ווס סטריטינג. "לא נתקוף את החות'ים", הבהיר ( צילום: AP Photo/Jon Super )

בהודעתה היום ציינה בריטניה כי היא תשלח לריאד גם מטוס תובלה מסוג אטלס A400M, לצורך העברת ציוד כבד ברחבי סעודיה, ולפי דיווח בסוכנות הידיעות "בלומברג" – גם יועצים צבאיים בריטים יגיעו לשם כדי לסייע לעמיתיהם הסעודים. "אנחנו מגנים באופן חד-משמעי את מתקפות החות'ים ותומכים באופן מלא בזכותן של סעודיה ושל ממשלת תימן להגן על עצמן", מסר סטריטינג. על רקע החשש מהידוק השליטה של החות'ים על מצר באב אל-מנדב, הוא הוסיף כי בריטניה לא יכולה להסכים למצב שבו תנועת הספינות במצר האסטרטגי, המחבר בין אירופה לאסיה דרך תעלת סואץ, תהיה נתונה לאיום כלשהו או תהפוך ל"בת ערובה".

בינתיים, הלחימה בתוך תימן, בין כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה לבין החות'ים, נמשכת כל העת, ובצהריים דווח כי מספר ההרוגים במתקפה שביצעו אתמול החות'ים על בסיס אל-עלם במחוז שבווה שבדרום-מרכז תימן עלה ל-73 בני אדם, והמשמעות היא שמדובר במתקפה הקטלנית ביותר בתימן מאז ההסלמה בחודש יולי, ששמה קץ לארבע שנות הפוגה במלחמת האזרחים שם. מושל המחוז אמר לסוכנות הידיעות AP כי המתקפה פגעה בבסיס ששימש לאימונים, וכי ההרוגים הם מגויסים חדשים בני 18 עד 20. לפי AP הטילים החות'יים פגעו בבסיס ממש בשעה שבה הטירונים הסתדרו בשורות לקראת אימון. בסרטונים משם שהופצו ברשתות ונבדקו על ידי סוכנות הידיעות נראות גופות רבות מוטלות על החול במחנה. לפי המושל עווד אבן אל-ווזירה, יותר מ-200 מגויסים נוספים נפצעו במתקפה.

המושל טען כי החיילים עברו הכשרה כדי לספק ביטחון למחוז שבווה, ולא כדי להשתתף בלחימה נגד החות'ים. "לא היה לזה שום קשר לקווי החזית", הוא אמר. "הם לא תקפו איש ולא התקדמו לעבר שום יעד. מטרתם היחידה הייתה להגן על ביטחון המחוז שלהם". הבסיס שהותקף, יצוין, שוכן על נתיב אספקה חיוני המחבר אותו למחוז מאריב, הנמצא בשליטת הממשלה. מחוזות שבווה ומאריב, יחד עם מחוז חצרמוות הסמוך, מרכיבים את מה שמכונה "משולש הכוח" של ממשלת תימן – אזור אסטרטגי שבו נמצאים מתקני הפקת הנפט והגז של המדינה.