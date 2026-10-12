כמעט שבועיים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חברת התעופה יצרה היום (שני) לראשונה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי. במייל שנשלח לנוסעים, שניצלו בזכות גבורה ותושייה של כמה מהם ושל הטייס סמית מאצ'הר, פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות. העתק המייל שנשלח לנוסעים:
"אנו כותבים אליך ישירות מכיוון שהיית על מטוסינו בטיסה FZ 1073", נכתב בפתח הפנייה. "אנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מטלטלים עבור הנוסעים שהיו על המטוס".
בהמשך המייל החברה דאגה להזכיר שהיא סיפקה טיסה חלופית, אך נמנעה מלציין את הסיבות לכך שנדרשה טיסה כזאת מלכתחילה, שתשיב את הנוסעים מסעודיה לישראל: "הבטיחות, הרווחה והשקט הנפשי שלך ממשיכים להיות בעלי חשיבות עליונה עבורנו. בעוד שהוקל לנו שעלה בידינו לסייע בהגעתכם הבטוחה במטוס החלופי שלנו לתל אביב, אנו מבינים כי ייתכן שיש לכם שאלות או חששות בעקבות האירועים סביב הטיסה. ברצוננו להבטיח לכם כי flydubai מחויבת באופן מלא לתמיכה בכם".
בחלק האחרון של המייל פורטו מוקדי סיוע שנפתחו עבור הנוסעים: "לסיוע בצרכים הנוכחיים שלכם, העמדנו את האמצעים הבאים. מוקד תמיכה ייעודי: אם עליכם ליצור עמנו קשר, אנא שלחו לנו דוא"ל לכתובת families@flydubai.com. דוא"ל זה שמור בלעדית עבורכם; תמיכה מקצועית: אנו מבינים כי ייתכן שכבר יש לכם גישה לשירותי תמיכה מקצועיים דרך ספק שירותי הבריאות הרגיל שלכם. במידה שתחוו קושי כלשהו בהשגת תמיכה מתאימה, ארגנו גישה לשירותי תמיכה מקצועיים ועצמאיים, ואנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם מוקד התמיכה הטיפולי הייעודי שלנו לפרטים נוספים. אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים לסיוע, אנא צרו קשר עם מוקד התמיכה הייעודי באמצעות הפרטים שסופקו לעיל וחבר צוות שלנו ישמח לסייע".
אחד הנוסעים מתח ביקורת על התנהלות החברה ואמר ל-ynet: "פליי דובאי בחרה לשתוק זמן ארוך מדי אחרי אירוע שרק בנס לא הביא למותנו, ונגרם מרשלנות נוראית של החברה. הידיעות על פיצויים כספיים הן אגדה אורבנית שלא באה לעולם. לא הוצע שום פיצוי כספי ומדהים איך ידיעה שקרית עשתה לה כל כך הרבה כנפיים". לדבריו, "נראה שהמייל שנשלח אלינו הגיע בעקבות המלצה משפטית ותוכן הפנייה הוא תעודת עניות לחברה".
על המטוס של פליי דובאי היו 174 נוסעים. בימים האחרונים נחשפו פרטים חדשים מחקירתו של אל-המאמי באיחוד האמירויות, כשהתביעה שם הודיעה שהוא הודה שהתכוון לרסק את המטוס בנתב"ג, כבר טס בעבר פעמיים לישראל - ועבר הקצנה כבר באוסטרליה, שם הוא פקד מסגד במלבורן. בנוסף, נאמר כי הוא בחר בקריירת תעופה בעקבות השראה מהפיגועים במגדלי התאומים. עוד קודם לכן, ה"טלגרף" הבריטי חשף כי המחבל למד בעבר באחד מבתי הספר לטיסה הגדולים ביותר בבריטניה - L3 Airline Academy - וקיבל שם את הכשרתו המקצועית.
שלשום נחשף כי שם הפקודה בצה"ל במקרה של חטיפת מטוס אזרחי היא "סחר עולמי". מדובר בפקודה שבמסגרתה מטוסי קרב אמורים לתת מענה מול החוטפים או המחבלים, ולמנוע התרחבות של האירוע ופגיעות נוספות. אם יש צורך בכך, הזנקת מטוסי הקרב מאפשרת גם להפיל את המטוס, או לחלופין להוביל אותו באופן מאובטח לנחיתה. הפקודה מופעלת בעקבות אות מצוקה במטוס, כקוד חטיפה 7500 - כפי שנלחץ בטיסת פליי דובאי. השם "סחר עולמי" מזכיר את אירוע חטיפת המטוסים והריסוק הקטלני ביותר - הפיגוע במרכז הסחר העולמי, מגדלי התאומים, ב-11 בספטמבר 2001.