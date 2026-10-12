פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות

פליי דובאי הצניעה את ניסיון חטיפת וריסוק המטוס על ידי טייס שהעסיקה, ולא הזכירה פיצוי שהנוסעים יקבלו בעקבות מה שנאלצו לחוות

, חברת התעופה יצרה היום (שני) לראשונה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני

, חברת התעופה יצרה היום (שני) לראשונה קשר עם הנוסעים שהיו על טיסת האימה, שנחטפה על ידי הטייס-מחבל העומאני

"אנו כותבים אליך ישירות מכיוון שהיית על מטוסינו בטיסה FZ 1073", נכתב בפתח הפנייה. "אנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מטלטלים עבור הנוסעים שהיו על המטוס".

"אנו כותבים אליך ישירות מכיוון שהיית על מטוסינו בטיסה FZ 1073", נכתב בפתח הפנייה. "אנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מטלטלים עבור הנוסעים שהיו על המטוס".

"אנו כותבים אליך ישירות מכיוון שהיית על מטוסינו בטיסה FZ 1073", נכתב בפתח הפנייה. "אנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מטלטלים עבור הנוסעים שהיו על המטוס".

בהמשך המייל החברה דאגה להזכיר שהיא סיפקה טיסה חלופית, אך נמנעה מלציין את הסיבות לכך שנדרשה טיסה כזאת מלכתחילה, שתשיב את הנוסעים מסעודיה לישראל: "הבטיחות, הרווחה והשקט הנפשי שלך ממשיכים להיות בעלי חשיבות עליונה עבורנו. בעוד שהוקל לנו שעלה בידינו לסייע בהגעתכם הבטוחה במטוס החלופי שלנו לתל אביב, אנו מבינים כי ייתכן שיש לכם שאלות או חששות בעקבות האירועים סביב הטיסה. ברצוננו להבטיח לכם כי flydubai מחויבת באופן מלא לתמיכה בכם".

בהמשך המייל החברה דאגה להזכיר שהיא סיפקה טיסה חלופית, אך נמנעה מלציין את הסיבות לכך שנדרשה טיסה כזאת מלכתחילה, שתשיב את הנוסעים מסעודיה לישראל: "הבטיחות, הרווחה והשקט הנפשי שלך ממשיכים להיות בעלי חשיבות עליונה עבורנו. בעוד שהוקל לנו שעלה בידינו לסייע בהגעתכם הבטוחה במטוס החלופי שלנו לתל אביב, אנו מבינים כי ייתכן שיש לכם שאלות או חששות בעקבות האירועים סביב הטיסה. ברצוננו להבטיח לכם כי flydubai מחויבת באופן מלא לתמיכה בכם".

בהמשך המייל החברה דאגה להזכיר שהיא סיפקה טיסה חלופית, אך נמנעה מלציין את הסיבות לכך שנדרשה טיסה כזאת מלכתחילה, שתשיב את הנוסעים מסעודיה לישראל: "הבטיחות, הרווחה והשקט הנפשי שלך ממשיכים להיות בעלי חשיבות עליונה עבורנו. בעוד שהוקל לנו שעלה בידינו לסייע בהגעתכם הבטוחה במטוס החלופי שלנו לתל אביב, אנו מבינים כי ייתכן שיש לכם שאלות או חששות בעקבות האירועים סביב הטיסה. ברצוננו להבטיח לכם כי flydubai מחויבת באופן מלא לתמיכה בכם".