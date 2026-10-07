הטייס-המחבל המאם אל-המאמי, שהתכוון לרסק את טיסת "פליי דובאי" על נוסעיה בנתב"ג, למד באחד מבתי הספר לטיסה הגדולים ביותר בבריטניה. כך חשף אמש (שלישי) ה"טלגרף" הבריטי.
לפי הדיווח, אל-המאמי קיבל הכשרה מקצועית במוסד היוקרתי L3 Airline Academy כדי להפוך לטייס בין השנים 2019-2018. החברה הפעילה מרכזים באנגליה ומאז הפכה לחלק מחברת Acron Aviation. לפי ההערכות, טייס המשנה העומאני עבר הכשרה באחד או יותר ממרכזי החברה באנגליה. החברה מסרה כי תסייע לרשויות בחקירה.
הלימודים הובילו את אל-המאמי גם לניו זילנד, שם הוא קיבל אשרת סטודנט לשישה חודשים לצורך הכשרת טיסה נוספת בין נובמבר 2018 למאי 2019. באותה תקופה הפעילה החברה שבה למד אל-המאמי, L3 Airline Academy, תוכנית הכשרה שקישרה בין המרכזים שלה בבריטניה לבין בית הספר לטיסה בהמילטון שבניו זילנד.
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עוד צוין ב"טלגרף" כי חשבון ה-X של אל-המאמי (@PilotHamam), שנמחק ובו לפי דיווח שפורסם מוקדם יותר השבוע הועלו פוסטים שמביעים תמיכה באלימות נגד נשים, נראה כמתעד את תקופת הכשרתו ואת חייו בבריטניה. בפוסט מ-2022, חמאמי כתב כי "למד באוסטרליה, בבריטניה ובניו זילנד במשך חמש שנים". באותו פוסט הוא תיאר את שנות לימודיו בחו"ל כ"שנות הזהב של המחויבות הדתית שלי".
באותו פוסט מ-2022 תיאר חמאמי את שנות לימודיו בחו"ל כ"שנות הזהב של המחויבות הדתית שלי", וטען כי נעשה פחות אדוק מבחינה דתית לאחר שחזר לעומאן. בפוסטים אחרים הוא סיפר על מפגשים עם נשים בבריטניה, שבהם הביע תמיכה בציפיות איסלאמיות מחמירות בנוגע לנישואים וללבוש.
לפי הדיווח, מהחשבון נראה גם כי הוא התגורר בלונדון במשך כחמישה חודשים, אם כי לא ברור אם שהותו שם חפפה לתקופת הכשרתו כטייס. לחברה שבה למד בבריטניה היו עסקים עם חברת התעופה "עומאן אייר", שבה עבד אל-המאמי עד שמצאה ברשותו "חומרים קיצוניים" והחליטה להפסיק את עבודתו כטייס. אולם הוא המשיך לעבוד בתפקיד מנהלתי בחברה עד 2025.
ב"טלגרף" צוין כי חברת התעופה ציינה בעבר את בית הספר שבו למד אל-המאמי כאחד מחמישה מוסדות מוכרים ברמה הבינלאומית, שבוגריהם יישקלו במסגרת תוכנית גיוס הטייסים שלה. Acron Aviation סירבה להגיב אם הטייס-המחבל עבר הכשרה בחברה, ומסרה כי אינה חושפת בפומבי אם אנשים מסוימים הם סטודנטים בהווה או היו סטודנטים בעבר.
אנשי שב"כ, שהגיעו לאיחוד האמירויות, משתתפים בחקירת אל-המאמי. בחקירה הוא אמר שמה שהניע אותו לפעולה זה רצון לנקום בישראל על מה שעשתה ברצועת עזה. גורמים בישראל אמרו כי מחקירתו של המחבל-טייס המאם אל-המאמי עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. לכן, החל בהשתלטות על המטוס רק בירדן, מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנתב"ג - ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני.
במקרה שלא היה מצליח להגיע לנתב"ג, כך עולה מחקירתו, תכנן אל-המאמי לרסק את המטוס על אחד מבסיסי צבא ארצות הברית בירדן. עוד עלה כי הוא תכנן לבצע את הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עד כה, עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".
מה ששיבש את תוכניתו של אל-המאמי לרסק את טיסת פליי דובאי FZ1023, יחד עם גבורת הנוסעים הישראלים והטייסים שהנחיתו את המטוס, היה המאבק ההירואי של הטייס ההודי סמית מאצ'הר. קברניט הטיסה נלחם על חייו וחיי הנוסעים, ומחקירת הטייס-מחבל עולה כי הוא תכנן לחבוט במאצ'הר בגרזן חירום עד שיאבד הכרה, ואז לקחת את המושכות ולרסק את המטוס. אחרי ההשתלטות על הטייס-מחבל וייצוב המטוס, הטייסים המחליפים ביקשו אישור נחיתה בירדן, אך ברגע שהירדנים הבינו כי יש חשד לחטיפה, הם סירבו לאפשר למטוס לנחות בשטח הממלכה.
בחדשות 13 דווח כי הטייס העומאני אמר בחקירתו: "חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב, ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה". לפי תחקיר שערך העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", הטייס-מחבל ניתק את הטייס האוטומטי, לקח את השליטה, כיבה את המנועים באוויר - ודחף את ההגאים קדימה בכל הכוח.