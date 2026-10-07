לפי הדיווח, מהחשבון נראה גם כי הוא התגורר בלונדון במשך כחמישה חודשים, אם כי לא ברור אם שהותו שם חפפה לתקופת הכשרתו כטייס. לחברה שבה למד בבריטניה היו עסקים עם חברת התעופה "עומאן אייר", שבה עבד אל-המאמי עד ש

מצאה ברשותו "חומרים קיצוניים"