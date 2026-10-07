לאחר המהומות במודיעין בניסיון הכושל לעצור עריק חרדי, ובעקבות חידוש מעצרי העריקים, הכריז הפלג הירושלמי על מחאות ענק מחר (חמישי) אחר הצהריים בירושלים ובגוש דן, בסביבות השעה 16:00.
בהודעת "הוועדה להצלת עולם התורה", נמסר כי "בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי, הורה רבינו מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה".
עוד נכתב כי "בפני רבני הוועדה השמיע מרן דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה שכזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול שם שמים הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף".
ההפגנה צפויה לכלול את הפלג הירושלמי על כלל מרכיביו. לרוב, ההפגנות כוללות את קבוצת הרצ"פניקים (על שם הרב צבי פרידמן, מנהיג הקבוצה), אך הפעם תיתכן הפגנה של כל הפלג, ולכן היא עלולה להיות גדולה ומורגשת יותר.
ההודעה על ההפגנה נמסרה לאחר שמאות חרדים הוזעקו בלילה שבין שני לשלישי לעיר מודיעין לאחר שעריק חרדי הפעיל את מערכת "צבע שחור", ואלו פלשו לבניין שבו הוא התבצר כדי למנוע את מעצרו. הקיצונים החרדים התעמתו עם השוטרים שהגיעו לפזרם וצרו על חיילי המשטרה הצבאית. לבסוף החרדים הכריזו על ניצחון בעימות, לאחר שבמו"מ עם המשטרה הוסכם כי יאפשרו לחיילים לעזוב - כל עוד העריק לא נעצר.
ל-ynet נודע כי מתחקיר המשטרה עולה שבניגוד לנהלים, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית שהגיע למקום לא פינה את העריק מיד כשנתפס, ואפשר לו זמן התארגנות; ובעודו מושך זמן, החלו להתגודד המתפרעים במקום, ורק אז התבקשה המשטרה להגיע ולסייע בחילוץ הכוח הצבאי ובהשבת הסדר.
אתמול צה"ל הודה בדיון עם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה כי נמנע ממעצרים יזומים של עריקים "בתקופה האחרונה", בלי לפרט, ומסר כי הדבר נעשה "על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים". ההודאה של צה"ל מנוגדת לחלוטין לתגובת דובר צה"ל לתקשורת רק לפני שבועיים, שם נטען כי הדיווחים על אי ביצוע מעצרים יזומים "לא נכונים", וכי "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה יזומות במרכזי אוכלוסיה הנדרשות בליווי של משטרת ישראל ובמעברי הגבולות בהתאם למשימותיו".
במסמך העדכון לבג"ץ שיצא מטעם היועצת המשפטית לממשלה נכתב כי "גורמי הצבא עמדו על כך כי בתקופה האחרונה, על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים, ככלל, לא התקיימה אכיפה יזומה ולא התבצעו מעצרים". עוד נכתב כי הצבא יחזור לפעילות מעצרים יזומה במהלך חודש אוקטובר.
המשנה ליועמ"שית גיל לימון נזף בצבא וקבע בין השאר כי "העובדה כי זה זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים, לרבות מעצרים, אינה הולמת את צורכי הביטחון - בפרט לאור הבהרת הפיקוד הבכיר של הצבא כי הגדלת הצבא הסדיר היא צורך אסטרטגי; את ערך השוויון, את התחייבויות המדינה בפני בג"ץ ואת פסק הדין שניתן ובו נקבע כי יש להורות על בטלותו של החוק שמנע ביצוע של מעצרים של תלמידי ישיבות".
בתוך כך, מהמסמך עולה כי במסגרת "ריכוז המאמצים" שנעשה במעברי הגבול בחודש ספטמבר נעצרו 212 עריקים ומשתמטים, מתוכם מוערך כי 163 הם בני הציבור החרדי. נמסר כי כל 212 העצורים הועמדו לדין, מרביתם בדין המשמעתי. מתוך 188 העצורים שנתפסו בנתב"ג, 64 נתפסו רק בחזרתם לישראל, דבר המעלה חשש מפני קיומן של "פרצות" באכיפת איסור היציאה מהארץ. רשות האוכלוסין מסרה כי "פרצות" שזוהו נסגרו במהירות, וכי ביחס למי שביצע עבירה פלילית של "גניבת גבול" עניינו הועבר לטיפול של משטרת ישראל או של צה"ל.
בהמשך מסר דובר צה"ל כי "הטענה שלפיה מסרנו מידע שאינו אמת - לא נכונה. יחודד כי במהלך חגי תשרי תוגברו חוליות השיטור וההיערכות למעצרי משתמטים ועריקים במעברי הגבול השונים, מעבר לפעילות ולנוכחות השוטפת. במהלך החגים נעצרו יותר מ-200 עריקים ומשתמטים במעברי הגבול באופן יזום".
"במקביל, בוצעו גם מעצרים יזומים על-ידי המשטרה הצבאית והכל בתיאום עם המשטרה. במהלך חודש ספטמבר יצא חיל המשטרה הצבאית ל-15 ניסיונות מעצר עריקים ומשתמטים יזומים. מתוכם נעצרו בפועל שמונה עריקים ומשתמטים".