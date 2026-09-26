השאלה היא אחרת: האם יש רשלנות. זו דרך אחרת לשאול: האם הפוליטיקאי או הקצין נהגו במידת הזהירות המתחייבת. כאשר ראש השב"כ התקשר לנתניהו - כי ביבי סירב להיפגש - בחודש יולי, הוא מסר "התרעה מפני מלחמה". אגף המודיעין של צה"ל שיגר ארבעה מכתבים לגבי אויביה של ישראל שנערכים לניצול "הזדמנות היסטורית". גם מצרים, לפי

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