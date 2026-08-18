עד הרגע האחרון התנהל בפריימריז הליכוד מאבק עיקש, וספירת הקולות נראתה כמו מטוטלת עולה ויורדת. מועמדי הליכוד במשבצות הייעודיות ובמקומות שאמורים להיות ריאליים כססו ציפורניים עד הרגע האחרון ונותרו במתח רב. בין הקרבות המעניינים של הלילה שיצרו - בין היתר - מציאות חדשה בליכוד, נרשמו המאבקים על המקום הריאלי האחרון, וכן הקרב על משבצת "האישה החדשה".

מאבק בולט בפריימריז היה בין השרה גילה גמליאל, מוותיקות תנועת הליכוד, לבין ח״כ אתי עטייה, מקורבת לשר חיים כץ שנתמכה על ידו לאורך כל המירוץ, נרשם מאבק צמוד ומתוח. השרה גמליאל, שהופיעה בלא מעט דילים, היא אחותו של יואל גמליאל, דמות ליכודית ותיקה ומוכרת בגדרה שמאגד לא מעט מתפקדים. היא פתחה את המירוץ בנקודה טובה, אבל הפעם התנאים בשטח הקשו עליה את ההתמודדות.

מול גמליאל שם את כל כובד משקלו השר חיים כץ, שקידם את ח״כ עטייה המצויה איתו בברית וצועדת איתו שנים ארוכות בשדה הפוליטי. כץ ניהל את המירוץ עבור עטיה על משבצת מספר 25 והקרב מולו היה קשה, אך לבסוף גברה גמליאל עם 23,039 קולות, בעוד עטיה קיבלה 21,449.

כאמור, גם בקרב על המקום הריאלי האחרון נרשמו תהפוכות לאורך כל הלילה: ניר ברקת, בעבר הטוען לכתר שניסה למצב את עצמו כיורש של נתניהו, נותר עד הרגע האחרון בסימן שאלה גדול. במקביל, זאב אלקין, שהגיע ממפלגת תקווה חדשה של גדעון סער לאחר שעזב את הליכוד, ניסה בתמיכת שר החוץ למצוא את דרכו חזרה למקום ריאלי ברשימה על חשבון חברי הכנסת והשרים המכהנים.

אחרי מאבק עיקש - רק שתי נשים התברגו ב-20 המקומות הראשונים ( צילום: מיקי שמידט )

אלקין גבר על אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, אבל נקלע לקרב עם ברקת, שלבסוף קיבל את המשבצת האחרונה - מקום 16 הריאלי, אחרי שיריונים ומחוזות - כשהביא 23,153 קולות מול אלקין, שתמיכתו הסתכמה ב-22,914 קולות.

גם משבצת האישה החדשה בליכוד עוררה קרב גדול מאחורי הקלעים, לאחר שנתניהו תמך בשתי מועמדות במקביל - בתחילה ברות קבסה אברמזון, ולאחר מכן באסנת זוהר, שבסופו של דבר לא זכו במשבצת - שאותה לקחה קרן אטיאס בובליל, המועמדת שקידם ח"כ דוד ביטן. אטיאס בובליל בירכה בפוסט בפייסבוק: "הדרך לא הייתה פשוטה, אבל עברנו את המשוכה המשמעותית הראשונה. היעד הגדול הבא - ניצחון הליכוד והמחנה הלאומי בראשות נתניהו בבחירות".

קרב נוסף נרשם עד הרגע האחרון גם בין בועז ביסמוט, מי שלקח לקראת סוף הקדנציה את חוק הגיוס על גבו וניסה לסייע לנתניהו, לבין ביטן שלאורך רוב הקדנציה היה לעומתי לנתניהו.

במהלך ספירת הקולות הלכו והתהפכו שוב ושוב התוצאות בין מי שהיה נאמן לאורך הדרך לבין מי שנקט בקו ביקורתי יותר. עם פרסום התוצאה הסופית גבר ביסמוט על ביטן ב-16 קולות בלבד, מה שהוביל את ביסמוט למקום ה-14 ואת ביטן למקום ה-15.