חשד לפשיעה לאומנית בשומרון: הפלסטינים טוענים כי מתנחלים הציתו הלילה (בין רביעי לחמישי) שני כלי רכב בכפר עטארה שליד רמאללה. בנוסף, על קיר מבנה בכפר רוססו כמה כתובות עם מסרים מאיימים. בין הכתובות: "קוסרה, חכו בחמישי", ו-"רק טרנספר". בצה"ל פרסמו גינוי, המשטרה פתחה בחקירה.

גלריה כלי הרכב שהוצתו בכפר הפלסטיני

כתובות מאיימות נוספות שרוססו בכפר מתייחסות לשלושה אירועים שהתרחשו בשבוע האחרון. הכתובת "נקמה אולגה" נקשרת לדריסתו של הנער עמיחי עטיה (17) על-ידי נהג רכב מסחרי מכפר מנדא בחניית מתחם הקניות מול החוף וילג' בחדרה. עטיה יצא ביום חמישי שעבר יחד עם תלמידי ישיבת חיצים שבאיתמר לאירוע סליחות לפני יום הכיפורים שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה.

הכתובת "עלי זהב" מתייחסת ליישוב שבו התגורר נתנאל שקרון (48), שנרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי באזור המעיין עין ריא סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין. בכתובת נוספת שרוססה על קירות הכפר עטארה נכתב "לייטר", עם הקשר ללוחם המילואים נריה לייטר (38) שנפצע אתמול קשה בפיגוע דריסה במחסום בל שבכביש 443.

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום התקבל בדיעבד דיווח ותיעוד של הצתת רכב וריסוס כתובות גרפיטי במרחב הכפר עטארה שבחטיבת בנימין. שוטרי מחוז ש"י באבטחת כוחות צה"ל ייכנסו בהמשך היום לאיסוף ממצאים ועדויות לטובת החקירה שהחלה. צה"ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה המסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות המבצעית והסיכולית של כוחות צה"ל".

הכתובות שרוססו בכפר

בשבת האחרונה דיווחו הפלסטינים כי בכפר קוסרה - שבו הטילו מתנחלים מצור בשבועות האחרונים - אותרו כתובות נאצה בתוך אחד מהבתים של בעל המקום לואי ביירותי, פלסטיני-אמריקני שמתגורר באוהיו.

בתיעוד מהמקום נראו קירות הבית כשעליהם מגני דוד, והכתובות: "שיישרף לכם הכושלאמא שלכם", ו"עדיף ציצים ממלחמות". בכפר בורקה שממזרח לרמאללה יודו בשבת אבנים לעבר בית והוצתה מרפסת, ובדרום הר חברון נחתך צינור מים המוביל לכפר אדקיקה.

על-רקע הניסיונות של מערכת הביטחון לבלום פרעות מצד יהודים ביהודה ושומרון, דיווחו הפלסטינים בתחילת החודש כי קבוצה של קיצונים הציתו אש במסגד בכפר בזאריה באזור שכם. בנוסף, על קירות המבנה רוססו כתובות שבהן נכתב בין היתר "פינויים - בלגן" ו"ראו הוזהרתם". החשודים במעשים הספיקו להימלט מהאזור.