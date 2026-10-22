התיק נגד לוקאס מצטרף לשורה של צעדים משפטיים מעוררי מחלוקת שמנהל משרד המשפטים תחת ממשל טראמפ נגד מי שנתפסים כיריביו הפוליטיים של הנשיא. רק החודש פשטו סוכנים פדרליים על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית

אילהאן עומאר

במינסוטה והחרימו את הטלפון הנייד שלה במסגרת

חקירה של "הונאת הגירה"