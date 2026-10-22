ממשל טראמפ הגיש כתב אישום הכולל שמונה סעיפים נגד פוליטיקאית דמוקרטית בכירה מווירג'יניה, לואיז (בון) לוקאס, בגין ניהול ארגון פשיעה לסחר במריחואנה, הלבנת הון, שוחד, הונאת דואר והחזקת נשק חם. לוקאס בת ה-82 המשמשת כנשיאה הזמנית בסנאט המקומי של וירג'יניה וכיו״ר ועדת הכספים שם, הסגירה את עצמה לידי הרשויות. יחד איתה נעצרו והואשמו עוד שישה מעורבים, בהם שתי בנותיה, נכדה ושותפה העסקי. ההודעה על מעצרה הועברה במסיבת עיתונאים מיוחדת שאליה הגיעו התובע הכללי של ארה"ב טוד בלאנש וראש ה-FBI קאש פאטל. לוקאס, יצוין, נחשבת פרו-ישראלית והשתתפה כשופטת במיזם של התנועה למאבק באנטישמיות (CAM) במסגרת פסגת ראשי הערים נגד אנטישמיות בפריז.
על פי כתב האישום, לוקאס עמדה בראש רשת פלילית משפחתית שפעלה במשך חמש שנים והניבה רווחים מוערכים בהיקף של 4.5 מיליון דולרים. המעקב הפדרלי אחרי לוקאס כלל האזנות סתר לשיחות הטלפון שלה. באחת השיחות המוקלטות משנת 2026 אמרה לוקאס כי זוהי "ההזדמנות האחרונה שלנו לעושר בין-דורי", והוסיפה: "הזדקנתי מכדי לא להיות חמדנית". התובעים טוענים כי לוקאס ניצלה את מעמדה הפוליטי הרם כדי להגן על עסק הקנאביס המשפחתי מפני חקירות משטרתיות וכדי לקדם חקיקה שתניב לה ולבני משפחתה רווחים כספיים אישיים.
בכתב האישום נטען כי הרשת הפלילית פתחה והפעילה חנויות קנאביס בשם "הקנאביס אאוטלט" ו"חנות ה-CBD״ בעיר פורטסמות'. שותפה העסקי של לוקאס, קרלטון אפטון, מואשם בהגשת הצהרות כוזבות לקבלת הלוואת סיוע פדרלית לעסקים בזמן מגפת הקורונה בסכום של 11,800 דולרים. העבירות החמורות ביותר המתוארות במסמכים כוללות רכישת מניות בשווי 750 אלף דולרים בחברת קש של שותף עסקי לצורך השגת רישיון מסחרי לקנאביס, עובדה שלוקאס לא דיווחה עליה בטופסי ניגוד העניינים הרשמיים שלה.
לפי האישום לוקאס אף נפגשה עם השותף שלה בלשכתה הרשמית במתחם הקפיטול של וירג'יניה, כדי לקבל כספי שוחד וכדי לדון בקידום חקיקה שתשרת את עסקיו. בחודש מאי ביצעו חוקרי ה-FBI פשיטה על החנויות ועל משרדה של לוקאס, ושם תפסו כמות גדולה של מריחואנה לצד כלי נשק חמים. הפער בין הכנסותיה הרשמיות של לוקאס לבין הפעילות הפלילית המיוחסת לה מדגיש את גודל הפרשה. חברי הסנאט המקומי בווירג'יניה משתכרים שכר שנתי של 18,000 דולרים בלבד, סכום שלא עודכן מאז שנת 1988.
בנותיה של לוקאס, ליזה לוקאס ברק ותרזה לוקאס למב, כמו גם נכדה ריאן אייכלברגר, מואשמים בניהול השוטף של החנויות, ברכישת הסמים ובהלבנת הכספים. לוקאס הגיבה להאשמות בהודעה תקיפה שפרסמה ברשתות החברתיות, בה כתבה כי "היום הופעלו ה-FBI, משרד המשפטים וכל כובד משקלו של הממשל נגד סבתא רבא בת 82". לוקאס הוסיפה בהודעתה כי "גדלתי תחת חוקי ג'ים קרואו (מערכת חוקים גזעניים בדרום ארה"ב שכפו הפרדה גזעית ומנעו זכויות אזרח מהאוכלוסייה השחורה עד שנות ה-60 - ד״א). ראיתי מה קורה כאשר אנשים בשלטון מנסים להשתיק את מי שעומד מולם. ביליתי את חיי במאבק בחזרה ואני לא עוצרת עכשיו".
עיתוי הגשת כתב האישום, 12 ימים בלבד לפני הבחירות לקונגרס ולמושלים, עורר ביקורת במערכת הפוליטית האמריקנית. משרד המשפטים נוהג בדרך כלל להימנע מצעדים גלויים נגד אישים פוליטיים בטווח של 60 ימים לפני בחירות. התובע הכללי בלאנש דחה את הטענות על מניעים פוליטיים במסיבת העיתונאים ואמר כי "זה אפילו לא כלל, זו רק פרקטיקה. ספר הנהלים של משרד המשפטים מדבר ברורות על מה שמותר ואסור, ואנחנו לא יכולים להגיש אישום אם המטרה שלנו אינה ראויה".
התיק נגד לוקאס מצטרף לשורה של צעדים משפטיים מעוררי מחלוקת שמנהל משרד המשפטים תחת ממשל טראמפ נגד מי שנתפסים כיריביו הפוליטיים של הנשיא. רק החודש פשטו סוכנים פדרליים על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר במינסוטה והחרימו את הטלפון הנייד שלה במסגרת חקירה של "הונאת הגירה". ברקע טענות מבקריו של טראמפ שהוא השתלט על משרד המשפטים והסיר חסמים בני עשרות שנים על עצמאותה של מערכת התביעה הפדרלית, כשכעת אפילו התובע הכללי בלאנש הוא מי ששימש עד לא מזמן כעורך דינו האישי של טראמפ. בלאנש עצמו אגב הודה רק לאחרונה כי תחת ניהולו למשרד המשפטים האמריקני אין עצמאות מהנשיא: "אני עובד אצלו", הוא אמר.
במסגרת ההאזנות ללוקאס נחשף כי הרשויות יירטו גם שיחות טלפון של חבר הקונגרס הדמוקרטי סוהאס סוברמניאם ושל כתב רשת טלוויזיה מקומית. סוברמניאם הגיב על יירוט השיחות ואמר כי משרד המשפטים הפך ל"משרד עורכי הדין הפרטי של טראמפ, כאשר עורך הדין הפרטי שלו לשעבר מוציא לפועל נקמות נגד אויביו הפוליטיים". בינתיים, התובעת הפדרלית בוושינגטון ג'נין פירו מנסה להגיש אישומים נגד ששת חברי קונגרס דמוקרטים על רקע סרטון ברשתות החברתיות בו הזכירו לחיילי צבא ארה"ב את "חובתם החוקית לסרב להוראות בלתי חוקיות בעליל". גם המשפט הפלילי נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, על פוסט ברשת שנטען כי כלל איום לכאורה על חיי הנשיא, עדיין מתנהל.
החקירה נגד לוקאס החלה עוד לפני כהונתו הנוכחית של טראמפ, אך ההחלטה להגיש כתב אישום בעיתוי הנוכחי מרעידה את המערכת הפוליטית המקומית של וירג'יניה. וירג'יניה מתירה כיום החזקת מריחואנה לשימוש פרטי מגיל 21, אך מכירה מסחרית של קנאביס לצורכי פנאי עדיין אינה חוקית שם. הצעת חוק חדשה שנחתמה לאחרונה צפויה לאשר מכרזים ומכירה בחנויות מורשות רק מיולי 2027.
לוקאס, שהחלה את דרכה הפוליטית לפני יותר מארבעה עשורים במועצת העיר פורטסמות' ונבחרה לסנאט המקומי של וירג'יניה בשנת 1991, נחשבת לאחת מפורצות הדרך הבולטות בקהילה האפרו-אמריקנית במדינה. כעת היא ואימפריית הקנאביס המשפחתית שלה עומדות במרכזו של אחד מתיקי השחיתות השלטונית הגדולים ביותר שנראו במדינה בשנים האחרונות, כאשר כל הנאשמים עומדים בפני עונשי מאסר ממושכים אם יורשעו בבית המשפט.