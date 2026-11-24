. כך נודע ל-ynet. במקום הגשת העמדה שהייתה אמורה להגיע עד 22 בנובמבר, ואחרי ארכות שניתנו בעבר - הגישה הפרקליטות באותו יום בקשה לדחות את המועד ב-30 ימים נוספים, עד 22 בדצמבר. לפי הבקשה, עמדת הצבא כבר גובשה, אבל עדיין לא קיבלה את כל האישורים הנדרשים על ידי הדרגים הבכירים.

. כך נודע ל-ynet. במקום הגשת העמדה שהייתה אמורה להגיע עד 22 בנובמבר, ואחרי ארכות שניתנו בעבר - הגישה הפרקליטות באותו יום בקשה לדחות את המועד ב-30 ימים נוספים, עד 22 בדצמבר. לפי הבקשה, עמדת הצבא כבר גובשה, אבל עדיין לא קיבלה את כל האישורים הנדרשים על ידי הדרגים הבכירים.

"לאור רגישות הסוגייה, הכורכת עניינים מערכתיים-רוחביים, גיבוש עמדת הצבא ביחס לעתירה מצוי בשלבי אישור מתקדמים מול הגורמים הבכירים בצבא", נכתב בבקשה. "ואולם לגורמי הצבא דרוש פרק זמן נוסף לצורך קבלת אישורם של כלל הגורמים הנדרשים". בבקשה ציינו כי בצה"ל כבר נערכו בנושא, וכי התקיימו "מספר דיונים מקצועיים באגף כוח אדם ובזרוע היבשה וכן דיוני בכירים מקצועיים בחיל השריון ובחיל הרגלים".

"לאור רגישות הסוגייה, הכורכת עניינים מערכתיים-רוחביים, גיבוש עמדת הצבא ביחס לעתירה מצוי בשלבי אישור מתקדמים מול הגורמים הבכירים בצבא", נכתב בבקשה. "ואולם לגורמי הצבא דרוש פרק זמן נוסף לצורך קבלת אישורם של כלל הגורמים הנדרשים". בבקשה ציינו כי בצה"ל כבר נערכו בנושא, וכי התקיימו "מספר דיונים מקצועיים באגף כוח אדם ובזרוע היבשה וכן דיוני בכירים מקצועיים בחיל השריון ובחיל הרגלים".

"לאור רגישות הסוגייה, הכורכת עניינים מערכתיים-רוחביים, גיבוש עמדת הצבא ביחס לעתירה מצוי בשלבי אישור מתקדמים מול הגורמים הבכירים בצבא", נכתב בבקשה. "ואולם לגורמי הצבא דרוש פרק זמן נוסף לצורך קבלת אישורם של כלל הגורמים הנדרשים". בבקשה ציינו כי בצה"ל כבר נערכו בנושא, וכי התקיימו "מספר דיונים מקצועיים באגף כוח אדם ובזרוע היבשה וכן דיוני בכירים מקצועיים בחיל השריון ובחיל הרגלים".

את העתירה הגישו במאי 2024 א' ו-נ', שתיהן אז מתנדבות במכינת הנגב של חולית. א' ביקשה לשרת כלוחמת בגולני, ונ' בצנחנים. כיום, שתיהן כבר משרתות בצה"ל, ובמקביל ממשיכות להוביל את המאבק לשילוב נשים בחטיבות החי"ר. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל וצה"ל.

את העתירה הגישו במאי 2024 א' ו-נ', שתיהן אז מתנדבות במכינת הנגב של חולית. א' ביקשה לשרת כלוחמת בגולני, ונ' בצנחנים. כיום, שתיהן כבר משרתות בצה"ל, ובמקביל ממשיכות להוביל את המאבק לשילוב נשים בחטיבות החי"ר. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל וצה"ל.

את העתירה הגישו במאי 2024 א' ו-נ', שתיהן אז מתנדבות במכינת הנגב של חולית. א' ביקשה לשרת כלוחמת בגולני, ונ' בצנחנים. כיום, שתיהן כבר משרתות בצה"ל, ובמקביל ממשיכות להוביל את המאבק לשילוב נשים בחטיבות החי"ר. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל וצה"ל.

כבר לפני יותר משנתיים, העותרות ביקשו מבית המשפט להורות למדינה לנמק "מדוע לא יפתחו בפני העותרות ובפני נשים המיועדות לשרת בצה"ל בכלל, את האפשרות לשרת בתפקידי לוחמה בחטיבות החי"ר המתמרן". הן דרשו גם פסק דין הצהרתי שיקבע כי הסגירה הקטגורית של התפקידים בפני נשים מנוגדת לחוק שירות ביטחון ולחוק שוויון זכויות האישה. בנוסף, ביקשו שבג"ץ יקצוב לצבא "סדר זמנים ברור" לקבלת החלטה ולשילוב בפועל.

כבר לפני יותר משנתיים, העותרות ביקשו מבית המשפט להורות למדינה לנמק "מדוע לא יפתחו בפני העותרות ובפני נשים המיועדות לשרת בצה"ל בכלל, את האפשרות לשרת בתפקידי לוחמה בחטיבות החי"ר המתמרן". הן דרשו גם פסק דין הצהרתי שיקבע כי הסגירה הקטגורית של התפקידים בפני נשים מנוגדת לחוק שירות ביטחון ולחוק שוויון זכויות האישה. בנוסף, ביקשו שבג"ץ יקצוב לצבא "סדר זמנים ברור" לקבלת החלטה ולשילוב בפועל.

כבר לפני יותר משנתיים, העותרות ביקשו מבית המשפט להורות למדינה לנמק "מדוע לא יפתחו בפני העותרות ובפני נשים המיועדות לשרת בצה"ל בכלל, את האפשרות לשרת בתפקידי לוחמה בחטיבות החי"ר המתמרן". הן דרשו גם פסק דין הצהרתי שיקבע כי הסגירה הקטגורית של התפקידים בפני נשים מנוגדת לחוק שירות ביטחון ולחוק שוויון זכויות האישה. בנוסף, ביקשו שבג"ץ יקצוב לצבא "סדר זמנים ברור" לקבלת החלטה ולשילוב בפועל.