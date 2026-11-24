המדינה ביקשה השבוע מבג"ץ ארכה נוספת להגשת עמדתה בעתירה לפתיחת חטיבות החי"ר המתמרן ללוחמות. כך נודע ל-ynet. במקום הגשת העמדה שהייתה אמורה להגיע עד 22 בנובמבר, ואחרי ארכות שניתנו בעבר - הגישה הפרקליטות באותו יום בקשה לדחות את המועד ב-30 ימים נוספים, עד 22 בדצמבר. לפי הבקשה, עמדת הצבא כבר גובשה, אבל עדיין לא קיבלה את כל האישורים הנדרשים על ידי הדרגים הבכירים.
"לאור רגישות הסוגייה, הכורכת עניינים מערכתיים-רוחביים, גיבוש עמדת הצבא ביחס לעתירה מצוי בשלבי אישור מתקדמים מול הגורמים הבכירים בצבא", נכתב בבקשה. "ואולם לגורמי הצבא דרוש פרק זמן נוסף לצורך קבלת אישורם של כלל הגורמים הנדרשים". בבקשה ציינו כי בצה"ל כבר נערכו בנושא, וכי התקיימו "מספר דיונים מקצועיים באגף כוח אדם ובזרוע היבשה וכן דיוני בכירים מקצועיים בחיל השריון ובחיל הרגלים".
את העתירה הגישו במאי 2024 א' ו-נ', שתיהן אז מתנדבות במכינת הנגב של חולית. א' ביקשה לשרת כלוחמת בגולני, ונ' בצנחנים. כיום, שתיהן כבר משרתות בצה"ל, ובמקביל ממשיכות להוביל את המאבק לשילוב נשים בחטיבות החי"ר. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין ינור ברטנטל ועמיחי ויינברגר נגד שר הביטחון, הרמטכ"ל וצה"ל.
כבר לפני יותר משנתיים, העותרות ביקשו מבית המשפט להורות למדינה לנמק "מדוע לא יפתחו בפני העותרות ובפני נשים המיועדות לשרת בצה"ל בכלל, את האפשרות לשרת בתפקידי לוחמה בחטיבות החי"ר המתמרן". הן דרשו גם פסק דין הצהרתי שיקבע כי הסגירה הקטגורית של התפקידים בפני נשים מנוגדת לחוק שירות ביטחון ולחוק שוויון זכויות האישה. בנוסף, ביקשו שבג"ץ יקצוב לצבא "סדר זמנים ברור" לקבלת החלטה ולשילוב בפועל.
"קונספציית הפיילוט קרסה"
הטיעון המשפטי נשען על סעיף 16א לחוק שירות ביטחון, שלפיו לכל אישה זכות שווה למלא כל תפקיד בצבא. החריג היחיד הוא תפקיד שבו הדבר "מתחייב ממהותו ומאופיו של התפקיד". לטענת העותרות, צה"ל פועל הפוך, כשהמשיבים "מנסים להפוך את החריג לכלל ואת הכלל לחריג", ומשאירים את התפקידים סגורים "מבלי שבחנו את התפקידים עצמם לפי הדרישות המקצועיות של כל תפקיד ותפקיד".
העותרות מתייחסות לגבורתן של המפקדות והלוחמות ב-7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. בין היתר הן מציגות בעתירה את סיפורן של סא"ל אור בן יהודה, מפקדת גדוד קרקל, ושל סא"ל ירדן שוקרון, שהגדוד המעורב בפיקודה לחם בג'באליה ובשג'אעיה. "נראה איפוא כי קרסה קונספציית הפיילוט, וחשוב מכך אף קרסה התפיסה הצה"לית שנמנעה מהכנסת נשים לחזית הקרב", נכתב. נימוק נוסף שמעלות העותרות הוא המחסור בלוחמים. העתירה מזכירה את דרישת מערכת הביטחון להאריך את השירות הסדיר והתוצאה הבלתי נמנעת של עומס על משרתי המילואים.
בינתיים: פיילוטים לשילוב לוחמות יוצאים לדרך
העתירה של א' ו-נ' המתינה לפסק הדין בבג"ץ הסיירות, שניתן ב-13 באפריל השנה. בפסק הדין נקבע פה אחד שעל צה"ל חלה חובה לקיים, ככל הניתן, שוויון הזדמנויות בשיבוץ לתפקידי לחימה, וניתן צו מוחלט לפתוח התנסות בשריון המתמרן בנובמבר. בעקבות פסק הדין נדרשה המדינה לעדכן את בג"ץ גם בעניין החי"ר.
מאז, צה"ל התקדם בשני מהלכים מרכזיים. בשבוע שעבר, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, התגייסו 51 לוחמות לפיילוט המחודש בשריון המתמרן, אחרי כמעט עשור של דחיות. הן יוכשרו בבסיס חיון, בהפרדה מלאה מהלוחמים, בצוותי טנק של נשים בלבד. ביום שבו ביקשה המדינה את הארכה, נחשף ב-ynet כי גם פיילוט הנשים בחי"ר ניוד מתחדש. כשהמיונים המקדימים ייפתחו כבר ב-8 בדצמבר, וגיוסן הרשמי מתוכנן למרץ הקרוב.
במקביל לאלו, ב-9 בנובמבר הודיע צה"ל כי הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, סיכם על הקמת שני גדודי חי"ר חדשים, בדיוק בחטיבות שבהן עוסקת העתירה: גדוד "אלון" (11) בגולני וגדוד "נופך" (935) בנח"ל. הגדודים ישמשו כגדודי "חשיפה-תקיפה" ויתמחו "בהפעלת רחפנים, רובוטיקה, אמצעי תצפית וחוזי, אמצעי לחימה מתקדמים וחימוש מונחה מדויק". לפי צה"ל, הם נמצאים בתהליך הקמה ונועדו, בין היתר, "למצות בצורה מיטבית את כוח האדם הלוחם בצה"ל". ynet פנה לצה"ל בשאלה אם נשקלת האפשרות לשלב נשים בגדודים אלו, אך לא התקבלה תשובה.
בינתיים, תפקידי הלוחמה בגולני, בצנחנים, בגבעתי ובנח"ל עדיין סגורים בפני נשים, ולפי בקשת הארכה, מאז פסק הדין עוד "נבחנות משמעויותיו". העותרות מצידן "מצפות כי בתום 30 הימים תוגש תגובה עניינית, הכוללת מועדים מדויקים לפתיחת התנסות בשילוב נשים בתפקידי הלוחמה בכל אחת מחטיבות הצנחנים, גולני, גבעתי ונח"ל".
עו"ד ינור ברטנטל, המייצג את העותרות, אמר ל-ynet כי "הן מבקשות להגן על המדינה כלוחמות בגולני, בצנחנים, בגבעתי ובנח"ל, ולהיבחן לפי יכולתן ועמידתן בדרישות המקצועיות. שילובן של נשים מתאימות הוא אינטרס לאומי ברור וחלק מהפתרון למחסור בלוחמים. שנתיים וחצי לאחר הגשת העתירה, אנו דורשים מועדים מדויקים לפתיחת ההתנסות בחטיבות עצמן. הגיע הזמן שהדיונים יתורגמו להזדמנות ממשית עבור הנשים המבקשות לשאת בנטל הלחימה".