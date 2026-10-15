אתמול (רביעי) הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל, וגורמים בצה"ל טוענים כי הסיבה היא שהמשטרה ביקשה מהצבא "כוח אדם עצום", כהגדרתם, לטיפול בהפרות סדר - דבר שנמצא בסמכות המשטרה במרחב האזרחי. במשטרת ישראל תקפו מנגד: "פעילות למעצר עריקים היא באחריות ובהובלת צה"ל והמשטרה הצבאית. המשטרה היא גורם מסייע".

אתמול (רביעי) הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל, וגורמים בצה"ל טוענים כי הסיבה היא שהמשטרה ביקשה מהצבא "כוח אדם עצום", כהגדרתם, לטיפול בהפרות סדר - דבר שנמצא בסמכות המשטרה במרחב האזרחי. במשטרת ישראל תקפו מנגד: "פעילות למעצר עריקים היא באחריות ובהובלת צה"ל והמשטרה הצבאית. המשטרה היא גורם מסייע".

אתמול (רביעי) הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל, וגורמים בצה"ל טוענים כי הסיבה היא שהמשטרה ביקשה מהצבא "כוח אדם עצום", כהגדרתם, לטיפול בהפרות סדר - דבר שנמצא בסמכות המשטרה במרחב האזרחי. במשטרת ישראל תקפו מנגד: "פעילות למעצר עריקים היא באחריות ובהובלת צה"ל והמשטרה הצבאית. המשטרה היא גורם מסייע".