אחרי שצה"ל הודה שנמנע ממעצר עריקים חרדים בתקופת החגים, בצבא מאשימים כעת את המשטרה בביטול מבצע בן כמה ימים למעצר בני ישיבות שמשתמטים מגיוס, שאמור היה להתחיל בשבוע הבא.
אתמול (רביעי) הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל, וגורמים בצה"ל טוענים כי הסיבה היא שהמשטרה ביקשה מהצבא "כוח אדם עצום", כהגדרתם, לטיפול בהפרות סדר - דבר שנמצא בסמכות המשטרה במרחב האזרחי. במשטרת ישראל תקפו מנגד: "פעילות למעצר עריקים היא באחריות ובהובלת צה"ל והמשטרה הצבאית. המשטרה היא גורם מסייע".
במהלך החודשים האחרונים, כולל בתחילת החודש האחרון, דרשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מצה"ל לשוב למבצעי מעצר העריקים, וזאת לאחר שהודה כאמור כי הפסיק את מבצעי המעצרים בשל רגישות תקופת החגים.
סוגיית המעטפת האבטחתית של מבצעי המעצר עולה מחדש לעתים תכופות, והיא ליבת המחלוקת בין צה"ל למשטרה, כאשר כל גוף מבקש כי הגוף השני יעשה זאת. הסיבה לכך היא התפרעויות והפרות סדר שפרצו בעקבות מעצר של עריקים חרדים. לפני כמה חודשים הנחתה היועמ"שית את המשטרה לתת מעטפת לצה"ל במעצרי העריקים, אך בינתיים, בצל המחלוקת בין הגופים, מבצעי המעצרים מבוטלים - והיכולת לתאם את הפעילות באופן יעיל לא קיימת.
בתגובה של המשטרה להאשמות מצד גורמים בצה"ל נכתב כי "הפעילות למעצר עריקים היא באחריות ובהובלת צה״ל - המשטרה הצבאית. משטרת ישראל היא גורם מסייע בפעילות. כלקח מאירועים קודמים, ולצורך העמידה במשימה בהצלחה, צה״ל נדרש להפעיל לטובת מבצע יזום כוחות בכמות שתיתן מענה מבצעי הולם לביצוע המעצרים. ככל שצה״ל יעמוד בדרישות המבצעיות, משטרת ישראל תצטרף למשימה ותיתן מענה למשימות ולאתגרים שנמצאים תחת אחריותה".
אתמול פרצה מהומה בבני ברק, כאשר חרדים קיצונים ניסו לפרוץ לבניין שבו נמצאים חיילים חרדים שלוקחים חלק במסלול לשילוב בצה"ל. המפגינים התעמתו עם שוטרים ושניים מהם נעצרו. בארגוני המשרתים תקפו הבוקר: "לא יעלה על הדעת שבזמן שצה"ל מתמודד עם מחסור חמור בכוח אדם ומערך המילואים נשחק, יש מי שמנסים לפגוע דווקא בחרדים שבחרו להתגייס. ביטחון ישראל מחייב צבא גדול וחזק, וכדי שזה יקרה אנחנו צריכים עוד חיילים, לא עוד איומים על מי שכבר משרתים".
בשבוע שעבר ביום חמישי לפנות בוקר כוחות של המשטרה הצבאית כשלו במשימה לעצור שלושה עריקים חרדים חייבי גיוס בבת ים ובדימונה. שני לילות קודם לכן מנעו מאות חרדים קיצונים ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור עריק במודיעין.
גם אירועים אלו גררו חילופי האשמות בין גורמים בצה"ל לבין גורמים במשטרה. גורמים בצה"ל אמרו בשבוע שעבר: "האירועים מעידים כמה חשוב שמשטרת ישראל שאמונה לפעול נגד התפרעויות של אזרחים תיתן יד למשטרה הצבאית ותלווה אותה בפעילות במרחב האזרחי". מנגד, גורם במשטרת ישראל אמר ל-ynet: "קראו לנו ובאנו לתגבר כמו שסוכם, והנה מה שיצא. כולם מרוצים?".