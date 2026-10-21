שבעה חודשים אחרי מבצע "שאגת הארי", ובזמן שראש הממשלה ושר הביטחון פתחו במעין קמפיין הפחדה מפני תקיפת פתע של איראן או של חיזבאללה, תושבים שבתיהם נפגעו בסבב הלחימה האחרון מול משטר האייתוללות סיפרו ל-ynet על מצבם, קצת יותר מחצי שנה אחרי שנותרו ללא בית לשוב אליו - והתייחסו לאפשרות שישראל עומדת בפני סבב לחימה נוסף.

בינתיים, ולאחר האמירה של נתניהו על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות" , והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן , אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש להסלמה בלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.

הפגיעה במבנה בתל אביב בתחילת המלחמה ( צילום: יריב כץ )





ביתה של רג׳ין שושן (55) ברחוב יהודה הלוי בתל אביב נהרס לחלוטין מפגיעת טיל איראני בלילה הראשון של מבצע "שאגת הארי". 7 חודשים אחרי העימות השני מול איראן, היא עדיין מתקשה לחזור לשגרה. ״הבית שלי הלך כליל. איבדתי הכול, הכול, הכול. שום דבר לא נשאר. יצאתי כמו שאני באותו ערב ובזה נגמר הסיפור״, היא מספרת.

רג'ין סיפרה: ״גרתי בדירה הזו 10 שנים. בשנים האחרונות כתבתי מחקר לתואר השני שלי, מחזות, שירים, מערכי שיעור וסדנאות שתכננתי להעביר. היה לי ציוד צילום, היה לי מרחב ביתי שיצרתי ויכולתי לארח בו. שום דבר מזה אני לא עושה היום״.

מאז הפגיעה היא מתגוררת בדירה שכורה, אך לדבריה, נמנעת מלרכוש מחדש את החפצים שאיבדה. ״אני הומלסית בסטייל״, היא אומרת בהומור. ״יש לי דירה ששכרתי, אבל זאת דירת Airbnb כי לא רציתי לקנות שום דבר. אני עדיין משלמת שכר דירה על הדירה שהייתה, כי המדינה משלמת לי, וגם זה לא לתמיד. בגלל שגרתי בדירה שכורה, אין לי שום פיצוי על זה שאיבדתי בית. הפיצוי של מס רכוש הוא כל כך עלוב״.

גלריה ההרס ברחוב יהודה הלוי בתל אביב ( צילום: יריב כץ )

לדבריה, לצד אובדן הבית היא נאלצת להתמודד גם עם קשיים בירוקרטיים ועם היעדר סיוע נפשי מתמשך. ״אני עדיין לא מוכרת כנפגעת פעולות איבה, למרות שאני כזו. כל ההתעסקות והפרוצדורות זה כאב ראש רציני. בערב של הטיל פוניתי לבית החולים וקיבלתי 24 פגישות עם פסיכולוגית דרך עמותת 'עמך'. עכשיו הפגישות הסתיימו ואני באוויר. אין לי שום סיוע, אף אחד ששואל מה שלומי ומה חסר לי. אני לבד במערכה הזו״.

רג'ין סיפרה עוד כי גם חברות מסחריות ממשיכות לדרוש ממנה להחזיר ציוד שנהרס מפגיעת הטיל. ״חברת הטלוויזיה מבקשת ממני להחזיר ציוד כי התנתקתי, ואני מנסה להסביר שאין לי ציוד, הכל הלך. אותו דבר עם בר המים שלי. אלה דברים חסרי היגיון ולב״.

הרס ביתה של רג'ין מצטרף לטראומה קודמת, כשבמהלך העימות הראשון נגד איראן במבצע "עם כלביא" נפגע בית הוריה ישירות מטיל, נהרס כליל, והם אושפזו למשך שלושה חודשים. ״כשמדברים על עוד מערכה מול איראן אני כמו אפאתית. אני בהלם מהרעיון. כיביתי את כל כפתורי החרדה כי התחלתי להרגיש סטרס בלב. האק״ג שלי יצא עקום, ה-CT לב שלי יצא עקום. יש לזה מחיר גופני ולא רק ברכוש״, הדגישה. מאז הפגיעה, רג'ין מספרת, היא אינה מסוגלת לחזור לעבוד. ״כרגע אני לא עובדת. אני לא מסוגלת לעבוד מאז״.

"קיבלנו דיור חלופי בשכונות פח, בלי ממ"ד"

בנייין הדירות של זיוה אבועזיז בת ה-47 מדימונה נפגע גם הוא במתקפת הטילים האיראנית במרץ, והיא סיפרה כי "הבניין שלנו הולך להריסה. הוא לא ניתן היה לתיקון. היתר שיפצו וחזרו למגורים. הרשות העירונית ניסתה לעזור, אבל אי אפשר".

היא הוסיפה: "שום דבר עדיין לא ברור. את דיירי הדיור הציבורי, עמידר, השאירו בהמתנה. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות איתנו. הזמן עף כמו טיל. מיום הפגיעה קיבלנו שכירות לשנה. היינו צריכים לבחור ועד כדי להתחיל להזיז את הדברים. בסופו של דבר גילינו שבועטים בנו. אף אחד לא זוכר אותנו. אנחנו שורדים את הפגיעות והטראומה אבל לא זוכרים אותנו".

ההרס הרב שגרמה פגיעת הטיל בדימונה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

זיוה סיפרה עוד כי "הפגיעה החזירה את בעלי שנים אחורה. עוד מעט תעבור שנה ותיגמר השכירות. מס רכוש היה עמוד התווך שלנו ועזר, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. למי להמתין? כמה זמן ממתינים? התשובות לא איתי. קיבלנו דיור חלופי בשכונות פח, בלי ממ"ד. זה לחזור לרוץ למקלטים. בעלי בעל מוגבלות ולא יכול לרוץ למקלט. אבל זה לא באמת מעניין אף אחד. לצערי לא הצליחו לעזור לנו.

"אנחנו אובדי עצות. אנחנו עיר עם עשרות אלפי תושבים, ובתור מי שעובדת בבית העלמין אין לנו עדיין מרחב מוגן. אם חס וחלילה תהיה מערכה נוספת, ולצערנו זה כנראה יקרה, אני לא אלך לעבוד. הלוואי וזה לא יקרה. לצערי האנשים הלא נכונים מנהלים את המערכות. כמה מערכות עברנו? שתיים. אנחנו נפגענו במערכה השנייה".

"מתגעגעים לשקט ולירוק שהיה לנו שם"

שבעה חודשים חלפו מאז פגיעת הטיל שגרם להרס עצום בבניין ברחוב שמשון בחיפה , וגבה את חייהם של חמישה מתושבי העיר. בחודש יולי האחרון נקבע גם מותו של מיכאל כץ ז"ל בן ה-82, שנפצע באורח אנוש בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ב-5 באפריל. כץ חולץ מההריסות ונאבק על חייו במשך יותר משלושה חודשים, ולאחר שהייה ממושכת באשפוז עקב הפציעות הקשות שמהן סבל הוא מת מפצעיו. עם מותו עלה מספר קורבנות הפגיעה ברחוב שמשון לחמישה.

העבודות ברחוב שמשון ( צילום: אלעד גרשגורן )





פגיעת הטיל בשעות הערב בחיפה ברחוב שמשון 57 הייתה הפגיעה הקשה ביותר שידעה חיפה במלחמה. באותו אירוע נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ ז"ל, שכניו של מיכאל לבניין. מיכאל ז"ל, שציין בחודש מאי את יום הולדתו ה-82, עבד עשרות שנים ברפאל, תרם מפועלו לביטחון המדינה וזכה בפרס רפאל. הוא הותיר אחריו את רעייתו נינה, את בניו איתמר ויואב ושישה נכדים.

מבית הטיל שנפגע ברחוב שמשון פונו כל שמונה המשפחות לבתים שכורים באזור, עד שיבנה שם בניין חדש. לפני כמה חודשים בוצעה הריסה מסודרת של הבניין שנפגע קשות, והדיירים מעריכים שעד שיתקבלו כל האישורים והתוכניות לבנייה החדשה יחלפו כארבע או חמש שנים.

הריסת הבניין בחיפה ( צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה )

בין הדיירים שפונו לפני חצי שנה נמצאים טל (44) ואוריין (37) אהרונוביץ, ובנם עילאי כבן השנה. הם עברו לבית ששכרו בכרמל. ״בהתחלה גרנו אצל המשפחה והשבוע עברנו לדירה שכורה, אחרי שנציגי פיקוד העורף ועיריית חיפה סייעו לנו רבות", מספר טל. ״גרנו פה כמעט ארבע שנים, ואז ברגע אחד הבניין שלנו בן שש הקומות ספג טיל והכל נהרס. וכמובן הטרגדיה הקשה של ארבעת בני המשפחה בקומה הראשונה שלא הספיקו להיכנס למרחב המוגן ונהרגו".

טל, סגן מנהל מחלקת הביטחון בבית החולים רמב"ם, לא שוכח את רגעי הפגיעה. "זו הייתה שעת ערב, בדיוק קילחנו את התינוק כשהיו התרעות מקדימות ולא שמענו את הטלפון. ברגע שסיימנו נשמעה האזעקה", הוא משחזר. "המקלט נמצא שלוש קומות מתחתינו והבנו שלא נספיק להגיע. שניות בודדות לאחר מכן נשמע פיצוץ אדיר. הגנו על עילאי בגופנו כשהבית התמלא בזכוכיות ועשן, ואז ירדנו למקלט כדי לקבל סיוע מהשכנים.

"הבנתי מעוצמת הפיצוץ שזה קרוב מאוד. כשהגיעו כוחות ההצלה יצאנו לרחוב וגילינו את היקף הנזק. התפנינו לבית החולים לבדיקה והשתחררנו, אבל ידענו שאין לנו לאן לחזור".

טל הוסיף: "עברנו לכרמל, אבל יש המון געגועים לבית הישן שלנו. מס רכוש מסייע לנו עד לסיומה של תקופת השכירות. אנחנו מתגעגעים לשקט, לירוק שהיה לנו שם, גם לשכנים שלנו, אנשים מדהימים. הכל נהרס ברגע, טרגדיה גדולה עם חמישה הרוגים בבנין שנפגע קשות. יבנו שם בניין חדש, אבל זה ייקח כמה שנים. מדי פעם אנחנו עוצרים שם, רואים את הבניין שנפגע ונהרס ומקווים שהבנייה שלו תחל בקרוב, ואנחנו מבינים שעם כל האישורים הדרושים זה ייקח כמה שנים טובות״.

"נתניהו מנסה בייאוש ליצר סדר יום ביטחוני"

בכירים בישראל מתחו ביקורת על הדברים הנחרצים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד אחד, והדגישו כי בניגוד לאמירותיו "אין שום דבר קרוב למה שנתניהו טען, שאנו ניצבים בפני איום קיומי ואיראן מנסה שוב לפתח את 'פצצות המוות'".

הבכירים הדגישו כי נתניהו "מנסה בייאוש לייצר סדר יום ביטחוני. הכל חוץ מחרדים או הכאוס הניהולי". מנגד, גורם ישראלי שמעורה בתמונת המודיעין אמר כי "אכן האיראנים חידשו את פרוייקט הגרעין ורוצים להגיע למוכנות. לכן תקיפה היא לדעתי עניין של זמן. לדעתי זה לא יהיה לפני הבחירות אצלנו ואצל האמריקנים בגלל אילוצים שונים, אבל ייתכן מיד אחרי".