הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) ששר ההגנה פיט הגסת' מאריך "בשקט" את פריסת הכוחות של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, מה שמעיד על כך שהעימות הצבאי עשוי להימשך "עמוק אל תוך השנה הבאה". מדובר, לפי הדיווח, באסטרטגיה צבאית שנועדה להעניק לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כמה אפשרויות פעולה במלחמה.
בעיתון ציינו כי פריסת 19 ספינות המלחמה, יחידות ההגנה האווירית, טייסות הקרב והלוחמים ברחבי האזור מטילה עומס כבד על משרתי צבא ארה"ב ומשפחותיהם, ויוצרת פיגור בתחזוקה שיידרשו שנים כדי להדביק. בשבועות האחרונים, נכתב, טראמפ אימץ את קמפיין הלחץ הכלכלי בתקווה לאלץ את איראן להיכנע לדרישות האמריקניות במו"מ - אך לעת עתה טהרן לא מראה סימנים של נסיגה, וחילופי האש ממשיכים מעת לעת במאבק על מצר הורמוז.
בכירים אמריקנים אמרו כי בשיחות סגורות, טראמפ מקיים דיונים עם אנשיו בשאלה האם להכריז על סיום המלחמה באיראן - ומביע תמיכה ברעיון. טראמפ גם אמר לעוזריו כי הוא מאמין שהיצמדות לאסטרטגיית הלחץ הכלכלי תאלץ בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו - או "לקרוס".
"אני אוהב את המצב שלנו עכשיו הרבה יותר, עם שליטה כמעט מוחלטת על מצר הורמוז, והכלכלה שלהם שקורסת לחלוטין", הוא כתב ברשתות החברתיות. "הם רק דוחים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני הולך להתקומם ולהילחם?".
פריסה חסרת תקדים
אנשיו של טראמפ מייעצים לו שהסלמה במלחמה מול איראן, מעבר לתקיפות ההדדיות האחרונות, עלולה לסכן את סיכויי הרפובליקנים בבחירות האמצע בנובמבר. הנשיא אמר כי אינו לוקח בחשבון השלכות אלקטורליות בעת קבלת החלטות הנוגעות למלחמה.
ובזמן שטראמפ ממתין לראות אם האסטרטגיה שלו תעבוד, בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי צבא ארה"ב מתחזק נוכחות של 50,000 חיילים במזרח התיכון, בין היתר כדי להעניק לנשיא גמישות לגבי הצעדים הבאים. המשימות הנוכחיות כוללות יירוט טילים איראניים, מתן חיפוי לספינות סוחר במצר והטלת מצור על נמלים ואזורי חוף איראניים. הכוחות האמריקניים גם עומדים בכוננות לפתוח במתקפות נרחבות יותר אם טראמפ יבחר להסלים את המלחמה.
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גורמים המעורים בנושא אמרו כי ככל שהעימות נגרר - גם לוחות הזמנים של הפנטגון לפריסת הכוחות הולכים ומתארכים. צוותי ספינות מלחמה, יחידות הגנה אווירית וצנחנים נמנים עם הכוחות שקיבלו פקודה להישאר באזור זמן רב מהצפוי.
הגורמים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי לוחמי ההגנה האווירית של הצבא, שפועלים תחת לחץ ליירט את הטילים והכטב"מים של איראן, ראו כיצד לוח הזמנים התקני של פריסתם משתנה מ-9 חודשים ל-12; כמה יחידות שהועברו למזרח התיכון מהצבותיהן המתוכננות באירופה ובאוקיינוס השקט כבר פרוסות שם במשך למעלה משנה. מנהל פרויקט הגנת טילים במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS), טום קראקו, אמר כי "קצב הפעילות המבצעי של יחידות ההגנה האווירית לפני המלחמה הזו היה כבר בין הגבוהים מכלל הכוחות המשולבים". הוא ציין כי פריסות ממושכות אלו עלולות להוביל לשחיקת הכוחות, לעיכוב בתחזוקה ולפגיעה במאמצי מודרניזציה לטווח הארוך.
ספינות חיל הים וצוותיהן נמתחים גם הם עד קצה גבול היכולת, בעודם ממשיכים לאכוף את המצור של טראמפ על נמלי איראן. לארה"ב יש כיום 19 ספינות מלחמה במימי המזרח התיכון, כולל שתי נושאות מטוסים ו-13 משחתות טילים מונחים, כך לדברי גורם בחיל הים.
מספר משחתות, בהן USS דלברט ד. בלאק ו-USS ספרואנס, נשלחו למזרח התיכון למטחי הפתיחה של המלחמה באיראן. כעת, כשהן אוכפות את המצור עליה, ספינות המלחמה הקטנות יותר הללו - שעל סיפונן 300 אנשי צוות - מפליגות במשך כמה חודשים ברציפות, במקום לקחת הפסקות מדי חודש בערך, אמרו כמה מהגורמים לוול סטריט ג'ורנל.
בעיתון ציינו כי הסכסוך כבר הוביל לכמה מהפריסות הארוכות ביותר של חיל הים בהיסטוריה המודרנית: נושאת המטוסים USS ג'רלד ר. פורד הייתה בים במשך 11 חודשים לפני שחזרה הביתה בחודש מאי, משך הזמן הארוך ביותר עבור נושאת מטוסים מאז קריסת ברית המועצות. נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן עושה כעת את דרכה הביתה לאחר פריסה ממושכת נוספת שאופיינה בתנאים מאתגרים שהעיקו על המשרתים.
בכיר אמריקני אמר כי צוות נושאת המטוסים USS תיאודור רוזוולט מתכונן כעת לפריסה בלוח זמנים ארוך מהרגיל. גורמי צי ציינו כי היא עשויה לצאת למזרח התיכון, אם כי יעדה הסופי טרם הוכרז. הספינה עדיין עורכת תרגילי אימון וטרם יצאה לדרכה, כך שאם היא תישלח לתמוך בפעולות נגד איראן, היא עלולה להישאר באזור עמוק אל תוך האביב.
"הולכים על כל הקופה"
גורמים המעורים בנושא אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי מה שמסבך את המצב עבור המלחים והנחתים שעל סיפון ספינות אלו הוא אובדן העורף הלוגיסטי באזור. הלחימה מנעה מחיל הים לחדש אספקה במזרח התיכון, מה שאילץ אותו להסתמך במידה רבה על האי המרוחק דייגו גרסיה, בסיס צבאי שארה"ב חולקת עם בריטניה באוקיינוס ההודי. הדבר הוביל לירידה חדה בקבלת דואר וחבילות סיוע, ולצמצום בזמן הפנוי מחוץ למרחבים הסגורים של הספינות, המאפשר למלחים לנקות את הראש. המרחקים הארוכים והפריסות הממושכות יטילו גם עומס משמעותי על תחזוקת הספינות בעתיד.
בכיר לשעבר בחיל הים האמריקני, בריאן קלארק, אמר כי התוכנית להשאיר נושאות מטוסים באזור מצביעה על כך שממשל טראמפ מעוניין לשמור על יכולות התקפיות חזקות במקרה שהלחימה תסלים. "הם מכינים את הקרקע לכך שזה יימשך לטווח הארוך, כלומר עמוק אל תוך השנה הבאה", אמר קלארק. "אבל כדי לתחזק זאת ברמה כזו, המשמעות היא שאתה מוותר על נוכחות באזורים אחרים. אז הם בעצם הולכים על כל הקופה שאיראן תהיה המוקד של ההיערכות הצבאית בשנה הבאה".
לפי וול סטריט ג'ורנל, הפנטגון עשוי גם להשאיר כוחות של הדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב במזרח התיכון עד עמוק לתוך 2027. המידע מבוסס על מכתב ששלחו מפקדים צבאים למשפחות החיילים, שבו ציינו לצד זאת כי "איננו משתפים זאת בקלות ראש, ואנו מבינים ששירות ארוך יותר מכביד מאוד על כל בית, כולל הבתים שלנו".
טראמפ אמר לכתבים ביום רביעי שצבא ארה"ב יישאר מוכן לבצע תקיפות נוספות "בכל זמן שנרצה", כפי שעשה השבוע לאחר שאיראן ניסתה להניח מוקשים חדשים במצר הורמוז. "אנחנו רואים כל מה שהם עושים", אמר טראמפ. "הם לא יכולים ללכת לשירותים בלי שנראה את זה".
הדברים הללו מתפרסמים לאחר שב"וושינגטון פוסט" דווח כי בכירי צבא ארה"ב הזהירו את הגסת' דווקא מהמשך המערכה מול איראן. גורמים שמכירים את הערכת המצב המסווגת שניתה להגסת' אמרו כי המשך ריכוז הכוחות במזרח התיכון עלול לפגוע ביכולתו של הצבא האמריקני להתמודד עם איומים במקומות אחרים בעולם - ובכלל זה להגן על ארה"ב עצמה.
גם ב"וושינגטון פוסט" דווח כי חלק מהכוחות שנפרסו במזרח התיכון כבר קיבלו הוראה להישאר באזור עד ספטמבר, וכוחות אחרים צפויים להישאר בו אף לתוך שנת 2027. גם בחיל האוויר נערכים לנוכחות ממושכת. לפי שני גורמים שנחשפו למסמך, רבות מהיחידות שנשלחו למזרח התיכון לצורך גיחות הפצצה ופעילות מבצעית מסביב לשעון צפויות להישאר באזור גם לתוך שנת 2027.