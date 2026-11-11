מיליוני עובדים השתתפו היום (רביעי) בשביתה הכללית הראשונה ב ספרד זה 14 שנה, במחאה על משבר הדיור, יוקר המחיה והשחיקה בשכר, פחות משלושה שבועות לפני הבחירות הכלליות במדינה, שיתקיימו בסוף החודש ויהוו מבחן פוליטי משמעותי לראש הממשלה פדרו סנצ'ס . השביתה, שנמשכה 24 שעות, שיבשה את התחבורה הציבורית, הובילה לביטול טיסות ולהשבתת מפעלים ברחבי המדינה.

גלריה צעדת מחאה בברצלונה, היום ( צילום: AP Photo/Emilio Morenatti )

לפי איגודי העובדים, כארבעה מיליון בני אדם השתתפו בשביתה, ובשעות הערב יצאו מאות אלפים להפגנות במדריד, בברצלונה ובערים נוספות. בחלק ממוקדי המחאה פרצו עימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, ועד שעות הערב דווח על יותר מ-50 עצורים ועל יותר מאלף תקריות ברחבי המדינה. השביתה התקיימה תחת הסיסמה "שכר, דיור, מחירים", ביוזמת שני איגודי העובדים הגדולים בספרד, UGT ו-CCOO, ובתמיכת ארגוני שוכרי דירות. מדובר בשביתה הכללית הראשונה במדינה מאז 2012, אז יצאו העובדים לרחובות במחאה על תוכניות הצנע והקיצוצים בתקציב בעקבות משבר החובות בגוש האירו. הפעם הופנה הזעם בעיקר כלפי מחירי הדיור המאמירים, שמקשים על מיליוני ספרדים למצוא קורת גג במחיר סביר.

ההפגנות הגדולות התקיימו בשעות אחר הצהריים והערב, למרות גשמים עזים שפקדו חלקים מהמדינה. במדריד צעדו כ-120 אלף בני אדם, בברצלונה השתתפו כ-55 אלף מפגינים, בוולנסיה יצאו לרחובות כ-40 אלף בני אדם - והפגנות נוספות נערכו בבילבאו, בסרגוסה, באליקנטה ובערים אחרות. במדריד הפכה שדרת פראדו המרכזית לים של מטריות, כשאלפי מפגינים צעדו תחת הגשם בדרישה להעלאת השכר ולהוזלת הדיור. רבים הניפו צרורות מפתחות כסמל למחאה על הקושי להשיג דירה, וקראו קריאות נגד בעלי נכסים, חברות נדל"ן וקרנות השקעה. "אין לנו בית!", קראו המפגינים, לצד סיסמאות שהאשימו את הרשויות בהפקרת שוק הדיור לטובת בעלי ההון.

לקראת סיום ההפגנות נרשמה הסלמה משמעותית. בברצלונה, לאחר שהצעדה המרכזית הסתיימה, ניפצו צעירים רעולי פנים חלונות ראווה של חנויות לאורך שדרת פסץ' דה גראסיה, אחד מרחובות הקניות היוקרתיים בעיר. חלקם הציתו פחי אשפה, הדליקו מדורות קטנות והשליכו זיקוקים לעבר שוטרים שהגיעו למקום עם כלי רכב משוריינים וציוד לפיזור הפגנות. גם במדריד התעמתו מפגינים עם המשטרה: בשדרת גראן ויה, שבה נסגרו חנויות של רשתות בינלאומיות כמו פריימרק, H&M ופול אנד בר, השתמשו שוטרים בכדורי גומי ובגז פלפל כדי לפזר מפגינים. כבר בשעות הבוקר דווח על עימותים במתחם השוק הסיטונאי מרקמדריד, שם נזקקו לפחות 13 בני אדם לטיפול רפואי לאחר שהמשטרה השתמשה בגז פלפל נגד מפגינים שחסמו את הגישה למתחם.

הפגנה במדריד. מאות אלפים יצאו הערב לרחובות ( צילום: AP Photo/Francisco Seco )

מניפים צרורות מפתחות. "אין לנו בית!" ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

( צילום: Thomas COEX / AFP )

( צילום: AP Photo/Francisco Seco )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: REUTERS/Violeta Santos Moura )

( צילום: David Ramos/Getty Images )

( צילום: David Ramos/Getty Images )

( צילום: David Ramos/Getty Images )

( צילום: David Ramos/Getty Images )

( צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

לפי נתוני משרד הפנים הספרדי, עד השעה 20:00 (שעון מקומי) נרשמו 1,044 תקריות הקשורות לשביתה, ולפחות 53 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה. התקריות כללו חסימות כבישים, הצתת פחי אשפה, פגיעה ברכוש ועימותים עם שוטרים. באיגודי העובדים האשימו את המשטרה בשימוש בלתי מידתי בכוח, וטענו כי כ-20 מפגינים נפצעו במהלך היום. ראשי האיגודים הודיעו כי בכוונתם לנקוט צעדים משפטיים נגד התנהלות כוחות הביטחון. נשיא ממשלת קטלוניה, סלבדור איה, גינה את ההתפרעויות בברצלונה: "לא האלימות ולא הוונדליזם מייצגים את האנשים שהפגינו היום בדרכי שלום", הוא כתב ברשתות החברתיות. לדבריו, המחאה היא זכות לגיטימית, אך אין הצדקה לאלימות.

מסכי הטלוויזיה הוחשכו, מפעלים הושבתו ומשרדי נדל"ן הותקפו

השביתה הורגשה היטב גם מחוץ לרחובות. לפי האיגודים, שיעור ההיענות הגיע ל-90% בענפי הרכב והנמלים, ל-85% בתעשיית הבשר ול-82% בענף פינוי האשפה. מפעלים גדולים, בהם מפעל פולקסווגן בנווארה ומפעל סיאט בברצלונה, הושבתו לחלוטין. גם בתי ספר ואוניברסיטאות רבים נסגרו. בתחבורה הציבורית נרשמו שיבושים נרחבים: בברצלונה הושבתו שירותי המטרו והאוטובוסים מחוץ לשעות העומס, ובמדריד נרשמה ירידה חדה במספר הנוסעים. לפי מפעילת שדות התעופה הספרדית AENA, כ-5% מהטיסות שתוכננו במהלך היום בוטלו.

אחד האירועים החריגים התרחש בערוץ הטלוויזיה הציבורי של חבל אנדלוסיה, Canal Sur. בסביבות השעה 08:20 בבוקר הופסקו שידורי הערוץ במפתיע, באמצע תוכנית אקטואליה, והמסך הוחשך. במקום השידור הופיעה הודעה שהסבירה כי ההפסקה נובעת מהשביתה הכללית. השידורים חודשו רק כעבור כחמש שעות. הנהלת הערוץ מסרה כי לא הצליחה להגיע להסכמות עם נציגי העובדים על מתכונת שידורים חלופית. גם הטלוויזיה הציבורית הארצית RTVE נפגעה מהשביתה: לפי נתוני האיגודים, 68% מעובדי הרשת השתתפו בה, ובאחד האולפנים בקטלוניה אף נכנסו מפגינים במהלך תוכנית בוקר ומנעו את המשך שידורה כמתוכנן.

הזעם של המפגינים הופנה גם ישירות כלפי ענף הנדל"ן. חברת Alquiler Seguro, המתמחה בהשכרת דירות, טענה כי יותר מ-40 ממשרדיה ברחבי ספרד הושחתו במהלך המחאה, בין היתר באמצעות ריסוס כתובות גרפיטי, הדבקת כרזות והחדרת סיליקון למנעולי הדלתות. מנהל בחברה הפנה אצבע מאשימה כלפי ארגון השוכרים, שהיה ממובילי השביתה.

המחאות בברצלונה. "הבן שלי בן 43 ועדיין אין לו דירה משלו" ( צילום: AP Photo/Joan Mateu Parra )

( צילום: REUTERS/Albert Gea )

( צילום: David Ramos/Getty Images )

( צילום: REUTERS/Albert Gea )

( צילום: AP Photo/Emilio Morenatti )

( צילום: REUTERS/ Bruna Casas )

למרות השיבושים הנרחבים, היקף ההשתתפות בשביתה נותר שנוי במחלוקת. בעוד האיגודים הכריזו על הצלחה וטענו כי מספר השובתים עלה על ציפיותיהם, התאחדות המעסיקים הגדולה בספרד, CEOE, הגדירה את השביתה "כישלון", וטענה כי רק כ-5% מהעובדים השתתפו בה. שני הצדדים הסכימו כי ההיענות הייתה גבוהה במיוחד בתעשייה ובתחבורה, אך נמוכה משמעותית בענפי המסחר, המסעדנות והשירותים.

במרכז המחאה עומד משבר הדיור החריף בספרד, שהפך בשנים האחרונות לאחד הנושאים המטרידים ביותר את הציבור. מחירי השכירות במדינה כמעט הוכפלו בתוך עשור, ובערים הגדולות מתקשים צעירים ומשפחות למצוא דירות במחירים סבירים. התוצאה היא שצעירים רבים ממשיכים להתגורר עם הוריהם גם בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, או נאלצים לחלוק דירות עם שותפים. לפי נתוני מועצת הנוער הספרדית, שכר הדירה החודשי הממוצע במדינה עומד על 1,176 אירו, סכום השווה לכ-98.7% מהשכר החודשי הממוצע של צעיר ספרדי. במילים אחרות, צעיר שמרוויח את השכר הממוצע לגילו נדרש להוציא כמעט את כל הכנסתו רק כדי לשכור דירה ממוצעת.

"אני בן 36 ועדיין לא יכול לעבור לגור לבד", סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס חסוס גונסלס, עובד מחשוב בבית חולים במדריד שתומך בשביתה. לדבריו, "מחירי השכירות רק ממשיכים לעלות, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, וזה פשוט בלתי אפשרי". גם אלמודנה לופס, בת 74 שהגיעה להפגנה במדריד עם בעלה, סיפרה לסוכנות AP כי היא מודאגת מעתיד ילדיה. "הבן שלי בן 43 ועדיין אין לו דירה משלו כי הוא לא יכול להרשות לעצמו", אמרה. לדבריה, בנה עובד בתחום המחשוב ונאלץ לשכור חדר קטן בדירה משותפת. "כשהייתי צעירה, אם היה לך תואר אוניברסיטאי יכולת למצוא עבודה, לחסוך קצת ולהסתדר. היום זה בכלל לא דומה".

מריה דל קרמן אבסקל. פונתה מהבית שבו גרה 70 שנה במדריד, ומתה שבועיים לאחר מכן

מריה מפונה מדירתה בניגוד לרצונה, על אלונקה ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

הבעיה אינה נובעת רק מהמחירים הגבוהים, אלא גם ממחסור חמור בדירות. לפי הבנק המרכזי של ספרד, במדינה חסרות כיום כ-750 אלף יחידות דיור, והפער צפוי לגדול ליותר ממיליון דירות עד שנת 2028. המחסור בהיצע, לצד התרחבות השכירות לטווח קצר באזורים תיירותיים והפעילות של משקיעי נדל"ן, מחריפים את הלחץ על שוק הדיור.

המחאה התעצמה במיוחד בחודש שעבר, בעקבות סיפורה של מריקארמן אבסקל , קשישה בת 87 שפונתה מהבית במדריד שבו גרנ 70 שנה ו מתה שבועיים לאחר מכן . סיפורה הפך לסמל המאבק נגד פינוי דיירים ונגד מחירי השכירות המאמירים, והוביל להפגנות שבהן דרשו המשתתפים הגנות נרחבות יותר לשוכרים. מחאות אלה למעשה הובילו בסופו של דבר ל קריסת ממשלתו של סנצ'ס - ולהליכה לבחירות מוקדמות שייערכו בסוף החודש, ב-29 בנובמבר.

ארגוני השוכרים דורשים צעדים מרחיקי לכת, ובהם הפחתה משמעותית במחירי השכירות, הרחבת הדיור הציבורי, הגבלות על רכישת דירות למטרות השקעה והקשחת הפיקוח על דירות המושכרות לתיירים. הם דורשים גם להבטיח חידוש אוטומטי של חוזי שכירות ולחזק את ההגנות מפני פינוי דיירים. איגודי העובדים מצדם דורשים העלאות שכר והסכם חדש בנוגע לשכר המינימום. "זו שביתה נגד מי שמתעשרים מהשכרת נכסים, נגד ספקולנטים בנדל"ן, נגד החברות הגדולות שמתעשרות ממכירת דירות, וכמובן נגד כל דרגי הממשל", אמרה ולריה ראקו, פעילה מרכזית בארגון השוכרים, במהלך ההפגנה במדריד. "אנחנו כאן כדי להראות שאנחנו מסוגלים לקבוע בעצמנו את סדר היום שלנו, ונמשיך לעשות זאת בלי קשר לזהות הממשלה".

פחות משלושה שבועות לבחירות: המבחן של סנצ'ס

השביתה מתקיימת כאמור בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד עבור ראש ממשלת ספרד האנטי-ישראלי, פדרו סנצ'ס, שמתמודד עם ירידה בתמיכה במפלגתו הסוציאליסטית לקראת הבחירות המוקדמות בסוף החודש. סנצ'ס מקווה כי העיסוק הציבורי במשבר הדיור יחזיר את סדר היום החברתי למרכז מערכת הבחירות, לאחר חודשים שבהם נדרש להתמודד עם שורת פרשות שחיתות הנוגעות למקורביו ועם ההשלכות הפוליטיות של אסון הרכבות קטלני בחודש שעבר , שבו נהרגו 69 בני אדם.

ראש הממשלה סנצ'ס. שמר על פרופיל נמוך ( צילום: Florencia Tan Jun/Getty Images )

סנצ'ס עצמו שמר על פרופיל נמוך במהלך השביתה. בתחילת השבוע הוא פרסם סרטון שבו שיבח את הישגי תנועת העבודה הספרדית לאורך השנים, ובהם שבוע עבודה של 40 שעות ומערכת הבריאות הציבורית, והזהיר מפני פגיעה בשירותים הציבוריים אם מפלגות הימין יעלו לשלטון. מנגד, מפלגת העם השמרנית ומפלגת הימין הקיצוני ווקס טענו כי האיגודים מנסים לסייע לסנצ'ס לקראת הבחירות. דובר מפלגת העם, מיגל טייאדו, אמר כי מדובר ב"מתנה של האיגודים למפלגות הפוליטיות שלהם", בתקופה שבה השמאל זקוק לכל תמיכה שיוכל להשיג.

גם בתוך מחנה השמאל נשמעו ביקורות על התנהלות הממשלה, בעיקר בעקבות העימותים בין השוטרים למפגינים. מפלגות שמאל, בהן פודמוס, דרשו את התפטרותו של שר הפנים פרננדו גרנדה-מרלסקה בעקבות השימוש בכוח נגד השובתים. מנגד, משרד הפנים הדגיש כי הנחה את כוחות הביטחון לאפשר את קיום המחאה, אך למנוע חסימות אלימות ופגיעה בתשתיות ובבתי עסק.