הודעה חריפה של הרמטכ"ל, אחרי רצף אירועי הטרור היהודי בסוף השבוע . אחרי תחקיר בחטיבת שומרון אמר היום (ראשון) הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר , כי "אירועי הפשיעה הלאומנית, והאלימות הקשה והמאורגנת על-ידי גורמים קיצוניים בשטחי יהודה ושומרון מתפתחים למאפיינים של חוסר משילות מדינתית. אלו אירועים אשר מסוכנים לביטחון, פוגעים בהתיישבות ועשויים להוביל להסלמה מסוכנת, להרג חפים מפשע ולפגיעה בכוחות הביטחון".

לדבריו, "כל מעורבות של חיילי צה״ל באירועי פשיעה לאומנית, ובמיוחד שימוש בנשק באופן בלתי חוקי, מהווה הפרה של פקודות הצבא אשר תטופל בחומרה יתרה. הנחיתי להשעות באופן מיידי כל חייל המעורב באירועים מתפקידי לחימה וליטול את נשקם עד לתום בירור האירוע על ידי שרשרת הפיקוד. בהתאם לממצאי הבירור, יועמדו לדין ותישקל גם האפשרות לשחררם משירות בצה״ל לאלתר".

גלריה הרמטכ״ל בתחקיר בחטיבת שומרון. "האירועים מסוכנים לביטחון ופוגעים בהתיישבות" ( צילום: דובר צה״ל )

עוד אמר זמיר אחרי התחקיר: "במקביל למאמץ הלחימה הנחוש של צה״ל בארגוני הטרור וחיזוק ההגנה על ההתיישבות, אירועי הפשיעה הלאומנית, והאלימות הקשה והמאורגנת על-ידי גורמים קיצוניים בשטחי יהודה ושומרון מתפתחים למאפיינים של חוסר משילות מדינתית. אלו אירועים אשר מסוכנים לביטחון, פוגעים בהתיישבות ועשויים להוביל להסלמה מסוכנת, להרג חפים מפשע ולפגיעה בכוחות הביטחון".

זמיר מתח ביקורת על הדרג המדיני ועל היעדר גיבוי לטענתו מצד מערכת המשפט: "לצד האחריות של צה״ל להתמודדות אפקטיבית בהובלת פיקוד מרכז, נדרש מאמץ משימתי משותף, מתואם ורב-ארגוני. יש לחזק את הצמ״מ ולהקים כוח ייעודי לטיפול בתופעה. כלל גופי הביטחון במדינה והמערכת המשפטית נדרשים לפעול למתן כלים מעשיים להתמודדות עם התופעה, לצד גיבוי מדיני נחוש".

הרכבים השרופים וההצתות בצוריף, הלילה

בסוף השבוע נחשף ב-ynet כי הנתונים המצטברים על אירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון מצביעים על כך ש התופעה מתרחבת , האירועים מתרבים, מספר הנפגעים עולה - ומערכת הביטחון מתקשה לבלום את ההסלמה. בעוד שבשנת 2024 נרשמו 675 אירועי פשיעה לאומנית, בשנת 2025 כבר עלה המספר ל-845. בשנת 2026, עוד לפני שהסתיימה השנה, נרשמו 1,200 אירועים - עלייה של כ-78% תוך שנתיים. כמעט בדיוק לפני שנתיים, נכנס שר הביטחון ישראל כ"ץ לתפקידו, כשאחת מההחלטות הראשונות שקיבל הייתה להפסיק את השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד יהודים ביו"ש.

רק הלילה, פורעים יהודים הציתו לפי החשד מגרש מכוניות ישן בעיירה הפלסטינית צוריף, סמוך לחברון. בשריפה ניזוקו 30 כלי רכב, ולא היו נפגעים. האש כובתה. לפי הדיווחים הפלסטיניים, עשרות מתנחלים השתתפו בהצתה, שהתרחשה במוסך של תושב המקום וגם "תקפו בתים ורכוש".

עדות עובד חברת חשמל שהותקף: "ראיתי את המוות" ( צילום: גיל יוחנן )

אתמול, המשטרה וצה"ל הודיעו כי עצרו תשעה חשודים בחשד לתקיפת פועלים ערבים-ישראלים ופלסטינים במהלך עבודות לתיקון עמוד חשמל בכפר אל-מורייר שבאזור בנימין, בשטח C, כשארבעה מהעובדים נפצעו. החשודים הועברו לחקירה. אחד העצורים הוא חייל.

מוג'יר עודתאללה משועפט, אחד מארבעת עובדי החשמל שהוכו, שחזר היום את התקיפה בשיחה עם ynet ממיטתו בבית החולים, שם התברר כי התוקפים שברו לו יד וכמה צלעות. "הם הגיעו לבושי שחור עם אלות, ברזלים וסכינים", סיפר. "הגיע טנדר לבן וירדו ממנו אנשים לבושי שחור עם אלות, ברזלים וסכינים. הרגשתי מוות וחשבתי שזהו, נגמר. הרביצו לי במקלות ועם אבנים עד שהצלחתי לברוח".

באירוע אחר אתמול נפצע פלסטיני בכתפו מירי, ושני חיילים בשירות סדיר בחופשה ובן משפחתם עוכבו לחקירה בחשד למעורבות באירוע.