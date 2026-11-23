במקביל, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגביר את הלחץ על ראש הגוש גדי איזנקוט, וקרא לו להפסיק את

המגעים על הקמת ממשלת אחדות

, אחרי שאתמול צוותי ישר! והליכוד

נפגשו במשך יותר מ-4 שעות