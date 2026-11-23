הגוש בראשות יו"ר ישר! גדי איזנקוט מקים היום (שני) ארבע ועדות פיקוח בכנסת החדשה - שתיים מהן בראשות יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, כפי שנחשף ב-ynet. מדובר בוועדות פיקוח, כלומר ללא סמכות חקיקה, שיעסקו בפיקוח על נושא מוגבל. הקמתן דורשת את אישור הוועדה המסדרת, ובהמשך היום הן יעלו לאישור מליאת הכנסת.
במקביל, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגביר את הלחץ על ראש הגוש גדי איזנקוט, וקרא לו להפסיק את המגעים על הקמת ממשלת אחדות, אחרי שאתמול צוותי ישר! והליכוד נפגשו במשך יותר מ-4 שעות. גולן כתב ברשת X: "בוקר טוב להפסיק בו את שיחות הכזב עם הליכוד ולהקים ממשלה. רק צריך אומץ, בואו נעשה את זה".
שתי הוועדות שבראשן יעמדו חברי הכנסת מהמפלגות הערביות הן ועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית וועדה לטיפול בפערים חברתיים-כלכליים. כמו כן, תוקם ועדה לחיזוק שיקום הנגב והגליל בראשות נציג ממפלגת ביחד, לצד ועדה לפיקוח על יישום חוק ההעמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר בראשות ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו). בנפרד, הוועדה המסדרת תאשר הקמת ועדה מיוחדת שתדון בחוק החלשת היועצת המשפטית לממשלה בראשות ח"כ אפרת רייטן מהדמוקרטים.
בפתח הדיון הזכיר יו"ר הוועדה המסדרת, רועי פולקמן מישר!, כי בכנסת ה-24 מנסור עבאס כבר נבחר ליו"ר ועדה שעסקה בבעיות החברה הערבית, כשמיקי זוהר מהליכוד עמד בראש הוועדה המסדרת. טלי גוטליב מהליכוד תקפה את פולקמן וכנתה אותו "יהודי מחמד" של הח"כים הערבים: "אתה, כנציג של איזנקוט, משלם פרוטקשן למנסור עבאס וג'בארין באמצעות ועדות פיקוח שבכלל אין להן שיניים".
בשבוע שעבר מונה ח"כ מתן כהנא מ"ישר!" ליו"ר הכנסת, במהלך שלמעשה השלים את השתלטות גוש השינוי על הכנסת. ח"כ רועי פולקמן מישר! כבר כיהן כיו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ לירן אבישר בן-חורין מביחד מונתה ליו"ר ועדת הכספים הזמנית ויו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן מונה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית. עם העברת השליטה בניהול המליאה ובסדר החקיקה לגוש השינוי, יו"ר ישר גדי איזנקוט מחזיק בכל צמתי ההכרעה בכנסת.