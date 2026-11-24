"איראן פועלת לפתח נשק כימי. בישראל יודעים את זה וגם בארה"ב יודעים את זה. ישראל לא תאפשר לאיראנים להגיע ליכולת הזו". כך אמר היום (שלישי) שר הביטחון ישראל כ"ץ בתדרוך שקיים לכתבים צבאיים ומדיניים, תוך הדגשה שהאיראנים טרם השיגו יכולות כאלו. עוד אמר שר הביטחון כי ישראל תיאלץ להתאים את עצמה למציאות המשתנה של תהליכים פוליטיים מורכבים בארצות הברית.

גלריה "אם האיראנים יתקפו ראשונים, זה יהיה כישלון". ישראל כ"ץ ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

בנוגע ליו"ש השר כ"ץ סירב להגדיר את פעולות הפורעים היהודים כ"טרור" וחזר על עמדתו שהדבר צריך להיות בטיפול המשטרה ולא צה"ל. בתדרוך השתתף מזכירו הצבאי של שר הביטחון תא"ל הישאם איברהים שסקר את תמונת המצב המבצעית.

בכל הנוגע לאיראן, על פי ההערכות שהוצגו, הרפובליקה האיסלאמית פועלת לפתח נשק כימי כחימוש שנועד לשמש נשק שובר שוויון מול ישראל ומדינות האזור. בישראל סבורים כי האיראנים הבינו את היקף הפגיעה שספגו בשני סבבי הלחימה הקודמים והחלו בתהליך הפיתוח.

בירושלים אומרים כי הם מודעים למהלך מזה זמן מה, וכי גם ארה"ב מחזיקה במודיעין בנושא. בעקבות המידע התקבלה בישראל החלטה למנוע מאיראן להתעצם בתחום הכימי ולא לאפשר לה להגיע ליכולת מבצעית. כעת, משהסוגיה הונחה על השולחן, מתחדדת שאלת העיתוי. מתי נכון לפעול, ומהו השלב שבו התוכנית האיראנית תהפוך לאיום מיידי.

אחד החששות המרכזיים בישראל הוא שאיראן תגיע לשלב שבו יכולת הנשק הכימי כבר תהיה מבוססת ומבצעית. במשרד הביטחון מתארים את החשש מצב שבו האיום כבר התבסס במידה כזו שהוא יהווה סכנה מיידית. לכן, השאלה שנבחנת בירושלים אינה רק אם איראן מתכוונת לשגר נשק כימי או מהן ההערכות בנוגע לשימוש אפשרי בו. השאלה המרכזית היא אם לטהרן יש בכלל יכולת לפתח ולייצר את החימוש הזה, ואם התשובה חיובית כיצד מונעים ממנה להשלים את המהלך.

תיעוד איראני של "מתקן טילים תת קרקעי"





לדברי שר הביטחון כ"ץ, אם ישראל תזהה שאיראן מתכוונת לתקוף אותה, עליה לפעול לפני שהאיום מתממש. "הרי אם נזהה שהאיראנים מתכוונים לתקוף את ישראל, לא נוכל להגיד לצבא לתקוף מוקדם יותר ולסכל את האיום? איפה נשמע דבר כזה? אם האיראנים יתקפו אותנו ראשונים, זה יהיה כישלון", אמר שר הביטחון. לדברי גורם ביטחוני: "כשנגיע למסקנה שחייבים לפעול כדי שלאיראן לא יהיה נשק כימי, לא יעניין המצב הפוליטי". לפי ההערכות שהוצגו בתדרוך, טהרן פועלת באופן מעשי לקדם ניסיונות להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ.

לצד האיום הכימי, בישראל חוששים מניסיונות איראניים לחזור לתוכנית הגרעין ולהרחיב את טווח הטילים הבליסטיים, כך שיוכלו להגיע גם לאירופה. במקביל, איראן ממשיכה לממן את חמאס ואת חיזבאללה, אם כי בהיקפים קטנים יותר. בינתיים, צה"ל ופיקוד המרכז האמריקאי, סנטקום, ערוכים הן להגנה והן להתקפה במקרה של חידוש הלחימה. עם זאת, בישראל מבהירים כי ההחלטה האמריקאית תהיה משמעותית, וכי הנשיא דונלד טראמפ הוא שיקבע את עמדת ארה"ב ואת אופי הפעולה המשותפת.

יעד לפגיעה איראנית. טראמפ ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

בירושלים מדגישים את חשיבות התיאום עם האמריקאים, אך במקביל אומרים כי לישראל יש אחריות עצמאית לפעול מול איומים ישירים עליה. נזכיר כי ע"פ דיווחים זרים ראש המוסד רומן גופמן עדכן את האמריקאים בסוגיית הנשק הכימי. בארה"ב מחזיקים בשיקולים משלהם, אך בישראל מדגישים כי שיתוף הפעולה בין המדינות נותר חיוני.

שינוי מערכת היחסים עם ארה"ב

בסוגיית היחסים בין ישראל לארה"ב, אמר בכיר ביטחוני כי בוושינגטון מתרחשים תהליכים מורכבים, וכי ישראל תידרש להתאים את עצמה למציאות המשתנה. לדבריו, מערכת הביטחון מבינה שיהיה צורך לפעול אחרת מול הממשל האמריקני וההתפתחויות הפוליטיות בארה"ב. עם זאת, בישראל אין כיום נכונות לוותר על מענקי הסיוע הביטחוני, למרות הצהרות הנשיא טראמפ שלפיהן הוא עשוי לעצור אותם. מערכת הביטחון קיבלה הנחיה להיערך לכל האפשרויות, ולבחון את המשמעויות של שינוי אפשרי במתכונת הסיוע. דברים דומים, על הצורך להיערך ל שינוי במהות היחסים עם ארצות הברית , אמר לפני הבחירות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פיצוצים מבוקרים שערך צה"ל בדרום לבנון

בזירה הלבנונית הבהירו בישראל כי צה"ל אינו מתכוון לעזוב את מרחב רצועת הביטחון ואת הקו הצהוב בלבנון. לפי נתוני מערכת הביטחון, במהלך התמרון פינה צה"ל 64 כפרים לבנוניים, וכ-200 אלף תושבים נעקרו מבתיהם בדרום המדינה. הכוחות פעלו בכ-24 אלף מבנים. בישראל מעריכים כי תפיסת השטח והשליטה במרחב יצרו פגיעה משמעותית בחיזבאללה, שנאלץ להתמודד גם עם ביקורת קשה מבית. בתדרוך התייחס בכיר ביטחוני לפיילוט בלבנון. נזכיר כי בתחילת החודש פרסמנו ב-ynet שפיילוט הכפרים, שנועד להתבצע בשיתוף הצבא הלבנוני, קרס. "הפיילוט הזה הוא בדיחה", אמר הבכיר.

במקביל, בישראל פועלים מול הלבנונים לקדם פיילוט נוסף, הפעם במרחב שבין הקו הצהוב לנהר הליטני, שבו נמצאים כ-160 כפרים. מדובר בכפרים שנמצאים מעבר לקו הצהוב ומחוץ למרחב שבו צה"ל מחזיק כעת. בצה"ל נערכים להמשך ההגנה ברצועות הביטחון בגזרות השונות. בלבנון הוקמו עשרות מוצבים ונפרסו אמצעים שנועדו להגן מאיום רחפני הסיב האופטי.

במקביל, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הציג לשר הביטחון תוכנית לשינוי פריסת הכוחות בגזרות השונות. לפי התוכנית, צה"ל ייערך להגנה תוך שמירה על השטחים שכבש, ללא נסיגה לאחור. לצד זאת במקרה של חידוש הלחימה מצד חיזבאללה מחזיק צה"ל בתוכניות להעמקת התמרון בדרום לבנון.

גם בסוריה מתכוונת ישראל להמשיך ולאמץ את דוקטרינת אזורי הביטחון. לפי בכיר ביטחוני, התנהלותו של נשיא סוריה אחמד א-שרע אינה מאותתת על כוונות שלום. בישראל מזהים כי הוא בונה יכולות צבאיות, ולכן רואים חשיבות קריטית בהמשך הנוכחות הישראלית במרחבים שבהם צה"ל מחזיק.

עזה: 95% מהמנהרות טופלו

ברצועת עזה ממשיך צה"ל במדיניות הסיכולים, בעוד הממשל האמריקאי דוחק בישראל להתקדם עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. אלא שבישראל לא מזהים בשלב זה נכונות מצד חמאס להתפרק מנשקו, ולכן ההערכה היא כי צה"ל ימשיך להחזיק בשטחים שבהם הוא שולט. כיום מחזיק צה"ל בכ-70% משטח הרצועה. לפי נתוני מערכת הביטחון שהוצגו בתדרוך, במהלך החודש האחרון חוסלו בעזה 76 בכירים. עוד נמסר כי עד כה טופלו 95% מתשתיות המנהור במרחב הקו הצהוב. בשבוע שעבר נחשף ב-ynet כי חמאס החל לשקם את תשתיות המנהור שלו.

חיסול בכיר חמאס בעזה ( צילום: דובר צה''ל )





יומיים לאחר מכן השמיד צה"ל תשתית תת-קרקעית במרחב הקו הצהוב, שהייתה מוכרת לכוחות ושחמאס החל בתהליך שיקומה. במערכת הביטחון נערכים גם לאפשרות של חידוש הלחימה ברצועה. בכיר ביטחוני אמר כי במקרה כזה צה"ל ימשיך מהמקום שבו הפסיק במבצע "מרכבות גדעון ב'". ייתכן כי כמיליון תושבים ברצועה יקבלו הוראות פינוי. גם בעזה הותקן מיגון שנועד למנוע פגיעה של רחפני סיב אופטי.

ב גזרת יהודה ושומרון הציג כ"ץ תפיסה מבצעית, שלפיה לאחר פיגוע או ניסיון פיגוע משמעותי, צה"ל ישקול כניסה לשכונה בעיר פלסטינית, פינוי תושביה ותחילת פעילות סריקות נרחבת. השר התייחס ל מבצע שביצע צה"ל בחברון לאחר הפיגוע הקשה באוקטובר השנה, מבצע "שאגת יהודה". לדבריו, דוח מודיעין מיוחד של השב"כ הצביע על תוצאות חיוביות בעקבות הפעילות. במהלך המבצע כבש צה"ל שכונה בחברון. עם זאת, ההישגים המבצעיים הוגדרו כ"דלים" , והרמטכ"ל ביקש לסיים את המבצע, אך שר הביטחון סירב. ברקע התעוררו גם קשיים משפטיים סביב פינוי התושבים מהשכונה.

כ"ץ הסביר כי צה"ל חילק את העיר לרבעים, וכי במקרה של פיגועי טרור נוספים ניתן יהיה לפנות אזורים מסוימים ולהפעיל בהם כוחות. לפי השר, מדובר בדוקטרינה שתאומץ על ידי הצבא ותופעל בהתאם לצורך המבצעי. בנוגע לאירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, חזר כ"ץ על עמדתו כי אין להגדירם כטרור. "טרור מופנה כלפי מדינה, וזה לא טרור. אלה אירועי אלימות חמורים מאוד, אנחנו מגנים אותם ויש לפעול נגד הפורעים", אמר. השר גם הבהיר כי אינו חוזר בו מהחלטתו לאסור שימוש בצווי מעצר מנהליים נגד חשודים יהודים. במקביל הציג תוכנית שלפיה הטיפול באירועי הפשיעה הלאומנית יועבר כמעט במלואו לידי המשטרה. "זה הזוי שחיילים במילואים ובסדיר צריכים להתעסק בזה", אמר.

בית שהוצת במסגרת של פשיעה לאומנית ביו"ש ( צילום: REUTERS/Raneen Sawafta )

לפי התוכנית, הסמכות תישאר בידי צה"ל, אך האחריות לביצוע הפעילות תעבור למשטרה. אלא שבמערכת הביטחון יש מי שמצביעים על פער מהותי בתפיסה הזאת. הבעיה המרכזית אינה רק האכיפה לאחר האירועים, אלא היכולת לסכל אותם מראש. האחריות המודיעינית והיכולת לזהות התארגנויות ולמנוע את הפעולות מוטלות בעיקר על השב"כ, ובמערכת נשמעת ביקורת על היקף המודיעין שמספק הארגון בנושא ועל יכולתו למנוע את האירועים.