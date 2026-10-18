לאחר שעורר סערה כשפרסם פסק הלכה שמתיר למעשה ליהודים למסוק זיתים במטעי פלסטינים, המשטרה אספה חומרים וממתינה להחלטת הפרקליטות האם לחקור את הרב דוב ליאור, שנחשב לרבה של עוצמה יהודית, בגין חשד להסתה.
בצה"ל סברו כי יש לבחון את הנושא, והביעו הסתייגות חריפה מפסק ההלכה של הרב שמזוהה עם מפלגת עוצמה יהודית. בהודעת צה"ל מסוף השבוע נכתב כי פסק ההלכה "מעודד עבירות אלימות, גניבות, הסתה וחיכוכים שמלבים עוד יותר את השטח".
בתוך כך, ארגון "קול רבני לזכויות אדם", שמאגד 170 רבנים ורבות, הגיש תלונה במשטרה נגד הרב דוב ליאור בעקבות פסק ההלכה שפרסם ביום שישי ובו התיר ליהודים למסוק זיתים במטעים של פלסטינים ולהיכנס לאדמותיהם. את התלונה הגיש מנכ"ל הארגון בפועל, אנטון גודמן, על הסתה לגזענות, הסתה לאלימות ושידול לגניבת רכוש.
"צר לי שאני צריך להגיש תלונה במשטרה נגד רב בישראל, אבל המציאות מחייבת אותנו לעמוד לצד התורה", אמר. "להיכנס לאדמות של אחרים ולקחת את היבול שלהם בניגוד לחוק, זה לא מה שאלוהים רוצה מאיתנו בארץ הזאת".
פסק ההלכה של ליאור, מבכירי הציונות הדתית הנחשב לאיש הזרם החרד"לי, עורר כאמור סערה, ונמסר ממש במקביל להמשך העימותים בעונת המסיק הנפיצה, שבהם הותקפו בשני אירועים שונים צלמת "וושינגטון פוסט" ומשלחת של דיפלומטים מאירופה - אירועים שעוררו ביקורת בינלאומית חריפה וגינויים נגד ישראל.
פסק ההלכה פורסם בעקבות חוות דעת של רבני המועצה הדתית גוש עציון שקבעה כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם. כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.
הרב ליאור, מנגד, קבע כי מסיק זיתים במטעי הפלסטינים מותר לחלוטין ואף יש בו "מעלה יתרה", משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.
"עם ישראל מעולם לא התייאש מארץ ישראל, כפי שאנו מבטאים בתפילותינו מדי יום ביומו. הערבים מעולם לא קנו את הקרקע מעם ישראל או מיהודי פרטי ולכן היא גזולה בידם, וכידוע עפ"י ההלכה קרקע אינה נגזלת (ב"ק קיז ע"ב). נמצא שהם לא קנו אותה בשום דרך והיא נשארה בבעלות עם ישראל", כתב הרב. "אם הם נטעו עצים ויש בהם פירות, כגון זיתים, מועיל בהם ייאוש, ולכן אם אין להם אפשרות למסוק מסיבה ביטחונית, מסתמא התייאשו מהם, ק"ו שהם התייאשו מזיתים שכבר נמסקו. גם אם נאמר שמגיעה להם תמורה מסוימת עבור נטיעת העצים, הם כבר קיבלו אותה די והותר בפירות שאכלו כל השנים עד עכשיו, ומכאן ואילך 'הדרא ארעא והדרי פירי'".
בסיום המכתב הוסיף: "לכן, מסיק זיתים בארץ הקודש מותר לחלוטין, ואף יש בו מעלה יתרה בהתחשב בסכנות הביטחוניות של התקרבות הערבים ליישובים היהודיים ולנקודות ההתיישבות. זאת ועוד, מותר ליהודים למסוק את הזיתים אף בשטחים הרחוקים מהיישובים היהודיים, כדי לגלות ברבים את בעלותנו על הארץ ומקיימים בזה את מצוות כיבוש הארץ".