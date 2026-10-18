"צר לי שאני צריך להגיש תלונה במשטרה נגד רב בישראל, אבל המציאות מחייבת אותנו לעמוד לצד התורה", אמר. "להיכנס לאדמות של אחרים ולקחת את היבול שלהם בניגוד לחוק, זה לא מה שאלוהים רוצה מאיתנו בארץ הזאת".

"צר לי שאני צריך להגיש תלונה במשטרה נגד רב בישראל, אבל המציאות מחייבת אותנו לעמוד לצד התורה", אמר. "להיכנס לאדמות של אחרים ולקחת את היבול שלהם בניגוד לחוק, זה לא מה שאלוהים רוצה מאיתנו בארץ הזאת".

"צר לי שאני צריך להגיש תלונה במשטרה נגד רב בישראל, אבל המציאות מחייבת אותנו לעמוד לצד התורה", אמר. "להיכנס לאדמות של אחרים ולקחת את היבול שלהם בניגוד לחוק, זה לא מה שאלוהים רוצה מאיתנו בארץ הזאת".

פסק ההלכה פורסם בעקבות חוות דעת של רבני המועצה הדתית גוש עציון שקבעה כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם. כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.

פסק ההלכה פורסם בעקבות חוות דעת של רבני המועצה הדתית גוש עציון שקבעה כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם. כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.

פסק ההלכה פורסם בעקבות חוות דעת של רבני המועצה הדתית גוש עציון שקבעה כי חל איסור מוחלט על יהודים לקטוף זיתים ממטעים של ערבים הסמוכים לגדרות היישובים, שכן בעלי המטעים לא "התייאשו" מרכושם, ולכן לקיחת הפירות מהווה איסור גזל חמור וגורמת לחילול השם. כפתרון הרבנים מציעים לבצע את המסיק באופן מאובטח באמצעות פועלים או מתנדבים יהודים ולהעביר את היבול לבעליו תמורת כיסוי ההוצאות. בין הרבנים החתומים על המכתב נמנים רבני היישובים אלעזר, כפר עציון, אלון שבות ועוד.

הרב ליאור, מנגד, קבע כי מסיק זיתים במטעי הפלסטינים מותר לחלוטין ואף יש בו "מעלה יתרה", משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.

הרב ליאור, מנגד, קבע כי מסיק זיתים במטעי הפלסטינים מותר לחלוטין ואף יש בו "מעלה יתרה", משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.

הרב ליאור, מנגד, קבע כי מסיק זיתים במטעי הפלסטינים מותר לחלוטין ואף יש בו "מעלה יתרה", משום שהארץ נותרה בבעלות עם ישראל שלא התייאש ממנה. לטענתו, הבעלים הערבים נחשבים כמי שהתייאשו מהפירות כאשר אינם יכולים למסוק מסיבה ביטחונית, וכבר קיבלו תמורה מספקת בשנים שבהן אכלו מפירותיה. לכן לדבריו מותר ליהודים למסוק זיתים אלו גם בשטחים מרוחקים, כדי לגלות את הבעלות על הארץ ולקיים מצוות כיבוש הארץ.