בצל הסערה סביב התנהלות המשטרה ביום הבחירות ומעצר פעילי רע"מ, מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, פנה היום (רביעי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות הדלפת מסמך מתיקו האישי של דובר המשטרה, ניצב-משנה אריה דורון, לאחד מערוצי התקשורת. במכתבו ציין לוי כי בין הגורמים שנחשפו למסמך היו גם אנשי המשרד לביטחון לאומי, בראשות השר איתמר בן גביר, במסגרת הליך קידומו של דורון.
הפנייה נמסרה בשעה שדורון עצמו נמצא במוקד הביקורת על הודעת המשטרה בדבר מעצרם של פעילי רע"מ ביום הבחירות. עם זאת, הדרישה לחקירה נוגעת להדלפת מסמך אישי בעניינו, ולא לפרשת הבחירות.
במרכז הפרשה עומד מסמך מיולי 2023, שבו הסביר דורון, אז בדרגת סגן-ניצב, מדוע לא השלים את לימודיו לתואר ראשון. לדבריו, הוא התגייס למשטרה לבקשת פיקוד הארגון, כדי לסייע בשיקום האמון בין המשטרה לקהילת יוצאי אתיופיה בעקבות מותו של סלומון טקה. דורון הסביר כי העומס בתפקידו לא אפשר לו להשלים את לימודיו.
"השקעתי את כל זמני לפעול למען הצלחת המשימה שלשמה נדרשתי, ולצערי בשל העומס הרב שהיה על כתפיי במשימות אותן תיארתי לא התאפשר לי להשלים את לימודי התואר", כתב דורון. הוא הוסיף: "כעת הובהרה לי חשיבות השלמת התואר ואני אפעל בהקדם לסיום התהליך".
המסמך נשמר בתיקו האישי של דורון, אך הגיע לידי ערוץ התקשורת, שפרסם כתבה על לימודיו האקדמיים ועל קידומו במשטרה. במכתבו טען המפכ"ל כי המסמך הודלף כדי לפגוע בדורון ובקידומו. "אופן השימוש במסמך שהגיע 'בחטא', כדי לנגח את הקצין ולפגוע בקידומו, מלמד כי פנייתה נעשתה בשירותם ובשליחותם של אותם בעלי אינטרס", כתב לוי.
אלא שהחלק המשמעותי במכתב נוגע לזהות הגורמים שהייתה להם גישה למסמך. לדברי המפכ"ל, בדיקת המשטרה העלתה כי מלבד מספר מצומצם של גורמי אגף משאבי אנוש במשטרה, גם גורמים במשרד לביטחון לאומי נחשפו אליו במסגרת בחינת קידומו של דורון לתפקיד קצין בכיר.
"מבדיקתנו עולה כי המסמך המדובר מצוי בתיקו האישי של הקצין, שאליו חשופים גורמי אמ"ש משטרה מצומצמים ביותר, וכן גורמי המשרד לבל"מ אשר נחשפו למסמך במסגרת הליך קידומו של הקצין, כחלק מבחינת מינויו כקצין בכיר על ידי השר לביטחון לאומי", כתב.
המפכ"ל הזהיר כי הדלפת מסמכים אישיים של שוטרים וקצינים עלולה לחשוף אותם ללחצים פסולים. "לא ייתכן כי בארגון ביטחוני יודלפו חומרים פרטיים על קצינים ושוטרים באופן שעלול להעמידם בפני לחצים פסולים וניסיונות סחיטה", כתב.
בסיום מכתבו דרש לוי מהיועמ"שית להורות על פתיחת חקירה פלילית שתבחן את כלל הגורמים שהייתה להם גישה למסמך, ובהם גם אנשי המשרד לביטחון לאומי. "נוכח האמור, אני דורש כי תנחי על פתיחה בחקירה פלילית בגין הדלפת המסמך, אשר תכלול את כלל בעלי הגישה והעניין", כתב.
אתמול נחשף ב-ynet כי שעות לפני ביצוע מעצרם של פעילי רע"מ בחשד לשוחד בחירות, התקיימה במשטרה הערכת מצב לילית שבמסגרתה נבחנה מהימנותו של המקור המודיעיני, עובד משרד רה"מ לשעבר דניאל גרינברג, מניעיו האפשריים וההצדקה לנקיטת פעולה על בסיס המידע שמסר.
בתחילת השבוע נחשף כי מ"מ ראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן הפנה את המשטרה ל"מקור המודיעני", שבהמשך זוהה כגרינברג, שהעביר את ה"מידע המפליל" על הפעילים. המשטרה ביצעה את מעצרי הפעילים בלילה שלפני הבחירות ללא צו. בעקבות החשיפות המפכ"ל לוי הודיע כי יערוךבדיקה פנימית להתנהלות המשטרה, אך היועמ"שית בלמה זאת "עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".