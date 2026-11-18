במרכז הפרשה עומד מסמך מיולי 2023, שבו הסביר דורון, אז בדרגת סגן-ניצב, מדוע לא השלים את לימודיו לתואר ראשון. לדבריו, הוא התגייס למשטרה לבקשת פיקוד הארגון, כדי לסייע בשיקום האמון בין המשטרה לקהילת יוצאי אתיופיה בעקבות מותו של

סלומון טקה