שעליה הורה היום (שני) המפכ"ל דני לוי בפרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה. בהודעה מטעם משרד המשפטים נמסר כי היועמ"שית, בתיאום עם פרקליט המדינה עמית איסמן, פנתה למפכ"ל "על מנת שהמשטרה לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".

שעליה הורה היום (שני) המפכ"ל דני לוי בפרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה. בהודעה מטעם משרד המשפטים נמסר כי היועמ"שית, בתיאום עם פרקליט המדינה עמית איסמן, פנתה למפכ"ל "על מנת שהמשטרה לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".

הבוקר נחשף כי דניאל (דני) גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, הוא "המקור המודיעיני" שחיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות - במה שהוביל ל

הבוקר נחשף כי דניאל (דני) גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, הוא "המקור המודיעיני" שחיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות - במה שהוביל ל

המפכ"ל הורה לבדוק את התנהלות המשטרה בנושא - אף שחלק מרכזי בטענות נוגע למשטרה עצמה. "יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", מסרה המשטרה בהודעתה הבוקר.

המפכ"ל הורה לבדוק את התנהלות המשטרה בנושא - אף שחלק מרכזי בטענות נוגע למשטרה עצמה. "יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", מסרה המשטרה בהודעתה הבוקר.

המפכ"ל הורה לבדוק את התנהלות המשטרה בנושא - אף שחלק מרכזי בטענות נוגע למשטרה עצמה. "יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", מסרה המשטרה בהודעתה הבוקר.