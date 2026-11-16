היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה עוצרת את הבדיקה הפנימית שעליה הורה היום (שני) המפכ"ל דני לוי בפרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה. בהודעה מטעם משרד המשפטים נמסר כי היועמ"שית, בתיאום עם פרקליט המדינה עמית איסמן, פנתה למפכ"ל "על מנת שהמשטרה לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".
במקביל, הודיעה בהרב-מיארה כי היא ופרקליט המדינה איסמן יקיימו דיון בעניין העברת המידע מלשכת ראש הממשלה למשטרה סמוך ליום הבחירות. "במסגרת הדיון יבחנו מכלול ההיבטים הנוגעים לעניין", נמסר.
הבוקר נחשף כי דניאל (דני) גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, הוא "המקור המודיעיני" שחיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות - במה שהוביל למעצר פעילי רע"מ ב-27 באוקטובר בחשד לשוחד בחירות.
המפכ"ל הורה לבדוק את התנהלות המשטרה בנושא - אף שחלק מרכזי בטענות נוגע למשטרה עצמה. "יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", מסרה המשטרה בהודעתה הבוקר.
"בהתאם לעקרונות אלה, הנחה המפכ"ל את הסמפכ"ל, ניצב יאיר חצרוני, לבדוק את כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי המשטרה", הוסיפו. "הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה. הסמפכ"ל יביא את מסקנותיו בפני המפכ"ל תוך שבוע". בדיקה זו, כאמור, תיעצר כעת - בעקבות החלטת היועמ"שית.
מוקדם יותר נחשף ב-ynet כי קצין מודיעין במשטרה במחוז דרום סירב להוציא לפועל את המעצרים של פעילי רע"מ ביום הבחירות, ודרש לפגוש את המקור שעל בסיס המידע שמסר התבקשה הפעולה המשטרתית. לדברי גורמים המעורים בחקירה, בשעות שקדמו למעצרים העבירו באגף החקירות והמודיעין במטה הארצי פרפרזה מודיעינית למחוז דרום, וביקשו לבצע את המעצרים.
אלא שקצין המודיעין במחוז ביקש לבחון בעצמו את המידע ולעמוד על מהימנות המקור. חרף התנגדותו התקבלה הנחיה להתקדם עם המידע ולבצע את המעצרים. עוד נודע ל-ynet כי המקור המודיעיני שוחח גם עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט.
אמש דווח ב"עובדה" כי עובד משרד ראש הממשלה לשעבר - שהיום כאמור התברר כי מדובר בגרינברג - הוא שהעביר את "המידע המפליל" נגד פעילי רע"מ. עד אז היה ידוע כי ראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על פעילי רע"מ בדרום - אלא שאתמוול התברר כי בלשכת רה"מ לא הסתפקו בכך, וגם הפנו את קציני המשטרה ל"מקור מודיעיני" לכאורה שימסור להם מידע נוסף. המידע הוזן למערכות המודיעין המשטרתי, ובעקבותיו יצא לדרך המבצע ברהט.