טייס המשנה דקר אותו, אבל הוא לא הרים ידיים - וביחד עם הנוסעים הישראלים שפרצו את תא הטייס הצליח למנוע פיגוע התרסקות:

אחד מגיבורי היום הוא הטייס ההודי סמית מאצ'צאר, טייס מטוס פליי דובאי שאותו ניסה לרסק טייס המשנה מעומאן. הוא נפצע מהדקירות ובמאבק מול הטייס המחבל.