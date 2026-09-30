טייס המשנה דקר אותו, אבל הוא לא הרים ידיים - וביחד עם הנוסעים הישראלים שפרצו את תא הטייס הצליח למנוע פיגוע התרסקות: אחד מגיבורי היום הוא הטייס ההודי סמית מאצ'צאר, טייס מטוס פליי דובאי שאותו ניסה לרסק טייס המשנה מעומאן. הוא נפצע מהדקירות ובמאבק מול הטייס המחבל.
בהודו ובישראל זיהו את מאצ'צ'אר כטייס המטוס שהוסט לנחיתה בטאבוק שבסעודיה, וציינו כי לפי עמוד הלינקדאין שלו הוא טייס עם 15 שנות ותק בחברות תעופה מסחריות. הוא הצטרף לחברת התעופה האמירתית ביוני 2022, לאחר 11 שנה בחברת הלואו-קוסט ההודית SpiceJet.
לפי הפרופיל שלו ברשת החברתית, למאצ'צאר יותר מ-9,750 שעות טיסה בבואינג 737, כולל בגרסאות 737-800 וב-737 מקס 8 ו-9 - אבל ייתכן שמאז מספר שעות הטיסה שצבר גדל בהרבה.
בתקופתו ב-SpiceJet הוא רשם יותר מ-9,500 שעות טיסה, מתוכם יותר מ-6,400 כ"טייס בפיקוד". הוא ציין כי תפקד כ"קברניט-מדריך" - עסק בהדרכות, חניכה ובדיקת טייסים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרתו היום כי "במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים, הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".
שני הטייסים הנוספים נכנסו אז לתא הטייס, והשתלטו על המטוס - שזנבו נפגע במהלך הצלילה המהירה. אחד ממנטרלי הטייס הדוקר סיפר כי הנוסעים הצליחו לנטרל אותו באמצעות אוזניות. "נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו. זה היה מטורף", סיפר. הערב, לאחר שעות של אימה, נחתו הישראלים בנתב"ג - בטיסה אחרת של פליי דובאי, שהמריאה מטאבוק.