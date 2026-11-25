"נפל היום המשפט", אמר נתניהו בפתח הצהרתו. "כבר לפני 10 שנים אמרתי כי לא יהיה כלום כי לא היה כלום. ידעתי שהאמת תחשף לעיני כל. אבל זה לקח 10 שנים של סבל, לי ולמשפחתי. נעשה עוול נורא. חקירות הזויות של רצח אופי, של הסתה קשה שפצעה את הנפש. מי יחזיר את השנים הללו? מי יחזיר לנו את העשור שיכלנו להיות חופשיים?", אמר, למרות שהמשפט טרם הסתיים.