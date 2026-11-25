לראשונה מאז הדרמה הבוקר (רביעי) במשפטו בתיקי האלפים, וברקע ההתקדמות במגעים להרכבת ממשלה בין גוש איזנקוט לחרדים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר הצהרה לתקשורת. זאת, במקביל ללחציו לתקוף באיראן לצד ארצות הברית, ואחרי שהליכוד הגיש ערעור רשמי על תוצאות הבחירות ב-120 קלפיות. ynet מעביר את ההצהרה בשידור ישיר.
"נפל היום המשפט", אמר נתניהו בפתח הצהרתו. "כבר לפני 10 שנים אמרתי כי לא יהיה כלום כי לא היה כלום. ידעתי שהאמת תחשף לעיני כל. אבל זה לקח 10 שנים של סבל, לי ולמשפחתי. נעשה עוול נורא. חקירות הזויות של רצח אופי, של הסתה קשה שפצעה את הנפש. מי יחזיר את השנים הללו? מי יחזיר לנו את העשור שיכלנו להיות חופשיים?", אמר, למרות שהמשפט טרם הסתיים.
נתניהו דיבר על "10 שנים של אינספור כתבות מפוצצות ומגמתיות", כלשונו. "ומעל הכול, 10 שנים של פילוג ושיסוי שקרע את העם לגזרים, על התיקים התפורים והזויים הללו. עשו דמוניזציה למחצית העם, לי ולמשפחתי, כדי לקבע את תודעה".
נתניהו מתח ביקורת על "חוק הנאשם" שעבר היום בקריאה טרומית: "הקדשתי את חיי ושירותי הצבאי כדי להגן על העם כראש ממשלת ישראל, והפכתי לנאשם מספר 1. דווקא ביום הזה ראינו סוף-סוף את האמת והצדק. דווקא ביום הזה שיריביי הפוליטים רצים בבהלה להעביר את הצעת החוק שלמעשה יפסול מועמד לראשות הממשלה, שהציבור בחר בו במשך 10 שנים. באיראן עושים את זה. זה דבר כל-כך הזוי".
מוקדם יותר כאמור, במסגרת המשפט, השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 4000 (פרשת וואלה - בזק) ו-2000 (פרשת נתניהו - מוזס). הדברים נאמרו בפניה של היועצת המשפטת לממשלה גלי בהרב מיארה שהתייצבה לדיון לבקשת השופטים - כשהדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כ-10 דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".
היועמ"שית הגיבה מצידה לדברי השופטת: "יש שתי דרכים לסיום התיק - או הכרעת דין או הסדר שנותן ביטוי לאופי המעשים והעבירות. נקיים בחינה לגבי הדברים שאמרו כבודכם. אנחנו נכונים לכל אחת משתי הדרכים האלה לסיום התיק".