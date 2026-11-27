נשיא ארה"ב

דונלד טראמפ

אישר הבוקר (שישי) בפני כתבים כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר שאם תהיה תקיפה באיראן היא תקרה ב

הר המכוש