נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הבוקר (שישי) בפני כתבים כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר שאם תהיה תקיפה באיראן היא תקרה בהר המכוש. אולם, טראמפ הסתייג מתקיפה אפשרית וחזר על המסר: "רציתי לתת להם (לאיראן) צ'אנס להיות חכמים, אין להם צבא, חילות הים והאוויר שלהם נמחקו, אנחנו עוקבים אחריהם מקרוב. הם לא הצליחו לעשות כלום עם הכורים הגרעיניים שלהם שמחקנו".
טראמפ ממשיך לפזר הצהרות בנוגע לאיראן, לעתים קרובות הצהרות סותרות. בתחילת ספטמבר, לפני כמעט שלושה חודשים, אמר כי "ייתכן שנתקוף בהר המכוש בקרוב מאוד", אולם מאז תקיפה כזו לא בוצעה. הנשיא האמריקני גם טען בשבועות האחרונים בכמה בהזדמנויות כי ארה"ב נמצאת לקראת הגעה להסכמות עם איראן, אולם גם הסכם כזה טרם נחתם. לעיתם היה נראה כי טראמפ שינה את דעתו בתוך יממה בלבד. ב-CNN דווח לפני כחודשיים וחצי כי איראן האיצה ב-2026 את הבנייה בהר המכוש, שנחשב לכזה שעשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות הבונקרים החזקות ביותר.
הבוקר חשף פרשננו יוסי יהושוע כי ראש המוסד רומן גופמן משמיע לאחרונה עמדה ניצית יותר מבעבר, ותומך בתקיפה ישראלית-עצמאית באיראן - גם על רקע חשש שטהרן ממשיכה לפתח בחשאי נשק כימי. מנגד, הרמטכ"ל אייל זמיר מעדיף שיתוף פעולה עם ארה"ב, שיגדיל את הסיכוי לתוצאה אסטרטגית שתישמר לאורך זמן. גורם ביטחוני הדגיש שאם יהיה איום קיומי מיידי נתקוף גם לבד, "אבל זה לא המצב", הבהיר.
בתוך כך, אוסטרליה הטילה סנקציות למניעת מימון טרור על שני בני אדם, בטענה כי הובילו מתקפות הצתה אנטישמיות בסידני ובמלבורן מטעם איראן. לפי הודעת שרת החוץ האוסטרלית פני וונג, זוהיר חסיב וקאזם חמד השתמשו ב"שרשרת מורכבת של שלוחים" כדי לפגוע במסעדה כשרה בסידני ובבית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן בשנת 2024.
וונג אמרה כי הסנקציות יגבילו את גישתם של השניים לכספים וישבשו את יכולתם לגייס, לתכנן ולבצע מתקפות. "הסנקציות האלה הן צעד חשוב בשיבוש היכולת של משמרות המהפכה לבצע מתקפות נגד אוסטרלים ואינטרסים אוסטרליים", אמרה.
סוכנות הביון של המדינה, ארגון הביון והביטחון האוסטרלי (ASIO), מסרה בהערכת האיומים השנתית שלה ביוני כי היא חוקרת סוכנים לכאורה, תוך שהיא משתפת פרטים על פעילותם אך נמנעת מפרסום שמותיהם. יו"ר הסוכנות מייק ברג'ס אמר בנאום שנשא באותה עת כי האיש שהוביל את השלכת בקבוק התבערה בסידני היה אזרח אוסטרלי ששוהה באיראן וסוכן בכיר של כוח קודס האיראני.
עוד אמר ברג'ס כי מי שהכווין את המתקפה במלבורן היה תושב אוסטרליה לשעבר שמתגורר בעיראק. לדבריו, איראן גייסה אותו באמצעות המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק. "בידיעה מלאה שהם מונחים על ידי המשטר האיראני, הם תזמרו שתי מתקפות על מבנים המזוהים עם יהודים אוסטרלים", אמר אז ברג'ס.
היחסים בין אוסטרליה לאיראן נמצאים במתיחות כבר תקופה ארוכה: באוגוסט 2025 האשימה אוסטרליה את איראן בהצתות והורתה לשגרירה לעזוב את המדינה, גירוש ראשון מסוגו מאז מלחמת העולם השנייה. היא גם השעתה את הפעילות בשגרירות בטהרן והגדירה את משמרות המהפכה כארגון טרור.
"איראן חיה על זמן כלכלי שאול"
בעוד שטרם ברור אם המתיחות בין ארצות הברית וישראל לאיראן תבשיל לכדי חידוש המלחמה בעוצמה מלאה, ברפובליקה האיסלאמית המצב הכלכלי מוסיף להיות קשה - וזאת על רקע המצור האמריקני במצר הורמוז.
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", האינפלציה בשוק המזון באיראן חצתה את ה-110%, הריאל האיראני צונח לשפל חסר תקדים, והמשטר מקצצת בסובסידיות. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שתועד עובד בלשכתו בחושך כדי לחסוך בחשמל, אמר בשבוע שעבר בשידור בטלוויזיה הממלכתית האיראנית: "אין לנו כסף. אנחנו מצויים במלחמה שקטה, קשה הרבה יותר ממלחמה שבה משוגרים טילים. זו מלחמה כלכלית, וזה מאבק לא פשוט".
לפי הדיווח, הידוק המצור הימי האמריקני התרחב גם לטיסות ולסחר היבשתי, נוסף על חסימת ייצוא הנפט האיראני, שמיועד ברובו לסין. לפי נתוני הממשלה האיראנית, האינפלציה במחירי המזון והמשקאות חצתה את רף ה-110% בשנה. שער הריאל צנח ל-2.9 מיליון ריאל לדולר אמריקני אחד, לעומת 32 אלף בעת החתימה על הסכם הגרעין ב-2015. הרשויות קיצצו בינתיים בסובסידיות לדלק ולקמח, וחברת החשמל הממשלתית החלה בהפסקות חשמל יזומות של עד שעתיים ביום.
כבר כעת, לפי הדיווח, תחנות כוח באזור טהרן שורפות מזוט - דלק מזהם ובאיכות נמוכה, הנפוץ במדינות הגוש הסובייטי לשעבר - כדי לייצר חשמל. הרשויות השתמשו גם במתנול כדי להאריך את מלאי הבנזין.
לפי הדיווח, עובדים באיראן מוחים על משכורות שלא שולמו להם עקב המצב הכלכלי הקשה. כמו כן, הקיצוץ במכסות הקמח המסובסד והלחם בשבעה מתוך 31 המחוזות של איראן, והמחסור בקמח בעקבות הקיצוצים, הובילו למחאות של אופים במחוז זנג'אן שבמערב המדינה ובאזורים נוספים
תושב טהרן סיפר כי שילם על לחם פי שבעה ממחירו המסובסד. "זו הפעם הראשונה בחיי ששילמתי כל כך הרבה על כיכר לחם", אמר. "איראן חיה כבר חודשים על זמן כלכלי שאול", אמר עלי ואאז, מומחה ב"קבוצת המשבר הבינלאומית", מכון מחקר שבסיסו בבריסל. "מה שמדהים הוא כמה זמן הצליחה טהרן לדחות את רגע ההכרעה".
במקביל לכך, המתיחות בין המחנה המתון במשטר האייתוללות לאנשי הקו הנוקשה החריפה והפכה לגלויה. אנשי הקו הנוקשה מותחים ביקורת על קיצוץ הסובסידיות וקוראים לשקול השגת נשק גרעיני או החרפת המלחמה עם ארצות הברית. בהפגנות ליליות שהחלו באיראן מאז המלחמה נשמעות קריאות נגד פזשכיאן, שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, שתמכו במשא ומתן עם האמריקנים. מוקדם יותר החודש גם הפגינו נשים בתכריכים לבנים מול מטה משמרות המהפכה, והאשימו אותו שאינו עושה די כדי להגיב לארה"ב.