סנצ'ס התגאה במהלך הקמפיין בהישגים הכלכליים של ממשלתו, ובפרט בנתוני הצמיחה המרשימים ביחס למדינות אחרות באירופה. יריביו מהימין טענו מנגד כי ספרדים רבים אינם נהנים מפירות הצמיחה, וסובלים מהעלייה ביוקר המחיה ובמחירי הדיור. ראש הממשלה נאלץ להתמודד גם עם שורה של פרשות שחיתות שבהן הסתבכו אנשים בסביבתו הקרובה,

בהם רעייתו בגוניה גומז