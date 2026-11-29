הקלפיות בספרד נסגרו הערב (ראשון) בתום הבחירות המוקדמות לפרלמנט, ולפי סקר שפרסמה רשת השידור הציבורית הספרדית RTVE, הקרב על השלטון במדינה צמוד מכפי שחזו רבים מהסקרים שפורסמו במהלך הקמפיין. "מפלגת העם" (PP) מהימין-מרכז, בראשות אלברטו נונייס פייחו, צפויה לזכות ב-131 עד 136 מתוך 350 המושבים בבית התחתון של הפרלמנט - לעומת 119 עד 124 מושבים של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית (PSOE), בראשות ראש הממשלה פדרו סנצ'ס, שנחשב לאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל במערב.
מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" (VOX), בראשות סנטיאגו אבסקל, צפויה לפי הסקר לזכות ב-44 עד 48 מושבים - לעומת 33 שבהם זכתה בבחירות הקודמות ב-2023. שתי מפלגות הימין צפויות לגרוף יחד בין 175 ל-184 מושבים, כשהרוב המוחלט בפרלמנט עומד על 176. ברית מפלגות השמאל הרדיקלי "החזית הרחבה", בראשות ראש העיר ברצלונה לשעבר אדה קולאו, צפויה לפי הסקר לזכות ב-10 עד 11 מושבים בפרלמנט. מפלגת השמאל הרדיקלי "פודמוס", שבעבר הייתה שותפה בממשלתו של סנצ'ס, לא צפויה לפי הסקר לזכות אפילו במושב אחד בפרלמנט. המפלגה, שהתמודדה בנפרד מ"החזית הרחבה", זוכה בסקר ל-0.7% בלבד מקולות הבוחרים.
בספרד לא נערכו מדגמי קלפיות, והסקר שפורסם הערב מבוסס על 19,500 ראיונות שערך מכון המחקר Sigma Dos בין 13 ל-28 בנובמבר. החוק בספרד אוסר על פרסום סקרים בחמשת הימים שלפני הבחירות. תוצאות האמת הראשונות צפויות להתפרסם בשעה 22:00 (שעון ישראל), עם סגירת הקלפיות באיים הקנריים, ותמונה ברורה יותר של תוצאות הבחירות צפויה להתקבל בסביבות השעה 23:30.
סקר נוסף שפורסם הערב, שערך מכון SW Demoscopia עבור ערוץ הטלוויזיה La Séptima, הציג תמונה שונה למדי: לפי הסקר, דווקא המפלגה הסוציאליסטית של סנצ'ס צפויה להיות הגדולה ביותר בפרלמנט, עם 130 עד 140 מושבים, לעומת 118 עד 130 למפלגת העם. לפי התחזית המרכזית של הסקר, גוש הימין יזכה ב-173 מושבים - שלושה פחות מהרוב המוחלט בפרלמנט.
הבחירות בספרד התאפיינו בשיעור הצבעה גבוה במיוחד. לפי נתוני משרד הפנים הספרדי, כשעתיים לפני סגירת הקלפיות כבר הצביעו 68.1% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 53.1% בשעה המקבילה בבחירות הקודמות. סנצ'ס, שניסה במהלך הקמפיין לגייס כמה שיותר ממצביעי השמאל, טען כי שיעור הצבעה סופי של 75% ומעלה יסייע למחנהו להשיג רוב בפרלמנט. כ-38.6 מיליון אזרחים ספרדים היו בעלי זכות הצבעה בבחירות היום, בהם יותר מ-1.6 מיליון צעירים שקיבלו את זכות ההצבעה מאז הבחירות הכלליות הקודמות. כבר בשעה 14:00 בצהריים נרשם שיא היסטורי של שיעור ההצבעה בבחירות כלליות בספרד לשעה זו - 45.7%. עלייה חדה במיוחד בשיעור ההצבעה נרשמה במובלעות הספרדיות סאוטה ומלייה שבצפון אפריקה.
אם פייחו יקים ממשלה בשיתוף ווקס, תהיה זו הפעם הראשונה שבה מפלגת ימין קיצוני משתלבת בממשלה הלאומית בספרד מאז תום שלטונו של הדיקטטור פרנסיסקו פרנקו ב-1975 וחזרת המדינה לדמוקרטיה. שתי המפלגות כבר שיתפו פעולה בשנים האחרונות בממשלות אזוריות, אך עד כה לא ברמה הלאומית.
בספרד, בדומה לישראל, מנהיג המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט אינו בהכרח זה שירכיב את הממשלה. בבחירות הקודמות זכתה מפלגתו של פייחו ב-137 מושבים והייתה לגדולה ביותר בפרלמנט, אך הוא לא הצליח לגייס את התמיכה הדרושה כדי להתמנות לראש הממשלה. סנצ'ס, שמפלגתו זכתה אז ב-121 מושבים, הצליח להקים ממשלת מיעוט בסיוע מפלגות קטנות, ובהן מפלגות בדלניות מקטלוניה.
גם אם שתי מפלגות הימין לא ישיגו רוב מוחלט, אין פירוש הדבר בהכרח שפייחו לא יוכל להקים ממשלה. בהצבעת האמון הראשונה בפרלמנט נדרשת תמיכתם של לפחות 176 מחוקקים, אך אם המועמד נכשל בהצבעה הזו - בהצבעה השנייה די בכך שמספר התומכים בו יהיה גדול ממספר המתנגדים. סנצ'ס, שנחשב לפוליטיקאי מנוסה שכבר הצליח בעבר להפתיע את הסוקרים, הביע לאורך הקמפיין ביטחון ביכולתו להישאר בשלטון. בעצרת סיום הקמפיין שערך במדריד אמר לתומכיו כי הוא אינו רואה את מפלגתו מפסידה בבחירות.
אם אף אחד מהגושים לא ישיג רוב מוחלט, עשויות המפלגות האזוריות למלא שוב תפקיד מכריע בהרכבת הממשלה. לפי הסקר של רשת השידור הציבורית, מפלגת השמאל הבדלנית הקטלונית ERC צפויה לזכות בתשעה עד עשרה מושבים, ומפלגת הבדלנים הקטלונים "ז'ונטס" בארבעה עד חמישה. מפלגת השמאל הלאומנית הבאסקית EH Bildu צפויה לזכות בשבעה עד שמונה מושבים.
משבר הדיור, ההגירה ופרשות השחיתות
זוהי הפעם השישית בתוך 11 שנים שבה אזרחי ספרד נקראים להצביע בבחירות כלליות - ביטוי לחוסר היציבות הפוליטית במדינה מאז התערערה הדומיננטיות של שתי המפלגות הגדולות, מפלגת העם השמרנית והמפלגה הסוציאליסטית, בעקבות עלייתן של מפלגות חדשות מימין ומשמאל. הבחירות הנוכחיות היו אמורות להיערך במקור רק בשנה הבאה, אך סנצ'ס הכריז בחודש שעבר על הקדמתן לאחר שהפרלמנט דחה צעדים שקידמה ממשלתו בניסיון להקל את מצוקת הדיור במדינה. הזינוק במחירי הדירות והשכירות הפך לאחת הסוגיות המרכזיות במערכת הבחירות, ועורר בשנים האחרונות מחאות נרחבות ברחבי ספרד.
סנצ'ס התגאה במהלך הקמפיין בהישגים הכלכליים של ממשלתו, ובפרט בנתוני הצמיחה המרשימים ביחס למדינות אחרות באירופה. יריביו מהימין טענו מנגד כי ספרדים רבים אינם נהנים מפירות הצמיחה, וסובלים מהעלייה ביוקר המחיה ובמחירי הדיור. ראש הממשלה נאלץ להתמודד גם עם שורה של פרשות שחיתות שבהן הסתבכו אנשים בסביבתו הקרובה, בהם רעייתו בגוניה גומז, וכן עם ביקורת על תפקוד ממשלתו בעקבות שני אסונות הרכבת הקשים שפקדו את המדינה השנה.
סוגיה מרכזית נוספת בבחירות הייתה מדיניות ההגירה של סנצ'ס. ממשלתו קידמה השנה תוכנית נרחבת להסדרת מעמדם של כ-1.2 מיליון מהגרים ששהו במדינה ללא היתר, בטענה כי הם חיוניים לכלכלה הספרדית. מפלגות הימין האשימו אותו בעידוד ההגירה הבלתי-חוקית ובהחרפת מצוקת הדיור, בין היתר בעקבות משבר ההגירה במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה.
פייחו, שכיהן במשך 13 שנים כראש הממשל האזורי בגליסיה שבצפון-מערב ספרד, הבטיח במהלך הקמפיין לשים קץ לשחיתות ולהשיב את היציבות למדינה. בווקס הציגו מדיניות נוקשה בהרבה בכל הנוגע להגירה, וקראו לגירוש מהגרים ולמתן עדיפות לאזרחי ספרד בקבלת שירותים ציבוריים.
גם מנהיג הימין האשים את ישראל ב"טבח בעזה"
מערכת הבחירות בספרד זוכה לתשומת לב מיוחדת בישראל, בעקבות המדיניות החריפה שהוביל סנצ'ס נגד ירושלים מאז פרוץ המלחמה בעקבות טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה הספרדי האשים שוב ושוב את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה, וממשלתו הכירה במדינה פלסטינית במאי 2024 וקידמה שורה של צעדים נגד ישראל.
עם זאת, חילופי שלטון במדריד לא בהכרח יביאו לשינוי מוחלט ביחסה של ספרד לישראל. גם פייחו מתח ביקורת חריפה על התנהלותה במלחמה ברצועת עזה, ובעימות הבחירות האחרון בינו לבין סנצ'ס ביום חמישי התווכחו השניים על הגדרת פעולותיה של ישראל: מנהיג הימין השתמש במונח "טבח", ואילו ראש הממשלה התעקש כי מדובר ב"רצח עם".
לבחירות בספרד עשויות להיות השלכות גם על המפה הפוליטית באירופה. סנצ'ס, אחד ממנהיגי השמאל הבולטים שנותרו בשלטון ביבשת, זכה בשנים האחרונות לאהדה בקרב חוגי השמאל בעולם גם בזכות התנגדותו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשנה הבאה צפויות להיערך בחירות גם בצרפת ובאיטליה, שבהן למפלגות הימין הלאומני תפקיד מרכזי בזירה הפוליטית.