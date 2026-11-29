בספרד החלה הבוקר (יום ראשון) ההצבעה בבחירות הפרלמנטריות, בחירות שנתפסות כמשאל עם על גורלו של ראש הממשלה האנטי-ישראלי פדרו סנצ'ס – ממנהיגי השמאל האחרונים שעוד נותרו באירופה. סנצ'ס, ששולט בספרד כבר שמונה שנים, הפך לכוכב השמאל העולמי בשל מתקפותיו התכופות על ישראל, אותה הוא מאשים ב"רצח עם" בעזה, וכן בשל התנגדותו הנחרצת לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומדיניותו המקילה מאוד ביחס למהגרים – אך בארצו שלו מעורר תסכול רב בשל מה שנתפס בעיני מבקריו כניהול כושל שהתבטא בין היתר בשני אסונות הרכבת הקשים שפקדו אותה השנה, במשבר הדיור שמהווה סוגיה מרכזית מאוד בקמפיין, ובעקבות פרשיות שחיתות שבהן הסתבכו מקורביו ומשבר ההגירה שהגיע לשיאו בהסתערות ההמונית על מובלעת סאוטה שבצפון אפריקה.
בספרד, שאוכלוסייתה מונה 50 מיליון איש, ל-39 מיליון יש זכות בחירה וההערכה היא ששיעור ההצבעה יהיה גבוה. הקלפיות ברחבי המדינה נפתחו בשעה 10:00 לפי שעון ישראל, וייסגרו ב-21:00. התוצאות צפויות לזרום במהירות. על פי חוק לא התפרסמו בספרד סקרים בשבוע האחרון של הקמפיין, אבל רוב הסקרים עד אז חזו שמנהיג "מפלגת העם" (PP) מהימין-מרכז אלברטו נונייס פייחו יצליח לסלק את סנצ'ס מהשלטון – אך כדי להקים קואליציה הוא יצטרך לשתף פעולה עם מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" (VOX), שחרתה על דגלה את המאבק בהגירה.
אם יעשה זאת, זו תהיה הפעם הראשונה מאז מותו של הדיקטטור פרנקו ב-1975 והחזרת הדמוקרטיה לספרד שבה הימין הקיצוני משתלב בממשלה הלאומית במדריד. עם זאת, הסקרים חוזים קרב צמוד יחסית ופרשנים רבים קוראים להתייחס אליהם בחשדנות: סנצ'ס ומפלגת הפועלים הסוציאליסטים (PSOE) שלו כבר הפתיעו בעבר עם תמיכה גדולה יותר מאלו שחזו להם הסקרים, ובכל מקרה הוא ידוע כשועל קרבות פוליטי שכל שלוש הממשלות שהקים מאז 2018 היו ממשלות מיעוט, בלי רוב מוחלט בפרלמנט.
הסקרים האחרונים גם העידו על מגמת התחזקות מסוימת של הסוציאליסטים, אם כי על חשבון השמאל הקיצוני דווקא. כך או כך, סנצ'ס מבטיח שגם כעת הוא יצליח להפתיע את הסוקרים ולהקים ממשלת שמאל נוספת. "אני לא מדמיין אותנו מפסידים", הוא אמר שלשום בעצרת סיום הקמפיין שערך במדריד מול תומכיו שלבשו כמוהו חולצות אדומות. לפי ממוצע הסקרים של אתר "פוליטיקו", שכאמור לא משקפים את השינויים שעשויים היו לקרות בשבוע האחרון, מפלגת PP ניצבת ראשונה עם 31% תמיכה, PSOE של סנצ'ס צמודה אליה יחסית עם 29%, ומפלגת הימין הקיצוני ווקס שלישית עם 18% – זינוק משמעותי עבורה ביחס לבחירות הקודמות ב-2023, אז גרפה 12%. השמאל הקיצוני מגיע לבחירות הנוכחיות מפוצל, באופן שעשוי לפגוע בסיכוייו של סנצ'ס לשמור על כיסאו, ומפלגת "החזית הרחבה" (FA) מגיעה בממוצע הסקרים למקום הרביעי עם 6%.
בספרד, כמו בישראל, מנהיג המפלגה הגדולה ביותר אינו בהכרח מי שמרכיב את הממשלה: מנהיג הימין פייחו כבר הביא את מפלגת PP ל"ניצחון" מהבחינה הזו בבחירות הקודמות לפני שלוש שנים, אבל היו חסרים לו ארבעה קולות כדי להשיג רוב בבית התחתון של הפרלמנט, המונה 350 מושבים, ובסופו של דבר הצליח סנצ'ס להקים ממשלת מיעוט שנשענה על תמיכה מחוץ לקואליציה של מפלגות קטנות, כשבין היתר העניק חנינה למנהיגים בדלנים מקטלוניה כדי לזכות בתמיכת נציגיהם. על פי החוק בספרד, המועמד שמקבל מהמלך את המנדט להרכבת הממשלה נדרש להשיג בהצבעת האמון הראשונה רוב מוחלט של 176 קולות, אבל אם הוא מפסיד בה נערכת הצבעה נוספת שבה מועמד יכול להקים ממשלה עם רוב פשוט (יותר תומכים ממתנגדים). בתרחיש של פער צמוד בין גושי השמאל והימין, ייתכן שלמפלגות קטנות המייצגות אזורים כמו קטלוניה, חבל הבסקים והאיים הקנריים יהיה תפקיד חשוב ביכולת להקים ממשלה.
סנצ'ס הצמיח את הכלכלה עם המהגרים: "אנחנו שמאלנים, זו לא קללה"
הבחירות היום, נזכיר, היו אמורות להיערך במקור רק באמצע השנה הבאה, אבל סנצ'ס הכריז בחודש שעבר על בחירות בזק בצל מחאה ענקית נגד משבר הדיור, מחאה שפרצה בעקבות גירוש חסר רחמים של קשישה מדירתה השכורה בספרד. סנצ'ס פירק את ממשלת המיעוט אחרי שמפלגת הבדלנים הקטלונים, שעל קולותיה היא הסתמכה, צידדה עם האופוזיציה וסייעה לבטל צווים שפרסם במטרה להגן על שוכרי דירות. הקדמת הבחירות נתפסה לפיכך כניסיון מצד סנצ'ס למנף את המחאה הציבורית ולמקד את הבחירות בסוגיית הדיור כדי להשיג ניצחון, תוך הסטת תשומת לב ממשבר ההגירה בסאוטה, שאליה פרצו בקיץ עשרות אלפי מהגרים ממרוקו.
אבל משבר ההגירה ממשיך להטריד המוני ספרדים, ורגע לפני הבחירות דווח על זינוק דרמטי במספר המהגרים המגיעים בנתיב ימי מסוכן מאפריקה לאיים הקנריים – כשרק בסוף השבוע האחרון דווח על 14 מהם שטבעו למוות בדרך לאיים הספרדיים, השוכנים באוקיינוס האטלנטי. במקביל גם אירעה בסוף החודש שעבר התנגשות רכבות מהירות באזור טולדו, שבה נספו 69 בני אדם, והיא הסיטה מחדש את סדר היום הציבורי לטענות על התנהלות רשלנית של ממשלת סנצ'ס. האסון הגיע אחרי ש-46 בני אדם נהרגו בינואר בהתנגשות רכבות מהירות באותו קו בדיוק, בענף שעד כה ספרד ראתה בו גאווה לאומית.
סנצ'ס בן ה-54, שתומכיו מכנים "פדרו אל גואפו" ("פדרו החתיך"), הזהיר בקמפיין שניצחון של הימין יביא ל"נסיגה" של ספרד ומרבה להתגאות בנתוני צמיחה כלכלית טובים מאוד ביחס לשאר אירופה – נתונים שנובעים בין היתר מההגירה ההמונית למדינה, שבשנים האחרונות קלטה מיליוני מהגרים, בעיקר מאמריקה הלטינית אך גם מאפריקה ומאזורים אחרים באירופה, וכיום אחד מכל חמישה תושבים בה נולד מחוץ לספרד. סנצ'ס גם הוביל השנה תוכנית חסרת תקדים שהסדירה את מעמדם של 1.2 מיליון מהגרים בלתי-חוקיים, בטענה שהם קריטיים לכלכלה. "מכנים אותנו 'שמאלנים' ככינוי גנאי. אבל העלבונות שלהם הם אותות הכבוד שלנו. כי בזכות השמאל השגנו את כל ההתקדמות החברתית בתחום הזכויות והחירויות. כן, אנחנו שמאלנים, גברים ונשים. אנחנו אדומים, גברים ונשים. ואנחנו הולכים להצביע בבחירות הקרובות כדי לעצור את הנסיגה מההתקדמות שהושגה", אמר סנצ'ס לתומכיו בעצרת שלשום במדריד.
הטכנוקרט מהימין: "נשים סוף לשחיתות"
יריביו מהימין מאשימים מנגד שהצמיחה הכלכלית שהשיג לא מורגשת בקרב הספרדים מהשורה, בעקבות הזינוק ביוקר המחיה ובפרט בענף הדיור – כשמחירי השכירות למשל כמעט הוכפלו בעשור האחרון. הם מותחים עליו ביקורת חריפה גם בעקבות מדיניות ההגירה שלו, וטוענים שהיא מעודדת מהגרים להסתנן לספרד, באופן שפוגע במרקם החברתי והתרבותי שלה, מחמיר את מצוקת הדיור ופוגע בתחושת הביטחון של האזרחים. פייחו בן ה-65, שהיה פקיד ציבורי במשך שנים ובין היתר ניהל את שירות הדואר לפני שהפך לפוליטיקאי ועמד במשך 13 שנה בהנהגת הממשל המקומי של גליסיה, מתאר עצמו כמעין "טכנוקרט" המנוסה בניהול, ומבטיח בין היתר לבנות מיליון בתים חדשים בתוך ארבע שנים, כדי לפתור את מצוקת הדיור. הוא מבטיח גם לשים סוף ל"שנים של שחיתות" בתקופת סנצ'ס, שמקורביו כאמור הסתבכו בכמה פרשיות פליליות וגם אשתו בגוניה גומז עומדת בימים אלו לדין בטענה שמעלה בכספי ציבור וניצלה את מעמדה להשגת טובות אישיות.
"שלטון זה לעסוק בניהול, ואני הקדשתי את כל חיי בשביל הרגע הזה", אמר פייחו לתומכיו בעצרת סיום הקמפיין שלו שלשום בסביליה. "הפעם, אנחנו הולכים לעשות את זה", הוא הוסיף – בהתייחסות מרומזת לכישלונו אחרי הבחירות ב-2023 להרכיב ממשלה, אף שגם אז גרפה מפלגתו את מספר המושבים הגדול ביותר בפרלמנט. בתאגיד השידור הספרדי RTVE שוחחו באותה עצרת עם תומכת בשם איזבל, שאמרה שבעבר הצביעה לסוציאליסטים אך הפעם החליטה להעניק את קולה לימין, מפני שחשה "מאוכזבת" מסנצ'ס. תומך אחר בעצרת אמר שספרד צריכה "מנהל טוב".
אתמול, רגע לפני הבחירות, הגיע פייחו לביקור במובלעת סאוטה – מהלך שמעיד על הדגש שהוא שם לאורך הקמפיין סביב סוגיית ההגירה. מדיניותו של סנצ'ס מנוגדת לזו של רוב מדינות אירופה, הפועלות להיאבק בהגירה הלא-חוקית ליבשת, ובאחד מעימותי הבחירות האשים אותו פייחו, תוך שהוא רומז לנתיב הקטלני מאפריקה לאיים הקנריים: "כשמדובר בהגירה, אתה מהווה בעיה עבור אירופה. האם אתה מבין שאלפים על גבי אלפים של בני אדם מתו בגלל חוסר האחריות שלך?".
קריאות "ויוה פרנקו!" בעצרת הימין הקיצוני
מנהיג מפלגת ווקס מהימין הקיצוני, סנטיאגו אבסקל, השמיע אמירות חריפות הרבה יותר לאורך הקמפיין, ואחרי ההסתערות ההמונית על סאוטה הוא אף האשים שסנצ'ס הוא "בוגד" המשרת את האינטרסים של מרוקו, שרבים בספרד חושדים שאפשרה את פריצת המהגרים למובלעת (שבה היא רואה שטח כבוש) – בעוד סנצ'ס נמנע מהאשמה שכזו ושיבח את שיתוף הפעולה עמה. אבסקל קורא ל"הגירה מחדש" של מהגרים שלא תורמים לכלכלה, כלומר לגרשם, ולהעניק עדיפות לאזרחי ספרד בקבלת שירותי רווחה.
את עצרת הסיום של ווקס ערכה שלשום המפלגה בזירת מלחמות שוורים בוולנסיה, ובתיעודים משם נראו המונים מנופפים בדגלי הלאום ומגיבים בתשואות כאשר מזכ"ל המפלגה איגנסיו גאריגה אמר שספרד צריכה "פחות בורקות ופחות חלאל". לפי BBC, חלק קטן מהקהל נשמע קורא במהלך העצרת "ויוה פרנקו" – בהתייחסות לדיקטטור ששלט בספרד עד מותו ב-1975. כמה צעירים שיצביעו היום בפעם הראשונה אמרו באותה עצרת כי סוגיית ההגירה היא מה שגרמה להם לתמוך בימין הקיצוני. ליידו בת ה-18 אמרה לרשת הבריטית כי ההסתערות על סאוטה הוכיחה שסנצ'ס לא מסוגל לשלוט בגבולות. היא הגיעה לעצרת עם אמה ודודתה, קרלי צ'ילט, שטענה כי ווקס היא "המפלגה הטובה ביותר למען זכויות נשים".
גם ישראל בקמפיין
גם סוגיית היחס לישראל הייתה נוכחת בקמפיין. סנצ'ס ידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, ומאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר ויציאתה של ישראל למלחמה בעזה, בלבנון ובאיראן הוא אחד ממבקריה החריפים ביותר. הוא מרבה להאשים אותה ברצח עם, משבח ניתוק קשרים איתה גם בזירות התרבותית והספורטיבית, ורותם את ממשלתו לצעדים משפטיים ומסחריים נגדה. במהלך הבחירות הוא ושותפיו מהשמאל הרדיקלי ניסו לאתגר את פייחו סביב הסוגיה הזו. פייחו נחשב באופן כללי למועמד נוח הרבה יותר לישראל, אך גם הוא מתח ביקורת על ממשלת נתניהו, ובעימות האחרון בין המועמדים ביום חמישי אמר במהלך ויכוח על ההגדרה לפעולות ישראל בעזה: "זה טבח. אני משתמש בהגדרה של ראש המדינה (המלך פליפה השישי – ynet) ושל האיחוד האירופי". סנצ'ס חלק עליו: "זה רצח עם, אדון פייחו. תשתמש במונח ג'נוסייד".
סנצ'ס, הידוע גם כמתנגד בולט של טראמפ והתעמת עמו לא אחת סביב המלחמה באיראן ודרישת הנשיא האמריקני שכחברה בנאט"ו ספרד תגדיל את תקציב הביטחון שלה, הפך בעקבות מדיניותו לכוכב השמאל העולמי – והבחירות בספרד מעוררות תשומת לב גדולה בעולם גם סביב השאלה לאן מועדות פניה של אירופה. בשנה הבאה ייערכו בחירות גם במדינות מרכזיות כמו צרפת, איטליה, יוון ופולין. בצרפת חוזים הסקרים ניצחון למנהיגת הימין העמוק מרין לה פן – כך שבתוך כחצי שנה בלבד עשויות שתיים מהכלכלות הגדולות באירופה לעבור תפנית דרמטית ימינה.
סנצ'ס מקווה כאמור להפתיע, ושואב עידוד מניצחונות השמאל האחרונים בבחירות האמצע בארה"ב ובבחירות לנשיאות ברזיל – אבל אם יפסיד, באירופה כמעט שלא ייוותרו ממשלות שמאל, מלבד בדנמרק (שראש ממשלתה דווקא מקשיחה כעת את מדיניות ההגירה שלה), בליטא ובמלטה. כך או כך, בכל הנוגע לישראל – לא ברור עדיין מה תהיה המדיניות של ממשלה בהובלת איש הימין פייחו, שנחשב כאמור לידידותי הרבה יותר כלפיה, אבל מתח גם הוא ביקורת קשה על פעולותיה בעזה, ויש פרשנים הסבורים שייצמד לקו הביקורתי של האיחוד האירופי.