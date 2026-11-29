בספרד, שאוכלוסייתה מונה 50 מיליון איש, ל-39 מיליון יש זכות בחירה וההערכה היא ששיעור ההצבעה יהיה גבוה. הקלפיות ברחבי המדינה נפתחו בשעה 10:00 לפי שעון ישראל, וייסגרו ב-21:00. התוצאות צפויות לזרום במהירות. על פי חוק לא התפרסמו בספרד סקרים בשבוע האחרון של הקמפיין, אבל

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