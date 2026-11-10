שניים מהלוחמים שהזכיר טראמפ מוכרים גם בזכות התבטאויותיהם על ישראל. מחאצ'ב, אלוף UFC מדגסטן שברוסיה, הביע תמיכה פומבית בפלסטינים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובתום ניצחון בקרב באבו דאבי הכריז: "פלסטין, אנחנו עומדים לצדכם". נורמגומדוב, מהלוחמים המפורסמים בתולדות הארגון, פנה לטראמפ במהלך אירוע UFC בניו ג'רזי ביוני 2024 וביקש ממנו לפעול להפסקת המלחמה בעזה. "אני יודע שתעצור את המלחמה בפלסטין",אמר, וטראמפ השיב: "אני אעצור את המלחמה".

שניים מהלוחמים שהזכיר טראמפ מוכרים גם בזכות התבטאויותיהם על ישראל. מחאצ'ב, אלוף UFC מדגסטן שברוסיה, הביע תמיכה פומבית בפלסטינים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובתום ניצחון בקרב באבו דאבי הכריז: "פלסטין, אנחנו עומדים לצדכם". נורמגומדוב, מהלוחמים המפורסמים בתולדות הארגון, פנה לטראמפ במהלך אירוע UFC בניו ג'רזי ביוני 2024 וביקש ממנו לפעול להפסקת המלחמה בעזה. "אני יודע שתעצור את המלחמה בפלסטין",אמר, וטראמפ השיב: "אני אעצור את המלחמה".

שניים מהלוחמים שהזכיר טראמפ מוכרים גם בזכות התבטאויותיהם על ישראל. מחאצ'ב, אלוף UFC מדגסטן שברוסיה, הביע תמיכה פומבית בפלסטינים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובתום ניצחון בקרב באבו דאבי הכריז: "פלסטין, אנחנו עומדים לצדכם". נורמגומדוב, מהלוחמים המפורסמים בתולדות הארגון, פנה לטראמפ במהלך אירוע UFC בניו ג'רזי ביוני 2024 וביקש ממנו לפעול להפסקת המלחמה בעזה. "אני יודע שתעצור את המלחמה בפלסטין",אמר, וטראמפ השיב: "אני אעצור את המלחמה".

ווייט מצידו שיתף תמונה שלו מאחורי הדוכן בבית הלבן וכתב: "לפרק הבא". למחרת פרסם טראמפ סרטון אנימציה שנוצר בבינה מלאכותית, ובו ווייט מופיע כדובר הנשיא לצד לוחמים שמסתערים על עיתונאים המעזים לשאול שאלות. הכתבים בורחים, חדר התדרוכים הופך לזירת קרב, ובסיום טראמפ שואל איך עבר התדרוך - כשהוא לוגם פחית קוקה קולה. אלא שבאותו יום כבר הסביר הנשיא לכתבים בפלורידה כי לא התכוון ברצינות להצעה: "רק התלוצצתי". מבחינתו, העובדה שרשם שמות של לוחמים כעוזרי הדובר הייתה אמורה להסגיר את הבדיחה.

ווייט מצידו שיתף תמונה שלו מאחורי הדוכן בבית הלבן וכתב: "לפרק הבא". למחרת פרסם טראמפ סרטון אנימציה שנוצר בבינה מלאכותית, ובו ווייט מופיע כדובר הנשיא לצד לוחמים שמסתערים על עיתונאים המעזים לשאול שאלות. הכתבים בורחים, חדר התדרוכים הופך לזירת קרב, ובסיום טראמפ שואל איך עבר התדרוך - כשהוא לוגם פחית קוקה קולה. אלא שבאותו יום כבר הסביר הנשיא לכתבים בפלורידה כי לא התכוון ברצינות להצעה: "רק התלוצצתי". מבחינתו, העובדה שרשם שמות של לוחמים כעוזרי הדובר הייתה אמורה להסגיר את הבדיחה.

ווייט מצידו שיתף תמונה שלו מאחורי הדוכן בבית הלבן וכתב: "לפרק הבא". למחרת פרסם טראמפ סרטון אנימציה שנוצר בבינה מלאכותית, ובו ווייט מופיע כדובר הנשיא לצד לוחמים שמסתערים על עיתונאים המעזים לשאול שאלות. הכתבים בורחים, חדר התדרוכים הופך לזירת קרב, ובסיום טראמפ שואל איך עבר התדרוך - כשהוא לוגם פחית קוקה קולה. אלא שבאותו יום כבר הסביר הנשיא לכתבים בפלורידה כי לא התכוון ברצינות להצעה: "רק התלוצצתי". מבחינתו, העובדה שרשם שמות של לוחמים כעוזרי הדובר הייתה אמורה להסגיר את הבדיחה.

אף שהציגה את עצמה בעבר כעורכת דין מורשית בארה"ב, היא לא עברה את מבחני ההסמכה האמריקנים לעריכת דין

אף שהציגה את עצמה בעבר כעורכת דין מורשית בארה"ב, היא לא עברה את מבחני ההסמכה האמריקנים לעריכת דין

אתמול החליט טראמפ לקחת את הבדיחה צעד נוסף. הוא פתח את התדרוך בשאלות מדיניות, בהן המלחמה באיראן ובאוקראינה, ובהמשך הציג את ידידו הוותיק כאדם שבנה אימפריית ספורט והפך את UFC למותג עולמי. "היה לנו יום גרוע מאוד מבחינה תקשורתית", הודה טראמפ כשנשאל כיצד נולד הרעיון. לדבריו, השם של ווייט פשוט עלה בראשו, הוא זרק את ההצעה לעיתונאים, ופתאום כולם התייחסו אליה ברצינות. "חשבנו שנעשה קצת כיף", אמר.

אתמול החליט טראמפ לקחת את הבדיחה צעד נוסף. הוא פתח את התדרוך בשאלות מדיניות, בהן המלחמה באיראן ובאוקראינה, ובהמשך הציג את ידידו הוותיק כאדם שבנה אימפריית ספורט והפך את UFC למותג עולמי. "היה לנו יום גרוע מאוד מבחינה תקשורתית", הודה טראמפ כשנשאל כיצד נולד הרעיון. לדבריו, השם של ווייט פשוט עלה בראשו, הוא זרק את ההצעה לעיתונאים, ופתאום כולם התייחסו אליה ברצינות. "חשבנו שנעשה קצת כיף", אמר.

אתמול החליט טראמפ לקחת את הבדיחה צעד נוסף. הוא פתח את התדרוך בשאלות מדיניות, בהן המלחמה באיראן ובאוקראינה, ובהמשך הציג את ידידו הוותיק כאדם שבנה אימפריית ספורט והפך את UFC למותג עולמי. "היה לנו יום גרוע מאוד מבחינה תקשורתית", הודה טראמפ כשנשאל כיצד נולד הרעיון. לדבריו, השם של ווייט פשוט עלה בראשו, הוא זרק את ההצעה לעיתונאים, ופתאום כולם התייחסו אליה ברצינות. "חשבנו שנעשה קצת כיף", אמר.