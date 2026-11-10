לעיתונאים בבית הלבן ניתנו אמש (שני) שתי דקות בלבד להתייצב לתדרוך פתאומי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מי שציפה לעוד מסיבת עיתונאים על המלחמה באיראן קיבל גם אורח לא שגרתי: דיינה ווייט, האיש שעומד בראש ארגון אומנויות הלחימה המשולבות UFC, נכנס לחדר התדרוכים, התייצב מאחורי הדוכן המפורסם והחל לענות לשאלות כאילו היה דובר הבית הלבן. טראמפ, שעמד לצידו, הזהיר בחיוך את הכתבים: "הבעיה היחידה היא שהוא ידבר קצת, ואז יכסח אתכם במכות".
הסצנה המוזרה הייתה השיא של מתיחה שהחלה בסוף השבוע והצליחה לגרום גם לעיתונאים ותיקים בוושינגטון לגרד את הראש. בשבת הודיע טראמפ ברשת Truth Social שבבעלותו כי הציע לווייט לשמש דובר הבית הלבן, ואף הציג רשימה של כוכבי UFC שיצטרפו אליו כעוזרים, בהם חביב נורמגומדוב, איסלאם מחאצ'ב ואמנדה נונס. את ווייט תיאר כ"לוחם אלים" שיידע להגן על הממשל מפני "השמאל המטורלל".
שניים מהלוחמים שהזכיר טראמפ מוכרים גם בזכות התבטאויותיהם על ישראל. מחאצ'ב, אלוף UFC מדגסטן שברוסיה, הביע תמיכה פומבית בפלסטינים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובתום ניצחון בקרב באבו דאבי הכריז: "פלסטין, אנחנו עומדים לצדכם". נורמגומדוב, מהלוחמים המפורסמים בתולדות הארגון, פנה לטראמפ במהלך אירוע UFC בניו ג'רזי ביוני 2024 וביקש ממנו לפעול להפסקת המלחמה בעזה. "אני יודע שתעצור את המלחמה בפלסטין",אמר, וטראמפ השיב: "אני אעצור את המלחמה".
ווייט מצידו שיתף תמונה שלו מאחורי הדוכן בבית הלבן וכתב: "לפרק הבא". למחרת פרסם טראמפ סרטון אנימציה שנוצר בבינה מלאכותית, ובו ווייט מופיע כדובר הנשיא לצד לוחמים שמסתערים על עיתונאים המעזים לשאול שאלות. הכתבים בורחים, חדר התדרוכים הופך לזירת קרב, ובסיום טראמפ שואל איך עבר התדרוך - כשהוא לוגם פחית קוקה קולה. אלא שבאותו יום כבר הסביר הנשיא לכתבים בפלורידה כי לא התכוון ברצינות להצעה: "רק התלוצצתי". מבחינתו, העובדה שרשם שמות של לוחמים כעוזרי הדובר הייתה אמורה להסגיר את הבדיחה.
העיסוק בזהות הדובר הבא אינו תלוש מהמציאות. מאז שקרוליין לוויט עזבה את התפקיד באוגוסט, הבית הלבן מתקשה למצוא מחליף קבוע. בחודש שעבר מינה טראמפ את הפרשנית השמרנית קייטי זכריה, אך כהונתה הסתיימה לאחר חמישה ימים בלבד. תדרוך הבכורה שלה ספג ביקורת, ובהמשך התברר כי אף שהציגה את עצמה בעבר כעורכת דין מורשית בארה"ב, היא לא עברה את מבחני ההסמכה האמריקנים לעריכת דין.
אתמול החליט טראמפ לקחת את הבדיחה צעד נוסף. הוא פתח את התדרוך בשאלות מדיניות, בהן המלחמה באיראן ובאוקראינה, ובהמשך הציג את ידידו הוותיק כאדם שבנה אימפריית ספורט והפך את UFC למותג עולמי. "היה לנו יום גרוע מאוד מבחינה תקשורתית", הודה טראמפ כשנשאל כיצד נולד הרעיון. לדבריו, השם של ווייט פשוט עלה בראשו, הוא זרק את ההצעה לעיתונאים, ופתאום כולם התייחסו אליה ברצינות. "חשבנו שנעשה קצת כיף", אמר.
ווייט עלה לדוכן מחויך ושאל מי רוצה לשאול ראשון. "תמיד רציתי לעשות את זה", אמר, ומיד הבהיר: "אין לי שום שאיפות פוליטיות". לדבריו, כשקיבל את הטלפון מטראמפ שהודיע לו על הפרסום, הוא שהה בלונדון באירוע אגרוף. "24 השעות האחרונות בחיים שלי היו מטורפות", סיפר. כשנשאל אז אם אמר לנשיא שהוא מסרב להצעה, השיב: "אני לא אומר לנשיא לא על שום דבר". הוא הסביר שרצה להמתין שטראמפ עצמו יבהיר למה התכוון.
מרגע שהמיקרופון עבר לידיו, התדרוך קיבל אופי של מפגש עם מקדם קרבות. אחד העיתונאים ביקש מווייט להעריך מי היה מנצח בקרב בכלוב בין טראמפ לג'ו ביידן, לו היו שניהם באותו גיל ובאותו משקל. ווייט לא היסס לשבח את חברו: טראמפ, אמר, הוא "האדם הקשוח והעמיד ביותר שפגשתי בחיי". הוא הזכיר את ניסיון ההתנקשות בנשיא ב-2024, ותיאר אותו כאדם יחיד במינו. כשנשאל אם מדובר בניצחון בנוקאאוט, השיב שזה "היה נגמר רע מאוד", והוסיף בתדהמה משועשעת: "אני לא מאמין שבאמת יש לכם שאלות אליי".
הקשר בין טראמפ לווייט נמשך יותר משני עשורים. בתחילת שנות ה-2000 אירח הקזינו של טראמפ באטלנטיק סיטי אירועי UFC, כשענף הלחימה עוד נאבק להשיג לגיטימציה. ווייט התייצב בהמשך לצד טראמפ בכנסים רפובליקניים ובקמפיינים לנשיאות, והנשיא הפך לאורח קבוע בקרבות. ביוני האחרון אף נערך אירוע UFC על מדשאת הבית הלבן במסגרת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארה"ב, ביום הולדתו ה-80 של טראמפ.
בסיום התדרוך החליט טראמפ להעלות שוב את סוגיית המינוי. "דיינה, אתה רוצה להיות דובר הבית הלבן של ארה"ב, או להישאר עם ה-UFC המגוחך הזה?", שאל מול המצלמות. "תודה על ההצעה, אדוני, אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה", השיב ווייט. "אני הרוס לשמוע את זה", אמר טראמפ בחיוך, וסיים את התדרוך.