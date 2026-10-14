מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אף הבהיר כי הממשל מתכוון לפרק את בית הדין "לבנה אחר לבנה", על רקע התנגדותו לסמכותו לשפוט אזרחים ומנהיגים של מדינות שאינן חברות בו. הממשל האמריקני זועם במיוחד על החלטת בית הדין

להוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו