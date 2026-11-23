מאחורי האפשרות לתקיפה ישראלית-אמריקנית נוספת באיראן מתנהל בימים אלה ויכוח משמעותי בצמרת המדינית והביטחונית, שבמרכזו שאלה אחת: האם ישראל חייבת לפעול נגד איראן כבר עכשיו, או שיש לה עוד זמן להיערך למתקפה בתנאים טובים יותר? בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לקדם פעולה צבאית בהקדם, בצה"ל לא מזהים בשלב זה איום מיידי שמחייב תקיפה. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוא מהגורמים המרכזיים שמבקשים לבלום לפי שעה מהלך צבאי חפוז, ואילו ראש המוסד רומן גופמן נוקט גישה תקיפה יותר וסבור כי יש חשיבות לפעולה מוקדמת.
בצל המחלוקת עומדים גם הדיווחים על איום כימי וביולוגי מצד איראן. אלא שלפי ההערכות, לא מדובר בשלב זה באיום ממשי ומיידי שמחייב יציאה למתקפה בטווח הזמן הקרוב. בישראל קיימת הבנה רחבה כי הסיכויים להגיע להסכם עם טהרן הולכים ופוחתים, וכי ייתכן שבסופו של דבר יהיה צורך במהלך צבאי נוסף כדי לפגוע ביכולותיה ובתשתיותיה הצבאיות. ההערכה היא שגם המצור הימי והלחץ הכלכלי הכבד שמפעילה ארה"ב לא יביאו לבדם לקריסת המשטר בטהרן. אלא שהמסקנה הזאת אינה מובילה בהכרח לצורך במתקפה מיידית: לפי הגישה הרווחת בחלקים ממערכת הביטחון, חלון ההזדמנויות לפעולה רחב יותר מכפי שמשתמע מהמסרים שמשמיע נתניהו.
בינתיים, גם בטהרן משמיעים איומים על רקע המצור האמריקני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, אמר אמש כי "האויב מבקש לכפות מצב של לא מלחמה ולא שלום כדי לשחוק אותנו. כדי להתמודד עם זה, עלינו להשיג הרתעה". קאליבאף אף איים בצעדים צבאיים נגד המצור: "קיימות דרכים לשבור את המצור באמצעים צבאיים. נפעל ליישומן בעתיד הקרוב".
המחלוקת באה לידי ביטוי כאמור גם בעמדותיהם של שניים מהאישים המרכזיים במערכת הביטחון. ראש המוסד גופמן נחשב לאחד התומכים הבולטים בגישתו של נתניהו, וסבור שקיים ממד של דחיפות בטיפול באיום האיראני - וכי דחיית הפעולה עלולה להקשות על ישראל וארה"ב להתמודד עם האיום בהמשך. עם זאת, גם בתוך המוסד לא קיימת בהכרח תמימות דעים בנוגע לדחיפות המהלך, ויש בארגון מי שסבורים כי אין הכרח לפעול כבר כעת.
מנגד ניצב הרמטכ"ל זמיר, שמוביל לעת עתה קו זהיר יותר. זמיר אינו שולל תקיפה נוספת באיראן, ואף סבור כי בהיעדר הסכם ייתכן שיהיה צורך בפעולה צבאית. עם זאת, עמדתו היא שהאיום הנוכחי אינו מחייב יציאה למתקפה מיידית. השאלה מבחינת הרמטכ"ל אינה רק אם לתקוף, אלא מתי ובאילו תנאים.
החשד האמריקני: נתניהו מנסה להציל את עצמו פוליטית
לצד חילוקי הדעות במערכת הביטחון הישראלית, נתניהו מתמודד גם עם ספקנות גוברת בוושינגטון. בממשל האמריקני קיימים חששות כי הדחיפות שמציג ראש הממשלה אינה נובעת משיקולים ביטחוניים בלבד, אלא קשורה גם למצוקתו הפוליטית לאחר הבחירות בישראל ולמאמציו להישאר בשלטון. החשש האמריקני הוא שנתניהו מנסה לקדם מתקפה דווקא כעת, בעיצומו של המשבר הפוליטי ובזמן שהמערכת הפוליטית בישראל עוסקת בניסיונות להקים ממשלה חדשה. מבחינת הגורמים שמעלים את החשש, מתקפה באיראן עשויה לשנות את סדר היום הציבורי והפוליטי, ולספק לראש הממשלה נימוק נוסף לצורך בהקמת ממשלת אחדות בראשותו.
הספקנות הזאת ניכרת גם ביחס למידע המודיעיני שהועבר לאמריקנים. בשבוע שעבר נפגש ראש המוסד גופמן עם בכירים בממשל טראמפ, ובהם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, והציג בפניהם מידע על האיומים המתפתחים באיראן. על פי דיווחים בארה"ב, חלק מהבכירים האמריקנים הטילו ספק בטענה שקיים איום כימי דחוף שמחייב פעולה מיידית, ואף תהו אם הצגת המידע נועדה לקדם החלטה על תקיפה.
גם הנשיא דונלד טראמפ מודע לרגישות הפוליטית של המהלך, ונראה כי הוא אינו ממהר לאמץ את לוח הזמנים שמנסה נתניהו לקדם. טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לחידוש המלחמה נגד איראן, ושלשום אמר כי ייתכן שיחליט בנושא רק לאחר תחילת השנה החדשה, כלומר בינואר 2027. האמירה הזאת נתפסת כאיתות משמעותי לירושלים: בעוד נתניהו מבקש להאיץ את המהלך, טראמפ מותיר לעצמו מרחב תמרון ואינו מתחייב לתקיפה בטווח הזמן הקרוב. מבחינת ראש הממשלה, דחייה של כמה שבועות עלולה לסכל את האפשרות לקדם מתקפה בטווח הזמן שהוא מעוניין בו.
עם זאת, אין להסיק מדבריו של הנשיא האמריקני כי אפשרות התקיפה ירדה מהפרק. טראמפ כבר הוכיח בעבר שהוא מסוגל לשנות את עמדותיו בתוך זמן קצר, והאפשרויות הצבאיות נותרות על השולחן. ייתכן גם שנתניהו יחליט בסופו של דבר על פעולה עצמאית, ללא השתתפות אמריקנית.
במקביל, קטאר ממשיכה בניסיונות למנוע הסלמה צבאית נוספת ולהחזיר את וושינגטון וטהרן לשולחן המשא ומתן. ראש ממשלת קטאר ושר החוץ שלה, מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני, אמר אמש לערוץ אל-ערבי הקטארי כי "אנחנו שואפים לכך שהדיפלומטיה תהיה הדרך היחידה לפתרון באזור. אנחנו מקווים שההסלמה באזור תסתיים". בדברים שצוטטו גם באל-ג'זירה הוסיף: "המצב במזרח התיכון לא יכול לשאת הסלמה נוספת בין ארה"ב לאיראן. אנחנו פועלים מול איראן וארה"ב כדי להחיות את תהליך המשא ומתן".
האזהרה החריגה של ליברמן
למשוואה המורכבת הזאת התווסף אתמול גורם נוסף: יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אביגדור ליברמן, שהשמיע אזהרה חריפה במיוחד מפני האפשרות שנתניהו יורה על תקיפה עצמאית באיראן. ל-ynet נודע כי בשיחה סגורה בישיבת סיעתו אמר ליברמן כי הדיווחים על ניסיונותיה של איראן להשיג נשק כימי מתייחסים אמנם לאיום חמור, אך לא כזה שמצדיק פעולה ישראלית מיידית ללא השתתפות ארה"ב. הוא אף הרחיק לכת וטען כי החלטה כזאת, אם תתקבל בקבינט, תהיה מונעת מאינטרסים פוליטיים ואישיים, ולכן יש להתייחס אליה כאל "פקודה בלתי חוקית בעליל".
לדברים האלה יש משקל פוליטי וציבורי מיוחד משום שהם מגיעים מיו"ר ועדת החוץ והביטחון, שנחשף במסגרת תפקידו למידע מודיעיני רגיש ומשתתף בדיונים עם בכירי מערכת הביטחון. ליברמן, שכיהן בעבר כשר הביטחון, אינו מסתפק בהבעת התנגדות למתקפה - אלא מטיל ספק בלגיטימיות של החלטה כזאת אם תתקבל בנסיבות הנוכחיות. עם זאת, הסמכות והחוקיות של החלטה על יציאה למלחמה נבחנות בהתאם להוראות הדין ולנסיבות קבלתה. ובכל זאת, הצהרתו החריגה של ליברמן מציבה בפני נתניהו קושי נוסף: כל ניסיון להורות על תקיפה עצמאית בעת הזאת עלול להיתקל לא רק בהתנגדות מקצועית במערכת הביטחון, אלא גם בטענות פומביות כי ההחלטה נובעת משיקולים פוליטיים.
האזהרה הזאת מצטרפת לעמדתו של יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, שאמר אתמול כי אינו מזהה איום ישיר ומיידי מצד איראן שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה חדשה. איזנקוט הדגיש כי האיום המרכזי נותר מלאי האורניום המועשר של איראן שכולל כ-440 קילוגרמים שטרם הושמדו או הוצאו משטחה.
נתניהו, מצדו, דחה את הטענות שמדובר באיום שאפשר להמתין עם הטיפול בו: בישיבת סיעת הליכוד הוא הזהיר מהאיומים הביטחוניים החמורים שניצבים בפני ישראל, וטען כי מי שממעיט בחומרתם עושה זאת ממניעים פוליטיים. במקביל, הוא שב וקרא להקמת ממשלת אחדות רחבה שתוכל להתמודד עם האתגרים הביטחוניים.
פורסם לראשונה: 23:22, 23.11.26