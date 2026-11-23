גם הנשיא דונלד טראמפ מודע לרגישות הפוליטית של המהלך, ונראה כי הוא אינו ממהר לאמץ את לוח הזמנים שמנסה נתניהו לקדם. טראמפ טרם קיבל החלטה בנוגע לחידוש המלחמה נגד איראן, ו

שלשום אמר כי ייתכן שיחליט בנושא רק לאחר תחילת השנה החדשה