אתמול פרסמה בריטניה כי בנוסף לסנקציות הכלכליות על מדינת ישראל, היא מטילה סנקציות אישיות על חמישה אזרחי מדינת ישראל . אחד השמות שהוטלו עליו סנקציות הוא אליאב ליבי - אב שכול שפועל להקמת חוות ונקודות התיישבות חדשות ביהודה ושומרון.

גלריה אליאב ליבי ( צילום: נתנאל בוקאיה פורום הביתה )

על פי הודעת שר החוץ הבריטי, קיימות עילות סבירות לחשוד כי ליבי מעורב ואחראי, כהגדרתו, בסיוע, הסתה או מתן תמיכה לפעילות המהווה פגיעה חמורה בזכותם של בני אדם - שלא להיות נתונים ליחס או לעונש אכזרי, בלתי אנושי או משפיל. באופן ספציפי, ליבי היה מעורב באיומים ובביצוע מעשי תוקפנות ואלימות נגד פלסטינים.

ליבי גדל בשילה בצל חתימת הסכמי אוסלו. לדבריו, הוא ראה איך הדברים שהזהיר וקרא נגדם התממשו מול עיניו: "חברים בנוער וחניך שלי בתנועה נהרגו. לאחר מכן, בפינוי גוש קטיף, הזהרנו ואמרנו שלא ייצא טוב מזה - והגיע אלינו 7 באוקטובר הנורא מכל", אמר ל-ynet.

לדבריו, אחר כך החליט שצריך לפעול ולהקים נקודות התיישבות בשטחים פתוחים ברחבי יהודה ושומרון, כדי לייצר רצף התיישבותי. "במהלך השנים הקמנו כמה נקודות, ביניהן 'מלאכי השלום', 'חוות הרשש' ו'מצפה מיכל', כדי לייצר רצף מיישובי גב ההר עד לבקעת הירדן. בשנה האחרונה הנקודות האלה הופכות ליישובים מוסדרים".

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מעבר להתיישבות, ייסד ליבי ארגון שנקרא "איגוד החוות" - הפועל להסדרת והקמת חוות ברחבי יהודה ושומרון, בתיאום מלא עם המדינה והצבא. בשנה האחרונה ליבי הקים גם את פורום "הביתה", הקורא להקמת נקודות וחוות בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון בשטחי A ו-B, ובכך למעשה לבטל במידה מסוימת את הסכמי אוסלו.

"השטח הפתוח ביהודה ושומרון גדול פי 6 מרצועת עזה, ושולט מבחינה טופוגרפית על ערי המרכז", הסביר. "המאבק שלנו הוא רק על השטח הפתוח, אנחנו לא מתכוונים לגרש או להבריח פלסטינים. אלא רק להתיישב בשטחים הפתוחים בשביל לייצר למדינת ישראל מעטפת ביטחונית". כיום החוות שקיימות בשטחי C מחזיקות כמיליון ומאה אלף דונם, אל מול 200 אלף דונם של יישובים.

ליבי איבד את בנו דוד, באירוע בצפון רצועת עזה במאי 2025, כאשר מטען חבלה הופעל על הכלי עליו עבד . דוד שלא הצליח להתגייס לצבא בשל פרופיל נמוך, החליט להצטרף למאמץ הלחימה בהריסת תשתיות טרור. "דוד גדל לתוך העשייה של הקמות חוות ונקודות ברחבי יהודה ושומרון וחי חיים של שליחות", אמר ליבי ל-ynet. "גם כשהוא נפל לאחר שלא הצליח להתגייס, הוא החליט לעזור במאמץ הלחימה".

דוד ליבי ז"ל

בהתחלה דוד שימש כמחליף למפעילים בסופי שבוע ואפילו עבד בסמוך לאביו. ואז ביקש לקבל באגר משלו, כדי שיוכל לעבוד בקביעות - חודש לאחר מכן הוא נהרג. "זכיתי להילחם איתו כף לכף בבאגרים והיינו ביחד, עד שהוא ביקש שאקנה לו באגר, וחודש אחרי הוא עלה על מטען", המשיך. "דוד נהרג כשליח ולוחם של עם ישראל שביצע משימות שהצבא נתן לו".

בכל הנוגע לסנקציות שהוטלו עליו, אמר ליבי שהן לא מפחידות או מרתיעות אותו. "גם ממשל ביידן נתן לנו סנקציות וזה לא מרתיע אותנו, אנחנו צריכים לשנות את המציאות בה הרשות הפלסטינית מתאמנת ויש לה כמות נשקים שחורגת בהרבה ממה שסוכם באוסלו.