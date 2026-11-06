האם ארצות הברית מתכוננת לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן ולחידוש הלחימה לאחר בחירות האמצע, בעת שהמגעים מול טהרן נמשכים? תמונת התנועות הצבאיות האמריקניות באזור בימים האחרונים מצביעה על המשך תגבור כוחות - אבל לא בהכרח על החלטה קרובה לצאת למערכה. בתוך כך, דיווחים מצביעים על אפשרות של פריצת דרך בשיחות - ועל משא ומתן מחודש בין איראן לרוסיה לרכישת מערכות הגנה אווירית מתקדמות. זו מפת פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון:

בינתיים, ב"בלומברג" דווח כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות לפריצת דרך אפשרית בניסיונות להביא לסיום המלחמה. לפי דיפלומט הבקיא בפרטי השיחות, טהרן מגלה נכונות לדון בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין שלה, אשר עד כה לא הייתה מוכנה לדון בהן.

המפלה בבחירות האמצע, והאצבע המאשימה

לדברי אותו דיפלומט, איראן בוחנת הצעות הנוגעות לפעילות הגרעינית שלה, שהוצגו בפניה על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת הראשית בשיחות. כל ויתור בנושא זה עשוי להוביל להתקדמות משמעותית במשא ומתן, שנמצא בקיפאון מאז קריסת מזכר ההבנות שהושג בחודש יוני.

גורם איראני אמר לערוץ אל-ערביה הסעודי כי "טהרן ממתינה לצעדים מעשיים מצד וושינגטון לבניית אמון. אנחנו פתוחים למשא ומתן שיבטיח את השגת דרישותינו הלגיטימיות. אנחנו לא חוששים מאיומים, אבל אנחנו מחויבים ליציבות האזור". בערוץ אל-חדת' הסעודי הוסיפו כי האיראנים "מתייחסים בחיוב להצעה האחרונה שהציגו המתווכים. לא הוטלו על יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף מגבלות כלשהן בנוגע לניהול המשא ומתן".

פגישת פוטין ורזאי, אתמול





גלריה S-400. האיראנים שוב מבקשים את מערכת ההגנה האווירית ( צילום: AFP / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY )

ב"טלגרף" דווח כי איראן ורוסיה מנהלות מגעים לאספקת מערכות ההגנה האווירית המתקדמות S-400, שאותן ביקשה במשך שנים. אתמול נפגש נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עם ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי, ולפי בכיר איראני, טהרן "אופטימית" שפוטין יספק סוף-סוף את אותה מערכת.

לפי הדיווח, רזאי נשלח לקרמלין על ידי מוג'תבא חמינאי, כשהוא נושא עמו מכתב אישי, והדרישה המרכזית במכתב הייתה אספקת מערכת הנשק. המשא ומתן על העסקה סותר את טענותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיהן רוסיה אינה מסייעת לאיראן "כלל".

ארצות הברית וישראל השמידו במערכות האחרונות נגד איראן את מערכות ההגנה האווירית המרכזיות שלה. מוסקבה הציעה במשך שנים למכור את ה-S-400 לאיראן, אבל נמנעה עד כה מאספקתן בפועל, בין היתר מחשש לפגיעה ביחסיה עם ישראל ועם מדינות האזור.

נושאת המטוסים רוזוולט. תגיע בעוד כשבוע לאזור ( צילום: Kyung-Seok/Pool Photo via AP )

על פי ניתוח מידע של המכון לביטחון לאומי INSS והחוקר סטפן כהן, במוקד נמצאת נושאת המטוסים האמריקנית USS Theodore Roosevelt, המלווה בשתי משחתות, שנמצאת כעת בביקור נמל בסינגפור וצפויה להיכנס לתחום האחריות של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) בסביבות אמצע נובמבר. הגעתה לאזור של נושאת המטוסים עשויה להרחיב את האפשרויות המבצעיות העומדות לרשות הפיקוד האמריקני במקרה של הסלמה, אם כי ייתכן שהיא תחליף את אחת מנושאות המטוסים שבאזור.

במקביל, נמשכת הרכבת האווירית האמריקנית לישראל ולמדינות המפרץ. לפי הנתונים שנאספו, כ-16 טיסות של מטוסי תובלה מדגם C-17 יצאו מבסיס "פורט בליס" שבארה"ב לעבר בסיס עובדה בישראל. ההערכה היא כי המטוסים מובילים ציוד שכולל בין היתר רכיבים למערכות פטריוט ואמצעי הגנה אווירית נוספים. כמה מהמטוסים עברו השבוע דרך בסיס רמשטיין, בסיס מרכזי של חיל האוויר האמריקני, וייתכן שאספו שם מטען נוסף לפני שהמשיכו לאזור פיקוד המרכז.

גם מערך התדלוק האווירי האמריקני ממשיך לשמור על נוכחות משמעותית. מספר מטוסי התדלוק האמריקניים באירופה ובאזור האחריות של סנטקום עלה מעט ועומד על יותר מ-200, כאשר הנוכחות באזור המפרץ נותרה יציבה. מטוסי KC-46A מבצעים מדי יום גיחות מאזור בסיס א-דפרה באיחוד האמירויות, נתון המעיד על המשך הפעילות האווירית האמריקנית באזור ועל שימור יכולת לתמוך בפעילות ממושכת.

מטוס תדלוק אמריקני. הנוכחות באזור המפרץ נותרה יציבה ( צילום: AP Photo/Hiro Komae, File )

מטוס בואינג RC-135 לאיסוף מודיעין. נחת השבוע בבריטניה

סימן נוסף שמשך תשומת לב היא הגעתו של אחד משני מטוסי RC-135U Combat Sent האמריקניים לבסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי מילדנהול ב-4 בנובמבר. מדובר במטוס מודיעין ייעודי לאיסוף מודיעין מכ"ם, הנחשב לנכס נדיר יחסית. הגעתו לאירופה מציבה אותו בטווח גישה לאזורי איסוף מודיעין ביבשת, אולם בשלב זה לא ידוע אם הוא צפוי להמשיך למרחב האחריות של פיקוד המרכז.

התמונה המצטברת מצביעה שארצות הברית ממשיכה לעבות את מערכיה במזרח התיכון, לשמר יכולות אוויריות ומודיעיניות ולחזק את מערך ההגנה של ישראל ומדינות המפרץ. עם זאת, קשה בשלב הזה לקבוע כי מדובר בהיערכות לקראת תקיפה בטווח הזמן המיידי.