בהמשך לדיווח אמש (שלישי) כי ראש שב"כ דוד זיני ביקש לחקור את הח"כים הערבים מנסור עבאס, אחמד טיבי, סאמי אבו שחאדה ואיימן עודה , בחשד למעורבות זרה במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות, ב-i24News פורסמו הערב חילופי דברים בין זיני והיועמ"שית גלי בהרב מיארה, במה שהוגדר "שיחת הצעקות".

"תני לי לחקור את חברי הכנסת", אמר זיני, ובהרב מיארה השיבה: "בלי חשד סביר - לא אתיר לחקור אדם באזהרה ובפרט חבר כנסת". זיני: "אישרת לי חקירות שב"כ על חשד פחות מזה", היועמ"שית: "צריך חשד סביר". אז השיב לה זיני: "תני לחקור ואז יהיה חשד סביר".

גלריה זיני: "מה המשטרה קשורה?", בהרב מיארה: "כרטיסי תדלוק זה לא חקירה ביטחונית" ( צילום: אוליבייה פיטוסי, אלכס גמבורג )

בהמשך אמר ראש השב"כ כי "יש חשש לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, נושאים של פגיעה בביטחון לאומי". ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב בועז בלט אמר כי "בהתנהלות לא נכונה - דווקא שב"כ יפגע בדמוקרטיה". היועמ"שית הוסיפה כי "לפני החלטה - צריך לשמוע את עמדת המשטרה". זיני: "מה המשטרה קשורה בחקירה ביטחונית?". היועמ"שית: "שוחד בחירות של כרטיסי תדלוק זה לא חקירה ביטחונית".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח ביממה האחרונה עם זיני ובהרב מיארה , אחרי העימות החריג והפומבי ביניהם סביב חקירת בכירי המפלגות הערביות. השניים נפגשו במטה שב"כ וסיכמו להוריד את גובה הלהבות ולעשות מאמץ לנהל יחסי עבודה תקינים.

גורם פוליטי הבהיר את הודעת היועמ"שית החריגה אתמול נגד זיני, שבה אמרה כי במדינת חוק לא חוקרים אזרחים ונבחרי ציבור בלי ראיות: "מתנהל כאן קרב שלא לפרוץ את גבולות המשפט הפלילי ולהשתמש בו לצרכים פוליטיים. מדובר באיום שישפיע על כולם - זה מתחיל בציבור הערבי, אח"כ יגלוש למתנגדי המשטר, לעיתונאים ובסופו של דבר לאזרח הקטן".

זיני: "הועברו עד 100 מיליון שקל" ( צילום: אלכס קולומויסקי, ריאן פרויס, דוברות הרשימה המשותפת )

בתוך כך, בחדשות קשת פרסמו הערב פרטים משיחה שהתנהלה בין זיני ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. "מדובר בהעברת סכומים של עד 100 מיליון שקל, לא אישרו לחקור אדם אחד בפרשה", אמר זיני בשיחה. הוא ביקר את התנהלות היועמ"שית ואמר כי "פריסה ארצית, ארומה ביטחונית, מספר מפלגות, חשודים שמעורבים גם בטרור - מה עוד צריך?".

לדבריו, "קרוב לבחירות הגיע 'אקדח קטן וקטלני' של ראיות. ביום הבחירות בצוהריים הגיעו הדיווחים שאישרו מהשטח את התופעה שעליה קיבלנו התרעה מראש: תצביע - ותקבל כסף או כרטיסי תדלוק". נזכיר כי ביום הבחירות אמר זיני כי "הבחירות תקינות ומפוקחות בצורה מעוררת השראה".

שב"כ מסר היום לחברי ועדת הבחירות המרכזית כי "המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה, ומחייבים בראייתנו העמקה מודיעינית וחקירתית. מהמידע שנאסף עד כה עולה שפעולות למימון והשפעה זרה בסכומי עתק הם תופעה נרחבת ובהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר. בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה".