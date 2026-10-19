בסוף השבוע בידי פורעים יהודים, צה"ל מגביר את הפעילות נגד מוקדי הפשיעה ביהודה ושומרון. בימים האחרונים כבר החל הצבא להרחיב את היקף האכיפה בשטח, ובמערכת הביטחון מבקשים להעביר מסר ברור: הפעילות נגד מוקדים בלתי חוקיים תימשך, ובמקומות שבהם נדרש פירוק של מבנים שהוקמו שלא כדין - יבוצעו פינויים נוספים.

בסוף השבוע בידי פורעים יהודים, צה"ל מגביר את הפעילות נגד מוקדי הפשיעה ביהודה ושומרון. בימים האחרונים כבר החל הצבא להרחיב את היקף האכיפה בשטח, ובמערכת הביטחון מבקשים להעביר מסר ברור: הפעילות נגד מוקדים בלתי חוקיים תימשך, ובמקומות שבהם נדרש פירוק של מבנים שהוקמו שלא כדין - יבוצעו פינויים נוספים.

מאחורי ההחלטה עומדת תפיסה שלפיה לצד מעצרים, החרמת כלי רכב והפעלת אמצעים כלכליים נגד חשודים, יש צורך להגביר גם את האכיפה נגד התשתיות הפיזיות שבאמצעותן מתאפשרת הפעילות בשטח. מבחינת גורמי הביטחון, אין די בטיפול באירוע אלים לאחר שהתרחש, ונדרשת גם פעולה נגד מוקדים בלתי חוקיים, שלפי הערכתם עלולים לשמש בסיס להמשך החיכוכים.

מאחורי ההחלטה עומדת תפיסה שלפיה לצד מעצרים, החרמת כלי רכב והפעלת אמצעים כלכליים נגד חשודים, יש צורך להגביר גם את האכיפה נגד התשתיות הפיזיות שבאמצעותן מתאפשרת הפעילות בשטח. מבחינת גורמי הביטחון, אין די בטיפול באירוע אלים לאחר שהתרחש, ונדרשת גם פעולה נגד מוקדים בלתי חוקיים, שלפי הערכתם עלולים לשמש בסיס להמשך החיכוכים.

מאחורי ההחלטה עומדת תפיסה שלפיה לצד מעצרים, החרמת כלי רכב והפעלת אמצעים כלכליים נגד חשודים, יש צורך להגביר גם את האכיפה נגד התשתיות הפיזיות שבאמצעותן מתאפשרת הפעילות בשטח. מבחינת גורמי הביטחון, אין די בטיפול באירוע אלים לאחר שהתרחש, ונדרשת גם פעולה נגד מוקדים בלתי חוקיים, שלפי הערכתם עלולים לשמש בסיס להמשך החיכוכים.

במקביל, במוצאי שבת תוגברה הגזרה בשתי פלוגות מג"ב במילואים. הפלוגות נועדו לסייע בהתמודדות עם העימותים בתקופת המסיק, לחזק את הנוכחות בשטח ולהרחיב את היקף האכיפה. אחת המשימות שהוגדרו לכוחות היא להכפיל את מספר הפינויים

במקביל, במוצאי שבת תוגברה הגזרה בשתי פלוגות מג"ב במילואים. הפלוגות נועדו לסייע בהתמודדות עם העימותים בתקופת המסיק, לחזק את הנוכחות בשטח ולהרחיב את היקף האכיפה. אחת המשימות שהוגדרו לכוחות היא להכפיל את מספר הפינויים

במקביל, במוצאי שבת תוגברה הגזרה בשתי פלוגות מג"ב במילואים. הפלוגות נועדו לסייע בהתמודדות עם העימותים בתקופת המסיק, לחזק את הנוכחות בשטח ולהרחיב את היקף האכיפה. אחת המשימות שהוגדרו לכוחות היא להכפיל את מספר הפינויים . במערכת הביטחון מבקשים להבהיר כי לצד המאמץ להסדיר את ההתיישבות במקומות שבהם הדבר מותר, ולצד התמיכה בחוות החקלאיות, לא תתאפשר בנייה בלתי חוקית במוקדים שבהם הוחלט לפעול.

אחד המוקדים שבהם בוצעה פעילות בימים האחרונים הוא המאחז הבלתי חוקי שירת ציון. לפי הגורם הביטחוני, אתמול פונו במקום מבנים, ובמהלך הפעילות נעצרו שישה חשודים בידי כוח מג"ב. בהמשך שוחררו השישה, ובית המשפט הטיל עליהם הרחקה מהמתחם. אלא שההחלטה עוררה ביקורת בקרב גורמי האכיפה. לטענתם, המתחם כבר הוכרז שטח צבאי סגור בצו אלוף, והצו תקף עד נובמבר. לכן, לשיטתם, הרחקה מהמתחם אינה מספקת מענה אפקטיבי, משום שהיא אוסרת על החשודים לעשות דבר שכבר נאסר עליהם ממילא.

אחד המוקדים שבהם בוצעה פעילות בימים האחרונים הוא המאחז הבלתי חוקי שירת ציון. לפי הגורם הביטחוני, אתמול פונו במקום מבנים, ובמהלך הפעילות נעצרו שישה חשודים בידי כוח מג"ב. בהמשך שוחררו השישה, ובית המשפט הטיל עליהם הרחקה מהמתחם. אלא שההחלטה עוררה ביקורת בקרב גורמי האכיפה. לטענתם, המתחם כבר הוכרז שטח צבאי סגור בצו אלוף, והצו תקף עד נובמבר. לכן, לשיטתם, הרחקה מהמתחם אינה מספקת מענה אפקטיבי, משום שהיא אוסרת על החשודים לעשות דבר שכבר נאסר עליהם ממילא.

אחד המוקדים שבהם בוצעה פעילות בימים האחרונים הוא המאחז הבלתי חוקי שירת ציון. לפי הגורם הביטחוני, אתמול פונו במקום מבנים, ובמהלך הפעילות נעצרו שישה חשודים בידי כוח מג"ב. בהמשך שוחררו השישה, ובית המשפט הטיל עליהם הרחקה מהמתחם. אלא שההחלטה עוררה ביקורת בקרב גורמי האכיפה. לטענתם, המתחם כבר הוכרז שטח צבאי סגור בצו אלוף, והצו תקף עד נובמבר. לכן, לשיטתם, הרחקה מהמתחם אינה מספקת מענה אפקטיבי, משום שהיא אוסרת על החשודים לעשות דבר שכבר נאסר עליהם ממילא.

"אנחנו צריכים אכיפה אפקטיבית", הסבירו גורמי ביטחון, שהדגישו כי לצד פעילות הצבא והמשטרה נדרשת גם התמודדות משפטית שתייצר הרתעה ותמנע חזרה מהירה של החשודים לשטח. במקביל, במהלך הבוקר החלו כוחות הביטחון

"אנחנו צריכים אכיפה אפקטיבית", הסבירו גורמי ביטחון, שהדגישו כי לצד פעילות הצבא והמשטרה נדרשת גם התמודדות משפטית שתייצר הרתעה ותמנע חזרה מהירה של החשודים לשטח. במקביל, במהלך הבוקר החלו כוחות הביטחון

במערכת הביטחון מזהים את האכיפה נגד המאחזים הבלתי חוקיים כאחד הכלים להפחתת החיכוך והאלימות. לצד המעצרים, החרמת כלי הרכב והצעדים הכלכליים שננקטים נגד חשודים, המטרה היא למנוע מצב שבו מאחזים בלתי חוקיים ממשיכים להתקיים ולהפוך למוקדי עימות חוזרים.

במערכת הביטחון מזהים את האכיפה נגד המאחזים הבלתי חוקיים כאחד הכלים להפחתת החיכוך והאלימות. לצד המעצרים, החרמת כלי הרכב והצעדים הכלכליים שננקטים נגד חשודים, המטרה היא למנוע מצב שבו מאחזים בלתי חוקיים ממשיכים להתקיים ולהפוך למוקדי עימות חוזרים.

במערכת הביטחון מזהים את האכיפה נגד המאחזים הבלתי חוקיים כאחד הכלים להפחתת החיכוך והאלימות. לצד המעצרים, החרמת כלי הרכב והצעדים הכלכליים שננקטים נגד חשודים, המטרה היא למנוע מצב שבו מאחזים בלתי חוקיים ממשיכים להתקיים ולהפוך למוקדי עימות חוזרים.