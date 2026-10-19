על רקע אירועי הפשיעה הלאומנית, החיכוכים בשטח ותקיפת הצלמת האמריקנית והדיפלומטים הזרים בסוף השבוע בידי פורעים יהודים, צה"ל מגביר את הפעילות נגד מוקדי הפשיעה ביהודה ושומרון. בימים האחרונים כבר החל הצבא להרחיב את היקף האכיפה בשטח, ובמערכת הביטחון מבקשים להעביר מסר ברור: הפעילות נגד מוקדים בלתי חוקיים תימשך, ובמקומות שבהם נדרש פירוק של מבנים שהוקמו שלא כדין - יבוצעו פינויים נוספים.
מאחורי ההחלטה עומדת תפיסה שלפיה לצד מעצרים, החרמת כלי רכב והפעלת אמצעים כלכליים נגד חשודים, יש צורך להגביר גם את האכיפה נגד התשתיות הפיזיות שבאמצעותן מתאפשרת הפעילות בשטח. מבחינת גורמי הביטחון, אין די בטיפול באירוע אלים לאחר שהתרחש, ונדרשת גם פעולה נגד מוקדים בלתי חוקיים, שלפי הערכתם עלולים לשמש בסיס להמשך החיכוכים.
מתחילת 2026 פונו כ-200 מחסנים ומבנים בלתי חוקיים בשטחי יהודה ושומרון, לרבות שטחי A ו-B. המספר מתייחס ל"פעולות פינוי" ולא בהכרח ל-200 מאחזים שונים. ייתכן שאותו מאחז פונה יותר מפעם אחת.
במקביל, במוצאי שבת תוגברה הגזרה בשתי פלוגות מג"ב במילואים. הפלוגות נועדו לסייע בהתמודדות עם העימותים בתקופת המסיק, לחזק את הנוכחות בשטח ולהרחיב את היקף האכיפה. אחת המשימות שהוגדרו לכוחות היא להכפיל את מספר הפינויים. במערכת הביטחון מבקשים להבהיר כי לצד המאמץ להסדיר את ההתיישבות במקומות שבהם הדבר מותר, ולצד התמיכה בחוות החקלאיות, לא תתאפשר בנייה בלתי חוקית במוקדים שבהם הוחלט לפעול.
אחד המוקדים שבהם בוצעה פעילות בימים האחרונים הוא המאחז הבלתי חוקי שירת ציון. לפי הגורם הביטחוני, אתמול פונו במקום מבנים, ובמהלך הפעילות נעצרו שישה חשודים בידי כוח מג"ב. בהמשך שוחררו השישה, ובית המשפט הטיל עליהם הרחקה מהמתחם. אלא שההחלטה עוררה ביקורת בקרב גורמי האכיפה. לטענתם, המתחם כבר הוכרז שטח צבאי סגור בצו אלוף, והצו תקף עד נובמבר. לכן, לשיטתם, הרחקה מהמתחם אינה מספקת מענה אפקטיבי, משום שהיא אוסרת על החשודים לעשות דבר שכבר נאסר עליהם ממילא.
"אנחנו צריכים אכיפה אפקטיבית", הסבירו גורמי ביטחון, שהדגישו כי לצד פעילות הצבא והמשטרה נדרשת גם התמודדות משפטית שתייצר הרתעה ותמנע חזרה מהירה של החשודים לשטח. במקביל, במהלך הבוקר החלו כוחות הביטחון בפינויים נוספים ונעצרו ארבעה חשודים נוספים במסגרת פעולות האכיפה.
במערכת הביטחון מזהים את האכיפה נגד המאחזים הבלתי חוקיים כאחד הכלים להפחתת החיכוך והאלימות. לצד המעצרים, החרמת כלי הרכב והצעדים הכלכליים שננקטים נגד חשודים, המטרה היא למנוע מצב שבו מאחזים בלתי חוקיים ממשיכים להתקיים ולהפוך למוקדי עימות חוזרים.
האתגר, מבחינת צה"ל, הוא להפוך את התגבור הנוכחי ואת גל הפינויים למהלך מתמשך, ולא לפעולה נקודתית בעקבות אירוע חריג. השאלה היא אם הרחבת האכיפה תצליח לצמצם את מספר האירועים, ואם שיתוף הפעולה בין הצבא, המשטרה ומערכת המשפט יספק מענה שימנע את חזרתם של אותם מוקדים לאחר שפונו.
על רקע הביקורת הבינלאומית שהתעוררה בעקבות אירועי האלימות, ובפרט תקיפת הדיפלומטים, מבקשים במערכת הביטחון להראות כי הטיפול בפשיעה הלאומנית אינו מסתכם בגינויים או במעצרים בלבד. מבחינתם, המבחן יהיה בשטח, בהיקף האכיפה, ביכולת למנוע את הקמתם מחדש של מאחזים בלתי חוקיים, וביכולת להבטיח שמי שמעורב באלימות יישא בתוצאות אפקטיביות.
בתקופה זו של הסתיו, במקביל למסיק הזיתים ביהודה ושומרון, האירועים מתגברים והשנה משכו גם סיקור עולמי. ביום שישי האחרון התנפלו עשרות רעולי פנים יהודים על מוסקים פלסטינים בכפר אבו פלאח שבאזור רמאללה ופצעו שני בני אדם, בהם היידי לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט".
יממה לאחר מכן תקפו יהודים קיצונים דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין ופעילים ישראלים שביקרו במסיק באזור הכפר הפלסטיני טייבה - שנחשב לכפר הנוצרי האחרון ביהודה ושומרון. בסרטונים מהמקום תועדה קבוצת רעולי פנים מתקרבת אל רכב שבו נמצאים הדיפלומטים עם מקלות ואבנים ורודפים אחריהם בטרקטורון. בהמשך נראה ברנדר בודו, ראש העיר של אולנואה-אמריס בצרפת, כשהוא יושב על הקרקע כשגבו נשען על הרכב תוך שהוא עונד את דגל ארצו לצורכי זיהוי. לטענת הדיפלומטים הוא נדחף במהלך התקיפה.
המשטרה הודיעה הבוקר כי פתחה במבצע מעצרים ביהודה ושומרון, במסגרת מבצע הנקרא "עלה של זית". עשרה חשודים יהודים נעצרו לפנות בוקר והפעילות נמשכה גם אל תוך הבוקר. העצורים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות מרחב שומרון. על פי הודעת המשטרה, "נתפסו ברשות החשודים ממצאים הקושרים אותם למעשים המיוחסים".