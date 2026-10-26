נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (יום שני) לראשונה להפסדו בבחירות בברזיל של בעל בריתו, איש הימין והסנאטור פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו שהושלך לכלא וניסה במקום אביו להביס את הנשיא המכהן ואיש השמאל לואיס אינסיו לולה דה סילבה. שעות אחרי שבולסונרו הבן סירב להכיר בהפסד שלו, ודרש לבטל את התוצאות, הצטרף גם טראמפ לניסיון לפקפק באמינותן וטען בלי לספק הוכחות שמדובר ב"עוד בחירות מזויפות".
"זה נראה בעיניי נוראי. לא התערבתי למען צד כלשהו, אבל זה נראה לי למעשה כמו עוד בחירות מזויפות. בחירות צריכות להיות בלתי ניתנות לערעור, וזה נראה בעיניי מאוד רע", אמר טראמפ כששוחח עם כתבים לפני שעלה למטוס ה"אייר פורס 1" והמריא לעצרת במיסיסיפי, כחלק מניסיונו לסייע לרפובליקנים בבחירות האמצע בארה"ב בעוד שבוע – בחירות שהדמוקרטים חוששים כי ינסה להטיל בהן ספק אם ינצחו בהן וישתלטו על הקונגרס, כשממש במקביל לדבריו פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית Truth Social, שבו הבטיח לתת פרס של מיליון דולר לכל מי שיחשוף "הונאת בחירות" בארה"ב, באופן שיוביל למעצר ולהרשעה.
דברי טראמפ הערב הם כאמור ההתייחסות הראשונה שלו להפסד של בולסונרו הבן בבחירות בברזיל, שבהן הדהים הנשיא לולה כשבניגוד לכל ההערכות – ואחרי שהגיע למקום השני בסיבוב הראשון בבחירות לפני שלושה שבועות – ניצח בפער משמעותי, של 4.4 מיליון קולות, את בולסונרו. אלא שבולסונרו סירב להכיר בהפסד, בטענה שהניצחון של לולה הושג רק בזכות החלטת שופט בית המשפט העליון של ברזיל כריסטיאנו זנין – שמונה לתפקיד בידי לולה ובעבר שימש כעורך דינו – להאריך בשעתיים את ההצבעה ברחבי המדינה, אחרי שהקמפיין של לולה טען לשיבושים במערך התחבורה הציבורית בכמה מוקדים.
"בלתי אפשרי להכיר בתוצאות הבחירות, בהתחשב בנסיבות שבהן הדברים התנהלו", אמר בולסונרו לעיתונאים אחרי ההכרזה על התוצאות, אם כי פרשנים משפטיים גורסים כי הטיעונים שלו כנראה לא יתקבלו אם יעתור רשמית נגד התוצאות, בין היתר מפני שגם הקמפיין של בולסונרו עצמו דרש להאריך את שעות ההצבעה בכמה אזורים בדרום המדינה, בגלל מזג אוויר גשום. כך או כך, בהתנהלותו מימש בולסונרו את החשש של רבים שהוא יתנהל כמו אביו, הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שסירב להכיר בהפסדו ללולה בבחירות הקודמות ב-2022. טענותיו לזיופים עוררו אז מחאה שהגיעה לשיאה בהסתערות אלימה של תומכיו על מוסדות השלטון בברזיליה בינואר 2023. בהמשך הורשע הנשיא לשעבר בניסיון הפיכה ונידון ל-27 שנות מאסר.
בולסונרו האב היה כנשיא בעל ברית קרוב של טראמפ, וגם בנו הבטיח להדק את הקשרים עם ארה"ב אם ייבחר. ההפסד שלו מהווה לפיכך מכה עבור שאיפותיו של הנשיא האמריקני להרחיב עוד יותר את השפעתו באמריקה הלטינית – שברזיל היא המדינה הגדולה ביותר בה הן מבחינת שטח והן מבחינת אוכלוסייה – אחרי שורת ניצחונות של אנשי ימין באזור הזה, בין היתר בצ'ילה, פרו וקולומביה. לולה לעומת זאת, שדוגל גם בעמדות אנטי-ישראליות נחרצות, מרבה להתעמת עם טראמפ – והאשים אותו גם בניסיון התערבות פסול בבחירות הנוכחיות. בנאום הניצחון שלו אמש שלח מסר תקיף לנשיא האמריקני כשהבטיח שתחת הנהגתו "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד".
בתוך כך, הערב אמר פלאביו בולסונרו כי שוטרים דרשו ממנו למסור את הדרכונים שלו ואסרו עליו לצאת מברזיל. לדבריו הם פעלו בהתאם לצו שפרסם שופט בית המשפט העליון של ברזיל אלכסנדר דה מוראש, שופט שנמצא בלב של כמה סערות פוליטיות במדינה והיה זה שהוביל את ההליך המשפטי נגד בולסונרו האב. מדברי בולסונרו הבן נראה שלצו איסור היציאה שלו מברזיל יש כנראה קשר לאחת החקירות שמתנהלות נגדו בימים אלו, במקביל לבחירות, כשבין היתר הוא הסתבך בפרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי להפיק סרט על חיי אביו. בסרטון שפרסם הערב טען פלאביו בולסונרו שמדובר בניסיון הפחדה פוליטי, וסיפר כי השוטרים חיכו לו מחוץ לדלת כשיצא מביתו של אביו בברזיליה (ז'איר בולסונרו מרצה כעת את עונש המאסר בביתו, בשל מצבו הבריאותי).
"יצאתי הבוקר לבקר את אבי. כפי שאתם יודעים, הוא נמצא במעצר בית. כשיצאתי, המשטרה הפדרלית של לולה הייתה בפתח ביתו, ובאמצע הרחוב הורו לי למסור את הדרכונים שלי. כמו כן, נאסר עליי לצאת מהמדינה", אמר פלאביו בסרטון, וטען כי החלטתו של השופט דה מוראש התבססה על דברים שאמר אחיו אדוארדו בסוף השבוע, שלפיהם על פלאביו לעזוב את ברזיל אם יפסיד.
"מעולם לא אמרתי את זה (שעליי לעזוב את המדינה). האם זו סיבה לשלול ממני את הדרכון? האם זה צדק?", הוסיף בולסונרו הבן בסרטון שלו. "יתרה מכך, ההחלטה התקבלה ביום ראשון בלילה, מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות. חשבו על זה: אילו הייתי מנצח בבחירות, האם אותו דבר היה קורה? אילו פלאביו בולסונרו היה נבחר, האם המשטרה הפדרלית הייתה פועלת באותו אופן ומפחידה אותי ברחוב? זה סימן לכך שהדמוקרטיה שלנו נכשלה. זו החלטה שהתקבלה על סמך תוצאות הבחירות, עניין פוליטי. כך זה לא יכול להתנהל. מעולם לא חשבתי לעזוב את המדינה. אמסור את הדרכונים שלי ואגן על עצמי מפני התועבה הזאת, שהיא ניסיון ברור להפחיד אותי, אבל איש לא ישתיק אותי".