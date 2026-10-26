"זה נראה בעיניי נוראי. לא התערבתי למען צד כלשהו, אבל זה נראה לי למעשה כמו עוד בחירות מזויפות. בחירות צריכות להיות בלתי ניתנות לערעור, וזה נראה בעיניי מאוד רע", אמר טראמפ כששוחח עם כתבים לפני שעלה למטוס ה"אייר פורס 1" והמריא לעצרת במיסיסיפי, כחלק מניסיונו לסייע לרפובליקנים ב

בחירות האמצע בארה"ב

בעוד שבוע – בחירות שהדמוקרטים חוששים כי

ינסה להטיל בהן ספק