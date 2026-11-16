היום (שלישי) מליאת הכנסת צפויה לבחור בח"כ מתן כהנא ליו"ר הכנסת, ובכך תושלם השתלטות גוש השינוי על בית המחוקקים, עוד לפני שהוקמה ממשלה. הבחירה, שצפויה לעבור גם בקולות המפלגות הערביות, היא החוליה המרכזית בשרשרת: ח"כ רועי פוקלמן מישר! כבר מכהן כיו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ לירן אבישר בן-חורין מביחד מונתה ליו"ר ועדת הכספים הזמנית ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית. כשגם ניהול המליאה וסדר החקיקה יעברו לידיו, יחזיק איזנקוט בכל צמתי ההכרעה בכנסת.

גלריה ח''כ מתן כהנא בהשבעת הכנסת ( צילום: שלו שלום )

אבישר בן-חורין היא האישה הראשונה בתפקיד יו"ר ועדת הכספים, וסביב המינוי עלו טענות אפשריות ל ניגוד עניינים , שקשורים בעסקיו של בעלה איתי בן-חורין, ממייסדי ובעלי אחד ממשרדי הייעוץ האסטרטגי והתקשורת הגדולים בארץ, בן-חורין אלכסנדרוביץ' (לצד טל אלכסנדרוביץ'-שגב), אך היא הכחישה .

אבישר בן-חורין הבטיחה בפתח הוועדה "להציב את הציבור המשרת והעובד בראש סדר העדיפויות התקציבי של ישראל". יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר עקץ: "בדיחה יפה" .

בליכוד ניסו להאט את מינויו של כהנא, בפגישת משא ומתן עם נציגי ישר! וביחד הציעו נציגי הליכוד לדחות את החלפתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, כמחווה של רצון טוב לשיחות על אחדות. כשזה לא עבד, הונחה על השולחן הצעה נוספת שהיה ידוע מראש שלא תתקבל - הליכוד יתמוך בעצמו במינוי כהנא, בתנאי שלא ימונו סגני יו"ר כנסת מהמפלגות הערביות. בגוש איזנקוט סירבו, ונכון לעכשיו אין צפי להסכמות.

אחרי ששיתפו עימם פעולה בעניינים פרלמנטרים בליכוד ניסו לעשות דה-לגיטימציה לתמיכת הערבים בכהנא ( צילום: shutterstock, REUTERS/Ronen Zvulun, AP Photo/Ariel Schalit )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ושותפיהם לגוש, מנסים לעשות דה-לגיטימציה לבחירתו של כהנא על ידי אצבעות של המפלגות הערביות. אלא שהטענה הזו נתקלת בכך שהליכוד עצמו שיתף פעולה לא פעם עם המפלגות הערביות בעניינים פרלמנטריים - בין היתר כאשר היה באופוזיציה בניסיון להפיל את ממשלת השינוי אך גם ב-2021 כאשר הליכוד הציע ליו"ר רע"מ מנסור עבאס לקדם ביחד חוק לשינוי שיטת הבחירות לבחירה ישירה של רה"מ.

למרות ניסיונות הקואליציה, ההצבעה להחלפת יו"ר הכנסת נקבעה אחרי ש-67 חברי כנסת חתמו על דרישה לקיים אותה, ובהם חברי רע"מ והרשימה המשותפת. תחילה ליברמן תמך ביו"ר יש עתיד יאיר לפיד לתפקיד, וגם הדמוקרטים תמכו במהלך ברקע הרצון למנות דמות שלא תלך עם נתניהו לאחדות. איזנקוט מצדו התעקש לשמור על התפקיד במפלגתו כמבחן ראשון מול שותפיו בגוש ולבסוף הוסכם על מינויו של כהנא.

כהנא נולד במושב בית גמליאל, ושם הוא גר עד היום. הוא נשוי לליסה, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, ואב לארבעה. הוא גדל בציונות הדתית ונחשב לדמות שמייצגת גם את הזרם הליברלי יותר. יש בו את כל הקלישאות של המגזר, למד בנתיב מאיר בישיבה התיכונית הידועה בירושלים, בצבא התקבל לקורס טיס, ויתר עליו ושירת בסיירת מטכ"ל כשלוש שנים וחצי.

"חברי לנשק ולחיים מזה 28 שנים", בנט צירף ב-2019 את כהנא למפלגתו ( צילום: AFP )

כהנא ונפתלי בנט שירתו באותו צוות יחד עם עמנואל מורנו ז"ל מה שידוע כצוות גיורא ובמסגרתו הם נפגשים עד היום. אחרי השחרור ב-1994 בכל זאת הלך לקורס טיס, טס בפנטום ואחר כך ב-F-16, ופיקד על טייסת. ב-2018 השתחרר בדרגת אל”ם.

בנט הביא את כהנא לפוליטיקה ב-2019, ברשימת הימין החדש, וקרא לו אז "חברי לנשק ולחיים מזה 28 שנים". מאז הוא נחשב לאחד המקורבים הבולטים של בנט. בממשלת השינוי מונה לשר לשירותי דת. כשבנט הודיע שהוא יוצא לפסק זמן ו"שחרר" אותו, פנה אליו איזנקוט.

אז נפתחה השאלה הגדולה: האם כהנא יחזור הביתה, לבנט? בסוף הכריע להישאר עם איזנקוט. עכשיו הוא בדרך לכיסא הממלכתי ביותר בכנסת תוך התנגדות חריפה מצד גוש נתניהו. סמוטריץ' קרא לו לסרב לתפקיד ו"לא לחזור על טעויות העבר של ממשלת האחים המוסלמים".

ח"כ גלעד קריב יעמוד בראש הועדה לביטול חוקי הרפורמה המשפטית. ( צילום: מוטי קמחי )

ההפיכה לא עוצרת בכיסא היו"ר, היעד הבא כבר סומן - ועדה מיוחדת בראשות ח"כ גלעד קריב מהדמוקרטים, שתקדם את ביטול חוקי הרפורמה המשפטית . סדר העדיפויות נקבע מראש: תחילה ביטול החוק שהחליש את מעמד היועצת המשפטית לממשלה, לאחר מכן ביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואחר כך ביטול חוק מח"ש.

במקביל צפויות לקום ועדות פיקוח, שראשותן תינתן לשותפים בגוש, ובהם ישראל ביתנו וגם רע"מ והרשימה המשותפת. מבחינת הגוש, זהו גם תגמול לשותפים וגם כלי להפעלת לחץ על מוסדות השלטון בתקופת הביניים.

גוש איזנקוט לא זקוק לממשלה כדי לקדם חקיקה. לפי ההגבלות המשפטיות של הכנסת, בתקופה הזמנית עד הקמת ממשלה ניתן לחוקק דברים דחופים בלבד או נושאים הקשורים להקמת הממשלה החדשה. הרוב בכנסת, יחד עם השליטה בוועדה המסדרת, בוועדות המפתח ובכיסא היו"ר, מאפשרים לו לנצל את ימי המנדט להרכבת הממשלה כדי לקדם חקיקה עד תום התקופה. בגוש כבר בונים גם על הארכה של 14 יום מהנשיא, שתעניק להם חלון זמן נוסף.