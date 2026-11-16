במסגרת כינוס הוועדות בכנסת שבהן אישרו הח"כים שורה של מינויים, בוועדת הכספים אושר גם מינויה של לירן אבישר בן-חורין (ביחד) לתפקיד יו"ר הוועדה . היא האישה הראשונה בתפקיד יו"ר ועדת הכספים, וסביב המינוי עלו טענות אפשריות לניגוד עניינים, שהיא מכחישה. במהלך הדיון הראשון בוועדה היא הבטיחה לקדם את "מהפכת המשרתים", ויו"ר יהדות התורה יעקב אשר נשמע אומר על כך: "בדיחה יפה".

דברי אבישר בן-חורין בוועדת הכספים, ותשובת יעקב אשר ( צילום: ערוץ הכנסת )





גלריה לירן אבישר בן חורין ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

ניגודי העניינים האפשריים של אבישר בן-חורין קשורים בעסקיו של בעלה , איתי בן-חורין, ממייסדי ובעלי אחד ממשרדי הייעוץ האסטרטגי והתקשורת הגדולים בארץ, בן-חורין אלכסנדרוביץ' (לצד טל אלכסנדרוביץ'-שגב). בשיחה עם ynet היא אמרה כי "אין שום ניגודי עניינים חמורים בעבודת בעלי שיפריעו לפעילותי כיו"ר ועדת הכספים".

היועצת המשפטית של ועדת הכספים התייחסה גם היא לטענות בדיון, ואמרה: "הכנסת שונה באופן הפעולה שלה מהממשלה. אין בכנסת הסדר ניגוד עניינים, אך יש חובה על חבר הכנסת להימנע ממצב של ניגוד עניינים ומראית עין של ניגוד עניינים. מקרים מסוימים מגיעים לוועדת האתיקה כנדרש, וכעת אין ועדת אתיקה". היא הדגישה כי "אנחנו נמצאים כעת בוועדת כספים זמנית, ככל שיעלה חשש לניגוד עניינים, היא תצטרך לפנות לייעוץ המשפטי".

למרות ההערה העוקצנית של אשר, במהלך הדיון הוא תועד מתבדח עם אבישר בן-חורין, שהבטיחה "להציב את הציבור המשרת והעובד בראש סדר העדיפויות התקציבי של ישראל". בדברי הפתיחה היא הדגישה כי "הוועדה בראשותי תקדם את 'מהפכת המשרתים' ותפעל בכל הכלים שברשותה להחזיר את כספי המסים לציבור הזה, ולעצור כספים שמתמרצים השתמטות ומלכודות עוני. המשך המציאות בה אחוז הולך וקטן באוכלוסייה סוחב על גבו נטל הולך וגובר הוא צעידה על מסלול התאבדות לאומי. זוהי סכנה קיומית, ממשית ומוחשית".

אבישר בן חורין לצד יו"ר הוועדה המסדרת רועי פולקמן ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

אבישר בן-חורין התחייבה שהוועדה בראשותה "לא תהיה חותמת גומי", והתייחסה גם לשינוי שברצונה להוביל בתרבות הדיון ובהתנהלות הוועדה: "אפשר להתווכח, צריך לשאול שאלות קשות, מותר ולפעמים צריך לחלוק, ובוודאי שמותר לנבחרי ציבור להחליט אחרת. אבל נגמרו הימים שעל הכיסא הזה יושבים מעליבי משרתי הציבור - מהיום, על הכיסא הזה יושבים שליחי ציבור. בוועדה הזאת לא ישפילו אנשי מקצוע, בחדר הזה יתנהלו ויכוחים נוקבים, שבסופם תתקבל ההחלטה הטובה ביותר עבור אזרחי ישראל, ואף עובד ציבור לא ייצא בדמעות". היא הוסיפה: "אקפיד על הסגנון והדרך. אנחנו חייבים את זה לציבור הישראלי. פני הדור כפני הכנסת".

על "מהפכת המשרתים" הגיב אשר באמירה "בדיחה יפה", ובהמשך פירט: "בזמן ממשלת השינוי, עם בנט כראש ממשלה ולפיד כממלא מקומו, היו הצעות שהגיעו לחלק מהסיעה שלנו, שלפיהן תמורת הצבעות מסוימות יקבלו תקציבים מסוימים. אני לא רוצה את זה. אני בעד שקיפות, אבל צריך להבין מה עומד מאחורי כל דבר. איפה עומד הילד, איפה הגננת ואיפה המורה".

"נחזיר את כספי המסים לציבור המשרת" ( צילום: שלו שלום )

אשר המשיך ותהה: "למישהו יש זכות לומר שהאנשים האלה לא יקבלו, בעוד ציבורים אחרים כן, כאשר הם בדיוק באותה פוזיציה שאתם מכנים 'מהפכת המשרתים'? אם אתם כאלה אמיצים, בואו ותציגו את התוכנית המלאה: מה קורה לאלה שמשרתים ומה קורה לאלה שלא משרתים. אני מציע לך, לא מתחילים בצורה הזאת, עם איזה איום מוסווה שמרוח בשמן זית זך וטהור".

הרב לנדו: "מרשיעי הברית רודפים אותנו"

חילופי הדברים בין אבישר בן-חורין לאשר התרחשו זמן קצר אחרי שיו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש אביגדור ליברמן הודיע כי יקדם חוק גיוס שלדבריו "יעבור את הרמטכ"ל, בג"ץ והרב לנדו " (מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, ש"פ). הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר מצידו הבהיר היום שוב כי "לצה"ל חסרים לוחמים" , וכי כשבצבא "מדברים על 'צבא העם' - מדברים ראשית על צורך מבצעי".

הרב לנדו: "לא נותנים ללמוד תורה" ( צילום: קובי הר צבי )

ועוד לפני העימות בוועדת הכספים והבהרת הרמטכ"ל, הרב לנדו התייחס אמש בעצמו למצב העניינים, אחרי שביהדות התורה הכחישו דיווחים על "התקדמות דרמטית" במשא ומתן מול גוש השינוי. לנדו נשא דברים בישיבת קמניץ וטען כי "עכשיו אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. מרשיעי הברית רודפים אותנו, לא נותנים ללמוד תורה, רוצים לעשות כל מיני גזירות רעות".