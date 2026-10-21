למרות חילוקי הדעות, בגוש השינוי בוחנים שורה של מהלכים שנועדו לאפשר את החלפת השלטון גם בתרחיש שבו לא יושג רוב של 61 מנדטים להקמת ממשלה.

בתרשים - המהלכים הצפויים של כל אחת מהמפלגות (לחצו על החצים כדי לדפדף):