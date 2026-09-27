שתי אזהרות - ואז עוד אחת: ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף הלילה (בין ראשון לשני) כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות קודמות. כך מסרו לעיתון גורמים רשמיים בממשלה ערבית. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב.

גלריה ( צילום: רויטרס )

ימים ספורים לאחר מכן פתח חמאס במתקפה הקטלנית על ישראל, שבה נהרגו כ-1,200 בני אדם ו-251 נחטפו לרצועה. השיחה שקיים כאמל עם נתניהו, שעליה לא דווח קודם לכן, היא אחת מכמה אזהרות מוקדמות שקיבלו נתניהו ובכירים ישראלים אחרים לפני המתקפה, כך לדברי הגורמים הערבים ואנשים נוספים המעורים בנושא, ששוחחו עם ה"ג'ורנל".

לדבריהם, נתניהו עודכן גם לגבי אינדיקציות למתקפה של חמאס בשיחה שקיים בספטמבר 2023 עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, אך נראה כי "לא השתכנע". הגורמים ציינו כי האזהרות לא כללו פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית.

לשכת נתניהו לא הגיבה לשאלות מצד ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחתו של כאמל. בעבר הכחישה הלשכה כי התקיימו שיחות בין המנהיג הישראלי לבין כאמל בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר. משרדי החוץ של מצרים ושל איחוד האמירויות לא הגיבו לבקשות לקבלת תגובה.

הגורמים הערבים ציינו כי האזהרה הראשונה שהעבירו גורמים מצרים לישראל ביוני 2023 הייתה "מעורפלת". הם הזהירו את עמיתיהם הישראלים כי המצב בעזה "נפיץ", ועודדו את ישראל לשוב לשולחן המשא ומתן עם חמאס.

התקשר אישית - והזהיר ממתקפה ימים ספורים לפני שהתרחשה. נתניהו ועבאס כאמל ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

בחודש ספטמבר טס כאמל לישראל כדי להעביר אזהרה חמורה יותר, הוסיפו. כאמל אמר לישראלים כי המצב בעזה קשה ו"עלול להתפוצץ לכולם בפנים". אולם הבכירים הישראלים השיבו לכאמל כי המצב נמצא בשליטתם. גורמים רשמיים בממשל הערבי הדגישו כי השיחה שקיים כאמל עם לשכת נתניהו נערכה ימים ספורים בלבד לפני הטבח.

בדיווח ציינו כי לצד קהיר, גם גורמים רשמיים באיחוד האמירויות הביעו דאגה גוברת בנוגע לחמאס. הם דנו ביניהם בהערכות המודיעיניות שלהם ושיתפו אותן עם ארה"ב. לדברי הגורמים הערבים, הטון של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואופי איומיו השתנו, ושירותי המודיעין הערביים זיהו פגישות תכופות בין חמאס לבין הג'יהאד היאסלאמי ברצועת עזה.

בסוף השבוע פורסמו בשני כלי תקשורת מרכזיים בארה"ב פרטים חדשים על האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. ב"ניו יורק טיימס" דווח על השיחה בין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן זאיד הזכיר בפני ראש ה-CIA את השיחה - שאותה נתניהו הכחיש. לפי הדיווח, בן זאיד אמר שחמאס מתכנן מתקפה גדולה - אך נתניהו לא הזכיר זאת כלל בכינוס ביטחוני ב-1/10, שבו התנגד להצעה לתקוף את בכירי חמאס.

בנוסף, לפי תחקיר נרחב של מגזין "אטלנטיק" האמריקני , ראש המודיעין המצרי כאמל נחת בחשאי בנתב"ג 11 ימים לפני הטבח ושהה בישראל 67 דקות בלבד: "הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי הדיווח, וכפי ש נחשף לראשונה ב-ynet על ידי סמדר פרי , מצרים המשיכה להתריע עד יומיים לפני הטבח.