אשר גם התייחס

לכינוס שנערך אמש

בו השתתפו מנהיגי גוש השינוי, ובהם גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן, ואביגדור ליברמן. "יושבים ארבעה-חמישה אנשים שבלשון המעטה לא אוהבים, לא מעריכים ולא מכבדים זה את זה", אמר אשר. "אפילו חלק שונאים זה את זה. אבל הם

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