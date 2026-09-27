בדגל התורה השיקו הלילה (מוצ"ש) את קמפיין הבחירות של אגודת ישראל, תחת הכותרת "הזכות להיות חרדי". באירוע שנערך בקיבוץ חפץ חיים, השתתפו נציגי הסיעה החרדית-ליטאית ברשויות מקומיות, כולל ח"כ משה גפני שהודח מהמקום הראשון בסיעה.
- עדכוני בחירות שוטפים גם בערוץ הוואטסאפ של ynet - להצטרפות לחצו כאן
ח"כ יעקב אשר, המנהיג החדש של דגל התורה, שמונה על ידי מנהיג המפלגה הרב דוב לנדו, התייחס לקודמו בתפקיד, ואמר: "הרב גפני הוא סמל אדיר להערכה והערצה, לא רק בקרב הציבור של דגל התורה אלא בציבור הכללי. אם גפני לא היה חרדי, הוא כבר ממזמן היה ראש ממשלה".
בהתייחסות ליחסים עם מפלגות הקואליציה אמר אשר: "יש הרבה שנראים כמו אתרוגים, אבל זה לא אתרוג. סמוטריץ' ובן גביר ניסו לדבר יפה, אבל בסוף הם ניסו לדאוג לציבור שלהם, לא לנו. זה יפה, אבל זה לא אתרוג".
אשר גם התייחס לכינוס שנערך אמש בו השתתפו מנהיגי גוש השינוי, ובהם גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן, ואביגדור ליברמן. "יושבים ארבעה-חמישה אנשים שבלשון המעטה לא אוהבים, לא מעריכים ולא מכבדים זה את זה", אמר אשר. "אפילו חלק שונאים זה את זה. אבל הם עשו אמנה איך לא לתקוף אחד את השני, לא לדבר אחד נגד השני, כדי שיוכלו להגיע למטרה שלהם. אנחנו צריכים ללמוד מהם. אני אומר את זה לכל אדם חרדי, גם אם הוא פעיל כזה או פעיל אחר, גם אם הוא עיתונאי או גם אם הוא עובד במקום תקשורתי אחר. הם יודעים תראה איך התקשורת עובדת איתם כשרוצים להחליף את נתניהו. איפה אנחנו? איפה הציבור שלנו? בואו נדע להתאחד ולהרים את הכל קדימה".
ח"כ גפני, שממשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית של דגל התורה, התייחס לראשונה להדחתו ואמר: "אנחנו נשמעים לדעת תורה, גם על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. זה מה שמוביל את דגל התורה מאז הקמתה ועד היום". בניסיון להגן על המורשת הפוליטית שלו הוא הוסיף ואמר: "אחד הדברים שעשינו לפני פיזור הכנסת היה שמנענו מסמוטריץ להעביר את רפורמת החלב, דבר שהיה גורם לאלפי אנשים לפשוט את הרגל".